Гематолог: красота, настроение, либидо и вес зависят от уровня железа

О том, как влияет дефицит железа на самочувствие и внешний вид, поговорили с врачом-гематологом Анной Павловой.

Как часто мы сталкиваемся с ощущением «нет сил»? Если такое случается после напряженной трудовой недели, то хороший сон и отдых быстро приведут к состоянию «полна сил». А если этого не случилось, то возможно у вас анемия.

Поговорили об этом подробно с гематологом Анной Павловой, зав отделением гематологии Тульского областного онкоцентра.

80% всех анемий – это железодефицитная анемия, примерно 18% – анемия из-за дефицита В12 и фолиевой кислоты. Есть и другие виды анемии, но эти самые распространенные.

Железо — один из важнейших микроэлементов для организма. Оно участвует в транспортировке кислорода к органам и тканям, задействовано в процессах обмена веществ, работе иммунной системы.

Вообще анемию можно назвать эпидемией современного общества. В мире более 2 млрд людей страдают от нее. В основном это женщины репродуктивного возраста, а также дети (недоношенные, от 6 месяцев до 3 лет, подростки старше 12 лет) и доноры. И вот почему.

К анемии приводит несбалансированное питание: жесткие диеты, анорексия, вегетарианство, отказ от красного мяса, однообразная пища с преобладанием мучных и молочных продуктов, искусственное вскармливание.

Повышенная потребность в железе возникает при беременности и кормлении грудью у женщин, в период интенсивного роста и полового созревания у подростков, при тяжёлой физической работе и интенсивных занятиях спортом. Если при беременности у женщины был низкий гемоглобин, то, скорее всего, ребенок будет тоже с дефицитом железа. Если малыш капризничает и плохо есть, проверьте его на скрытую анемию.

Анемию могут вызывать регулярные потери железа из-за кровотечений. Например, частые кровотечения из носа и десен, месячные, особенно если они очень обильные, кровопотери при язвах и эрозиях в желудке и кишечнике, геморроя, сдачи крови чаще 5 раз в год.

Анемичный человек – это человек без энергии, слабый, вялый.

Он быстро устает при физической нагрузке, да и без нее тоже, испытывает сонливость днем, плохо засыпает и спит ночью. У него часты головокружения, головные боли, шум в ушах, мелькание «мушек» перед глазами. При физической нагрузке появляется одышка и сердце «выскакивает из груди».

Врач, глядя на пациента, может легко заподозрить дефицит железа – по состоянию кожи, волос, слизистых:

кожа сухая, дряблая, шелушится и даже трескается, а цвет ее «кофе с молоком»

в уголках рта заеды, во рту язвочки (частые стоматиты)

ногти слоятся, ломаются, на них появляются поперечные белые полоски. Форма ногтей похожа на ложку, то есть ногти вогнутые. Правда, сейчас это стало довольно трудно оценить из-за маникюра с различными покрытиями.

волосы редеют, седеют, выпадают, теряют блеск, секутся. Никакие маски-шампуни и косметические процедуры не улучшают состояние. Плохо держится и быстро смывается краска.

белки глаз имеют голубоватый оттенок – из-за дистрофических изменений роговицы через нее просвечивают сосудистые сплетения.

может нравиться вкус несъедобных веществ (мел, уголь, земля) и запах (бензин, ацетон, краски).

Помимо внешних признаков анемию легко вычислить по анализам. Правда, не всегда это низкие показатели гемоглобина, вернее, они – уже точно анемия. Но снижение уровня гемоглобина происходит постепенно, и многие пациенты, особенно женщины, списывают свое не бодрое самочувствие на переутомление, стрессы и физические перегрузки.

Самый простой и точный способ подтвердить дефицит железа в организме — сдать клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и биохимический анализ крови (ферритин, сывороточное железо, общая железосвязывающая способность сыворотки, коэффициент насыщения трансферрина железом, растворимые трансферриновые рецепторы).

Сейчас «модно» говорить, что уровень ферритина должен быть равен весу пациента. По российским клиническим рекомендациям нормальный уровень ферритина для женщины 40-60.

Уровень гемоглобина в крови у мужчин обычно выше, чем у женщин. У мужчин до 45 лет в норме его должно быть 132-173 г/л, с 45 до 65 лет — 131-172 г/л. У женщин соответственно 117-155 г/л и 117-160 г/л.

Анемия подкрадывается постепенно. Сначала это прелатентный дефицит железа. На этом этапе вроде все в норме, нет никаких проявлений. Только в анализах снижен уровень ферритина. Чтобы не скатиться в фазу скрытого дефицита железа нужно принимать весной и осенью витамины с железом. Тщательно подходить к выбору еды.

Вы обязательно должны есть содержащие железо в наиболее усвояемой форме продукты: телятину, говядину, баранину, кролика, печень, язык.

Из мяса усваивается до 30% железа, из рыбы — 10%, а из растительной пищи — всего лишь 3-5%.

Лучшие источники железа, помимо красного мяса, моллюски и устрицы, бобовые, яичные желтки, тыквенные семечки, миндаль, шпинат и брокколи, гречка.

Если не обращать внимание на снижение ферритина, то наступит латентный (скрытый) дефицит железа. Вы будете менее активным и энергичным, заметно ухудшение состояния кожи, волос и ногтей. В анализах будут снижены показатели ферритина и сывороточного железа, повышен показатель общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС). Уровень гемоглобина и эритроцитов нормальный.

Ну а при снижении уровня гемоглобина и эритроцитов ставят диагноз «анемия». Железодефицитная анемия имеет три степени тяжести:

лёгкая, когда гемоглобин не опускается ниже 90 г/л,

средняя, гемоглобин 70-89 г/л,

тяжелая, гемоглобин ниже 70 г/л.

Что будет если не определить причины анемии и не лечить ее, не компенсировать дефициты? Вы не умрете, но качество жизни будет так себе, на троечку.

При анемии органы и ткани испытывают недостаток кислорода. Например, идет поражение мышечного слоя сердца, развивается сердечная недостаточность. Возникают сбои в работе иммунной системы – вы будете часто болеть бактериальными и вирусными инфекциям. Происходят изменения со стороны репродуктивной сферы, нарушается менструальный цикл.

Есть исследования, что анемия может стать причиной развития гипотиреоза, повышенной нервозности, снижения памяти, внимания, мышления и др. С длительным дефицитом железа связывают развитие болезней Паркинсона и Альцгеймера. У детей недостаток железа приводит к задержке роста и интеллектуального развития.

Что делать, если у вас есть дефицит железа?

Для начала его компенсировать – врач должен подобрать для вас оптимальный препарат и дозу. Для профилактики дефицита железа достаточно 60 мг железа в сутки, лекарственная доза – 80-120 мг.

Если через месяц-два после приема таблетированных препаратов состояние не улучшается, можно сделать капельницы препаратов железа. Они действуют быстро и сразу, правда, на них возможны аллергические реакции.

Как принимать препараты железа? Лучше утром, после завтрака. В течение двух часов до или после приёма препаратов железа не рекомендуется употреблять кофе и кофеин-содержащие напитки (какао, шоколад, чай), молочные продукты. Курс лечения составляет не менее 2 месяцев, возможно, и дольше.

Параллельно с восполнением дефицита нужно выявить его причину. Возможно, понадобится консультации гинеколога, если речь идет об обильных месячных, миоме и проч. Или гастроэнтеролога, если есть проблемы с ЖКТ. Иначе все вернется на круги своя.