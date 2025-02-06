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Вопль

Вопль

Премьера:
06.02.2025
 
Режиссер:
Педро Мартин Калеро
  
Актеры:
Эстер Экспосито, Матильда Олливье, Алекс Моннер, Хосе Луис Феррер, Соня Альмарча, Томас дель Эсталь, Малена Вилья, Лия Лоис
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
107 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

После смерти матери жизнь Андреа превращается в настоящий кошмар. Девушка всюду слышит душераздирающий вопль, а на каждом шагу ее поджидает зловещий преследователь, который остается невидимым для всех, кроме нее. Когда при мистических обстоятельствах начинают погибать ее друзья, Андреа понимает: единственный способ остановить кошмар — встретиться с ним лицом к лицу.

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