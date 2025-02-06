Премьера: 06.02.2025

Режиссер: Педро Мартин Калеро

Актеры: Эстер Экспосито, Матильда Олливье, Алекс Моннер, Хосе Луис Феррер, Соня Альмарча, Томас дель Эсталь, Малена Вилья, Лия Лоис

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 107 минут

Возрастные ограничения: 18+

После смерти матери жизнь Андреа превращается в настоящий кошмар. Девушка всюду слышит душераздирающий вопль, а на каждом шагу ее поджидает зловещий преследователь, который остается невидимым для всех, кроме нее. Когда при мистических обстоятельствах начинают погибать ее друзья, Андреа понимает: единственный способ остановить кошмар — встретиться с ним лицом к лицу.