Восхождение на Эльбрус
В «Типографии» пройдет лекция альпиниста и организатора восхождений на Эльбрус Полины Кузиной.
Эльбрус (5642 м) — наивысшая точка России и Европы, гора входит в проект «7 высочайших вершин мира» и считается эталоном природной красоты и символом здорового образа жизни. Поднявшись на вершину однажды, туда захочется возвращаться снова и снова. Но так ли лёгок Эльбрус, как кажется с первого взгляда? Как поверить в себя и зайти на заветную вершину?
История личного восхождения и ответы на такие вопросы:
- что такое активный отдых, а в частности горный outdoor,
- какие особенности природы и климата горных районов Кавказа,
- как выбрать подходящий для себя маршрут,
- как подготовиться к восхождению: каковы основные физические и моральные аспекты,
- как самостоятельно подобрать снаряжение,
- как исключить потенциальные опасности на маршруте,
- как успешно совершить восхождение.
Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 сентября 2019, пятница
19:00