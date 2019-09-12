Восхождение на Эльбрус

В «Типографии» пройдет лекция альпиниста и организатора восхождений на Эльбрус Полины Кузиной.

Эльбрус (5642 м) — наивысшая точка России и Европы, гора входит в проект «7 высочайших вершин мира» и считается эталоном природной красоты и символом здорового образа жизни. Поднявшись на вершину однажды, туда захочется возвращаться снова и снова. Но так ли лёгок Эльбрус, как кажется с первого взгляда? Как поверить в себя и зайти на заветную вершину?

История личного восхождения и ответы на такие вопросы:

что такое активный отдых, а в частности горный outdoor,

какие особенности природы и климата горных районов Кавказа,

как выбрать подходящий для себя маршрут,

как подготовиться к восхождению: каковы основные физические и моральные аспекты,

как самостоятельно подобрать снаряжение,

как исключить потенциальные опасности на маршруте,

как успешно совершить восхождение.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.