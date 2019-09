Выходные в Туле: 13-15 сентября

Масштабные празднования Дня города и области продолжаются. В эту субботу в Тульском кремле выступит певица Варвара и состоится церемония запустка отсчета времени до 500-летия Тульского кремля и Засечной черты. Также в программе гастрономический фестиваль в «Искре» и многое другое. Подробности — по ссылке.

Фестивали

Когда: 14 сентября, суббота, 12.00, вход на территорию открыт с 9.00.

Где: туристический центр «Золотой город», село Петропавловское, улица Степная, 19. Из Тулы курсирует фирменный автобус от цирка — ул. Советская, 96 (табличка на стекле «Золотой город») в 14.00, 16.00 и 18.00.

Вход свободный.

В честь полувекового юбилея легендарного фестиваля «Вудсток» в Тульской области пройдет одноименный музыкальный фестиваль. Атмосфера фестиваля отправит в романтическое лето 1969 года.

В списке выступающих корифеи российского и зарубежного рока: «ЧетМен», «Черный кофе», Michael Night, Alex Carlin band and Elliot cahn and Barry melton, Prana, Линда, Fabulous Human Being, Лариса Долина feat Gypsy Jack, Sandler feat и другие музыканты.

Когда: 13−15 сентября (до 17 сентября), пятница-воскресенье.

13 сентября, пятница, 19.00 — театральное шествие в национальных костюмах по ул. Металлистов.

Полная программа по ссылке.

Где: ул. Металлистов, Городской концертный зал, «Искра», Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ).

Вход свободный.

На выходных в Туле начнется Первый международный фестиваль молодёжных театров GingerFest. Поделиться своим творчеством, научиться новому и создать настоящий праздник театра в Тулу приедут представители девяти стран мира! В программе фестиваля — молодёжные театральные коллективы из России, Испании, Греции, Австрии, Румынии, Туниса, Египта. Кроме того, участники фестиваля и жители Тулы смогут посетить мастер-классы по комедии дель арте, соло джазу, сценическому бою, сценографии, фламенко.

Когда: 15 сентября, воскресенье, 10.00.

Где: территория музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Уточнить информацию можно по телефону: +7 (48751) 76−1-10.





В «Ясной Поляне» пройдет праздник, посвященный яблочному сезону. Гостей ждет много интересного: вкусная яснополянская выпечка, мастер-классы по валянию яблока, росписи плакетки с изображением яблока, изготовлению флористического яблочного календарика, катание на лошадях, тематическая обстановка в Кучерской избе для необычных фото. Все желающие смогут самостоятельно приготовить, а потом продегустировать яблочное варенье, а также выбрать и приобрести саженцы яблонь из яснополянского питомника.

Концерты

Когда: 14 сентября, суббота, 19.00.

Где: манеж стадиона «Арсенал», Тула, пр. Ленина, 87.

Цена: 2200−2500 р.

В субботу в Туле выступят главные поп-кумиры страны. Каждый раз музыканты готовят своим поклонникам грандиозные шоу, которые всегда проходят с неизменным аншлагом. Новая программа, неизменные хиты, уникальные световые и видеоинсталляции, специальные звездные гости концерта — всё это ждет вас на большом концерте.

Когда: 14 сентября, суббота, 19.00.

Где: рок-клуб М2, Тула, ул. Октябрьская, 306.

Цена: 1000 р.

В рок-клубе M2 выступит панк-рок-группа F.P.G. Музыканты готовят своим тульским поклонникам настоящий праздник дерзости и молодости.

Панк среди панка и 20 лет бесперебойного напряжения: группа F.P.G. продолжает отмечать свой день рождения грандиозными концертами. Резво, как в первый раз, и мастерски, по своим годам, музыканты отыграют особенную программу.

Когда: 15 сентября, воскресенье, 19.00.

Где: культурный центр «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

Молодая арт-рок-группа «Васильков & Коты» успела завоевать любовь не только тульских зрителей, но и, без преувеличения, всей страны, ведь в этом году «Коты» представляли Тулу на главном приключении года — «Нашествие-2019». На сцене «Типографии» группа представит свой дебютный альбом «Тульский Клуб Любителей Парадных Подъездов и Поребриков».

Когда: 14 сентября, суббота, 19.00.

Где: культурный центр «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

В «Типографии» пройдет большой концерт петербургской синти-поп-группы «Электрофорез». Музыканты представят новую программу в рамках тура «Вежливый отказ». В программе новые треки и все хиты.

«Электрофорез» — дуэт, ставший одним из самых примечательных явлений на петербургской (и не только) сцене. Музыканты играют жёсткий синти-поп, танцевальную электронику в сочетании с интригующими текстами.

Театр

Когда: 15 сентября, воскресенье, 19.00.

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2.

Цена: 300−2000 р.

На сцене Городского концертного зала состоится спектакль по пьесе модного в Европе и популярного в Великобритании английского драматурга Рэя Куни. События этой уморительно смешной комедии можно охарактеризовать фразой «ошибки одной ночи». Одна ночь вместила столько неожиданностей, казусов и курьезов, что, кажется, каждый шаг героев всё больше запутывает ситуацию. Шутка будет следовать за шуткой, выходы из тупика окажутся один хлеще другого, одна интрига потянет за собой следующую…

Когда: 14−15 сентября, суббота-воскресенье, 19.00.

Где: «Новый театр», Тула, пр. Ленина, 44.

Заказ билетов: 38−46−55.

В «Новом театре» состоится премьера романтической комедии для всей семьи. Главные роли исполняют Юлия Школьникова и Сергей Одиноков. История двух молодых людей, история одного дня длиною в жизнь.

