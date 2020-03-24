Рождественская песня (онлайн-трансляция)
Трансляция в ВК-сообществе.
Спектакль посвящается 200-летию со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса.
Это настоящая история рождения любви в душе человека. История, после знакомства с которой понимаешь, что стал немножко лучше, хотя вроде бы ничего хорошего ещё не сделал. История, узнать которую равно полезно и детям, и взрослым. В ней много искристого снега и светлых летучих огоньков, вкусный рождественский гусь и мерцающие свечи на ёлке. Конечно, в Рождество непременно должны случаться чудеса. Не обойдётся без них и наша повесть. И по её началу ни за что не догадаешься, каким окажется финал. Всё происходящее на сцене будет удивлять и завораживать, сплетаясь в одну неповторимо прекрасную и трогательную рождественскую песнь. Но главное чудо этого романтичного, потрясающе красивого спектакля – дух добра и правды, соединяющий людей, дух веры в то лучшее, что непременно живёт в каждом человеческом сердце.
Эбенизер Скрудж, Юноша Скрудж, Питер (средний сын Кретчитов) – Андрей Абрамов, З.а.РФ Олег Спиренков
Дух прошлого Рождества, Беллинда (старшая дочь Кретчитов) – Ирина Атлашкина, Екатерина Прокопьева
Мальчишка, Фен (сестра Скруджа), малютка Тим (младший сын Кретчитов, калека),
Марта (младшая дочь Кретчитов), прачка – Татьяна Еремеева
Дух настоящего Рождества, Физзиуинг (старший проситель), старьевщик Джо – Сергей Буряков; Ринад Кондаев
Дух будущего Рождества, Боб Кретчит (писец у Скруджа), призрак Марли,
Фред (племянник Скруджа), молодой проситель – Андрей Абрамов; Алексей Копотилов
Миссис Кретчит (жена Фреда), подёнщичица – Лидия Балабаева; Любовь Пахомова
Инсценировка, режиссёр-постановщик – Инна Азарова
Сценография, куклы, костюмы – Надежда Ванина
Композитор – заслуженный работник культуры РФ Лариса Козлова
Видеоэффекты, анимация, компоузинг – Виктор Иевлев
Ассистент режиссёра – Лидия Балабаева
В спектакле звучит «Рождественский гимн» Франца Грубера «Тихая ночь»
Продолжительность 1ч. 10мин.