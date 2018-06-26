Мастер-класс по валянию. Делаем хомячка

Посетителей музея ждет продолжение разговора о фауне Куликова поля и работа в технике сухого валяния. Народный мастер Екатерина Зернова расскажет о еще одной хитрости — пенопластовой основе для игрушки. Это поможет ускорить процесс и больше времени уделить работе с цветом и характером зверька. Наделите толстенького добряка-хомячка особым шармом!



Подробная информация по телефону: +7 4872 36 16 63.



Стоимость: 100 р.