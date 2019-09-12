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Восхождение на Эльбрус

Восхождение на Эльбрус

В «Типографии» пройдет лекция альпиниста и организатора восхождений на Эльбрус Полины Кузиной.

Эльбрус (5642 м) — наивысшая точка России и Европы, гора входит в проект «7 высочайших вершин мира» и считается эталоном природной красоты и символом здорового образа жизни. Поднявшись на вершину однажды, туда захочется возвращаться снова и снова. Но так ли лёгок Эльбрус, как кажется с первого взгляда? Как поверить в себя и зайти на заветную вершину?

История личного восхождения и ответы на такие вопросы:

  • что такое активный отдых, а в частности горный outdoor,
  • какие особенности природы и климата горных районов Кавказа,
  • как выбрать подходящий для себя маршрут,
  • как подготовиться к восхождению: каковы основные физические и моральные аспекты,
  • как самостоятельно подобрать снаряжение,
  • как исключить потенциальные опасности на маршруте,
  • как успешно совершить восхождение.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 сентября 2019, пятница
19:00
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