Спорт

Когда: 13 сентября, пятница, 14.00, 14 сентября, суббота, 12.00.

Где: Дом спорта «Юбилейный», поселок Первомайский, улица Комсомольская, 32.

Вход свободный.

В спорткомплексе «Юбилейный» пройдет чемпионат России по боксу. На соревнованиях выступят 15 тульских боксеров. Победители турнира определятся в субботу, 14 сентября.

Когда: 13 сентября, пятница, 18.00.

Где: манеж стадиона «Арсенал», Тула, пр. Ленина, 87.

Когда: 14 сентября, суббота, 14.00

Где: ДЮСШ «Игровые виды спорта», Тула ул. Жуковского, 5

Вход свободный.

Тульская волейбольная команда «Тулица» сыграет в товарищеском матче с командой из Саратова «Протон». Приходите поддержать девчонок!

Когда: 13 сентября, 12.00, 15.15, 14 сентября 13.30, 16.30, 15 сентября, 10.30, 13.30, открытие 13 сентября в 15.15.

Где: «Тропик», ледовая арена, Тула, ул. Демьянова, 26-б

Вход свободный.

На ледовой арене «Тропик» состоится второй Кубок открытия студенческой хоккейной лиги. В парных турнирах примут участие четыре сборные: «Запад», «Центр», «Урал» «Сибирь».

Когда: 15 сентября, воскресенье, 14.30 (по воскресеньям, до 29 декабря).

Где: Тульская шахматная гостиная, Тула, проспект Ленина, 16, 2 этаж.

Цена: 150 р. — турнирный взнос, 500 руб. — абонемент на месяц (4 турнира). Предварительную регистрацию можно пройти на сайте.

С начала сентября стартовала Детская шахматная лига. Принять участие в шахматных турнирах приглашаются все желающие до 14 лет независимо от уровня игры. Юные спортсмены будут играть по швейцарской системе 5 мин. + 3 сек. за каждый ход.

Выставки

Когда: 13−15 сентября, пятница-воскресенье, 10.00.

Где: Тульский музей изобразительных искусств, Тула, улица Ф. Энгельса, 64.

Цена: взрослый билет — 200 руб., льготный (студенты, пенсионеры) -150 руб.

На неделе открылась совместная выставка Тульского музея изобразительных искусств и Государственной Третьяковской галереи, которая стала своеобразным подарком для туляков в рамках 100-летия ТМИИ.

В экспозицию вошли 25 портретных работ, которые охватывает период с 1745 по 1850 год — золотой век русской живописи. Выставка в ТМИИ включает образы князя Дмитрия Голицына и графа Александра Хвостова, опекуна Московского воспитательного дома Петра Вырубова, а также владелицы пансиона благородных девиц в Петербурге Марии Мюссар.

А так называемое лицо выставки — шедевр кисти Карла Брюллова «Портрет детей Волконских с арапом» (1843).

Когда: 14 сентября, суббота, 10.00.

Где: молодежное пространство «Искра», Тула, ул. Советская, 11.

Цена: 100 р.

В городском пространстве «Искра» пройдет выставка кошек по международной системе профессионалов и любителей WFA. Выставка пройдет в фотостудии Grange на 2-м этаже.

На выставке посетители увидят лучших представителей кошачьих пород из профессиональных и любительских клубов.

В программе: породные шоу, ринги и конкурс костюмов за приз зрительских симпатий. Все желающие смогут приобрести котят на выставке.

Выставка организована Тульским филиалом клуба «Альфа».

Лекции

Когда: 14 сентября, суббота, 15.00.

Где: творческий индустриальный кластер «Октава»,

Тула, ул. Каминского, 24.

Цена: 300 р.

В «Октаве» пройдет мастер-класс по изготовлению ботанического барельефа на стену. Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с практическим заданием. Курс ведет Анастасия Конончук. На каждом занятии рассматриваются способы преобразования жилого пространства при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.

Когда: 13 сентября, пятница, 19.00.

Где: культурный центр «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

В «Типографии» пройдет лекция альпиниста и организатора восхождений на Эльбрус Полины Кузиной. Полина расскажет об особенностях климата горных районов Кавказа и том, как выбрать маршрут и снаряжение и подготовиться к восхождению.

Эльбрус (5642 м) — наивысшая точка России и Европы, гора входит в проект «7 высочайших вершин мира» и считается эталоном природной красоты и символом здорового образа жизни. Поднявшись на вершину однажды, туда захочется возвращаться снова и снова. Но так ли лёгок Эльбрус, как кажется с первого взгляда?

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат выходит фильм, снятый по роману американской писательницы Донны Тартт. Ее бестселлер, который лег в основу сюжета, получил престижную награду в области литературы Пулитцеровскую премию в 2014 году.

Главный герой картины — маленький мальчик по имени Теодор Деккер. Мальчик с матерью оказался в эпицентре теракта в Метрополитен-музее. Мать погибла, а сам мальчик чудом уцелел. Среди лежащих вокруг него тел он увидел умирающего старика, который перед смертью вручил ему кольцо и редкую картину авторства Карела Фабрициуса. Эти подарки сильно повлияли на жизнь Теодора и помогли ему преодолеть горе с помощью погружения в чудесный мир творчества и настоящего подпольного искусства.

Одну из главных ролей в фильме исполнила Николь Кидман.

Цена: от 140 р.

Еще одна новинка этой недели — криминальная комедия с Дженнифер Лопес в главной роли о стриптизершах, которые придумали оригинальный способ борьбы с кризисом.

В центре сюжета танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого — известные финансисты с Уолл-стрит. Но когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план, как вернуть потерянные деньги, чтобы снова вести роскошную гламурную жизнь и отплатить биржевым гениям, оставив их без гроша.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.