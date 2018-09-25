Мастер-класс по валянию Екатерины Зерновой: кабанчик

29 сентября народный мастер России Екатерина Зернова приглашает в музей смастерить символ 2019 года — кабанчика.



На новой встрече продолжится знакомство с фауной Куликова поля. Новый обитатель и новая миниатюра — милый полосатый кабанчик. Поделка принесет удачу в следующем году, поскольку по восточному календарю именно кабан будет покровительствовать человечеству.



На занятии любители рукоделия попытаются повторить тонкими войлочными нитями естественную полосатую окраску животного.



Стоимость: 100 р.