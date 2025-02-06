Вопль
Премьера:
06.02.2025
Режиссер:
Педро Мартин Калеро
Актеры:
Эстер Экспосито, Матильда Олливье, Алекс Моннер, Хосе Луис Феррер, Соня Альмарча, Томас дель Эсталь, Малена Вилья, Лия Лоис
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
107 минут
Возрастные ограничения:
18+
После смерти матери жизнь Андреа превращается в настоящий кошмар. Девушка всюду слышит душераздирающий вопль, а на каждом шагу ее поджидает зловещий преследователь, который остается невидимым для всех, кроме нее. Когда при мистических обстоятельствах начинают погибать ее друзья, Андреа понимает: единственный способ остановить кошмар — встретиться с ним лицом к лицу.
Сегодня
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 февраля, пятница
|
21:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 февраля, суббота
|
21:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 февраля, воскресенье
|
21:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 февраля, понедельник
|
21:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 февраля, вторник
|
21:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 февраля, среда
|
21:50
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
7 февраля, пятница
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
8 февраля, суббота
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
9 февраля, воскресенье
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
10 февраля, понедельник
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
11 февраля, вторник
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
12 февраля, среда
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
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