Рождественская песня (онлайн-трансляция)

Трансляция в ВК-сообществе.

Спектакль посвящается 200-летию со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса.

Это настоящая история рождения любви в душе человека. История, после знакомства с которой понимаешь, что стал немножко лучше, хотя вроде бы ничего хорошего ещё не сделал. История, узнать которую равно полезно и детям, и взрослым. В ней много искристого снега и светлых летучих огоньков, вкусный рождественский гусь и мерцающие свечи на ёлке. Конечно, в Рождество непременно должны случаться чудеса. Не обойдётся без них и наша повесть. И по её началу ни за что не догадаешься, каким окажется финал. Всё происходящее на сцене будет удивлять и завораживать, сплетаясь в одну неповторимо прекрасную и трогательную рождественскую песнь. Но главное чудо этого романтичного, потрясающе красивого спектакля – дух добра и правды, соединяющий людей, дух веры в то лучшее, что непременно живёт в каждом человеческом сердце.

