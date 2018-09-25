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Мастер-класс по валянию Екатерины Зерновой: кабанчик

Мастер-класс по валянию Екатерины Зерновой: кабанчик

29 сентября народный мастер России Екатерина Зернова приглашает в музей смастерить символ 2019 года — кабанчика.

На новой встрече продолжится знакомство с фауной Куликова поля. Новый обитатель и новая миниатюра — милый полосатый кабанчик. Поделка принесет удачу в следующем году, поскольку по восточному календарю именно кабан будет покровительствовать человечеству.

На занятии любители рукоделия попытаются повторить тонкими войлочными нитями естественную полосатую окраску животного.

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
29 сентября 2018, суббота
17:00
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