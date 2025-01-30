Злой город

Страна: Россия

Премьера: 30.01.2025

Режиссер: Константин Буслов

Актеры: Александр Метелкин, Алексей Гуськов, Владимир Сычев, Владимир Любимцев, Максим Белбородов, Алексей Дмитриев, Артем Волобуев, Юрий Чурсин, Василий Симонов, Софья Шидловская, Виктор Добронравов, Александр Горбатов, Иван Котик, Виктор Супрун, Софья Кругова, Давид Сократян

Жанр: Боевик, Исторический, Драматический

Продолжительноcть: 110 минут

Возрастные ограничения: 12+

1238 год. Многочисленное войско Золотой Орды в течение двух месяцев атаковало маленький русский город Козельск. Тысячи погибших монгольских воинов и использованных осадных орудий, но город все стоял, показывая врагу несокрушимость и твердость русского духа. После этой битвы хан Батый повелел навеки забыть его имя и отныне именовать «злым городом».