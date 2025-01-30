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Злой город

Злой город

Страна:
Россия
 
Премьера:
30.01.2025
 
Режиссер:
Константин Буслов
  
Актеры:
Александр Метелкин, Алексей Гуськов, Владимир Сычев, Владимир Любимцев, Максим Белбородов, Алексей Дмитриев, Артем Волобуев, Юрий Чурсин, Василий Симонов, Софья Шидловская, Виктор Добронравов, Александр Горбатов, Иван Котик, Виктор Супрун, Софья Кругова, Давид Сократян
  
Жанр:
Боевик, Исторический, Драматический
  
Продолжительноcть:
110 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

1238 год. Многочисленное войско Золотой Орды в течение двух месяцев атаковало маленький русский город Козельск. Тысячи погибших монгольских воинов и использованных осадных орудий, но город все стоял, показывая врагу несокрушимость и твердость русского духа. После этой битвы хан Батый повелел навеки забыть его имя и отныне именовать «злым городом».

Сегодня
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:20
Люксор Тула
11:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
14:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
16:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
20:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
31 января, пятница
10:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
10:20
Люксор Тула
11:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
14:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
16:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
20:00
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 февраля, суббота
10:20
Люксор Тула
11:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
14:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 февраля, воскресенье
10:20
Люксор Тула
11:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Люксор Тула
14:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:00
Люксор Тула
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:20
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:40
Люксор Тула
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Люксор Тула
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 февраля, понедельник
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 1 февраля 2024
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Финист. Первый богатырь
29 декабря - 5 февраля 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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14 - 29 января
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29 января - 5 февраля
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