Мастер-класс по валянию Екатерины Зерновой: кабанчик
29 сентября народный мастер России Екатерина Зернова приглашает в музей смастерить символ 2019 года — кабанчика.
На новой встрече продолжится знакомство с фауной Куликова поля. Новый обитатель и новая миниатюра — милый полосатый кабанчик. Поделка принесет удачу в следующем году, поскольку по восточному календарю именно кабан будет покровительствовать человечеству.
На занятии любители рукоделия попытаются повторить тонкими войлочными нитями естественную полосатую окраску животного.
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
29 сентября 2018, суббота
17:00