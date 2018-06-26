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Мастер-класс по валянию. Делаем хомячка

Мастер-класс по валянию. Делаем хомячка

Посетителей музея ждет продолжение разговора о фауне Куликова поля и работа в технике сухого валяния. Народный мастер Екатерина Зернова расскажет о еще одной хитрости — пенопластовой основе для игрушки. Это поможет ускорить процесс и больше времени уделить работе с цветом и характером зверька. Наделите толстенького добряка-хомячка особым шармом!

Подробная информация по телефону: +7 4872 36 16 63.

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
30 июня 2018, суббота
17:00
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