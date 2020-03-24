афиша
афиша
Регистрация
Рождественская песня (онлайн-трансляция)

Рождественская песня (онлайн-трансляция)

Трансляция в ВК-сообществе.

Спектакль посвящается 200-летию со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса.

Это настоящая история рождения любви в душе человека. История, после знакомства с которой понимаешь, что стал немножко лучше, хотя вроде бы ничего хорошего ещё не сделал. История, узнать которую равно полезно и детям, и взрослым. В ней много искристого снега и светлых летучих огоньков, вкусный рождественский гусь и мерцающие свечи на ёлке. Конечно, в Рождество непременно должны случаться чудеса. Не обойдётся без них и наша повесть. И по её началу ни за что не догадаешься, каким окажется финал. Всё происходящее на сцене будет удивлять и завораживать, сплетаясь в одну неповторимо прекрасную и трогательную рождественскую песнь. Но главное чудо этого романтичного, потрясающе красивого спектакля – дух добра и правды, соединяющий людей, дух веры в то лучшее, что непременно живёт в каждом человеческом сердце.
 

Действующие лица и исполнители:


Эбенизер Скрудж, Юноша Скрудж, Питер (средний сын Кретчитов) – Андрей Абрамов, З.а.РФ Олег Спиренков
Дух прошлого Рождества, Беллинда (старшая дочь Кретчитов) – Ирина Атлашкина, Екатерина Прокопьева
Мальчишка, Фен (сестра Скруджа), малютка Тим (младший сын Кретчитов, калека),
Марта (младшая дочь Кретчитов), прачка – Татьяна Еремеева
Дух настоящего Рождества, Физзиуинг (старший проситель), старьевщик Джо – Сергей Буряков; Ринад Кондаев
Дух будущего Рождества, Боб Кретчит (писец у Скруджа), призрак Марли,
Фред (племянник Скруджа), молодой проситель – Андрей Абрамов; Алексей Копотилов
Миссис Кретчит (жена Фреда), подёнщичица – Лидия Балабаева; Любовь Пахомова

Инсценировка, режиссёр-постановщик – Инна Азарова
Сценография, куклы, костюмы – Надежда Ванина
Композитор – заслуженный работник культуры РФ Лариса Козлова
Видеоэффекты, анимация, компоузинг – Виктор Иевлев
Ассистент режиссёра – Лидия Балабаева
В спектакле звучит «Рождественский гимн» Франца Грубера «Тихая ночь»

Продолжительность 1ч. 10мин.

 

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
29 марта 2020, воскресенье
12:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
RASA
Купить билет
3 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-2000 ₽
Сказки детского мира
Купить билет
16 мая, суббота 12:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 500 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Александр Домогаров
Купить билет
29 апреля, среда 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Стань звездой за 30 дней
Купить билет
17 апреля, пятница 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 500-1000 ₽
Ундервуд
Купить билет
18 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.