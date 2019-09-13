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Кубок открытия СХЛ

Кубок открытия СХЛ

С 13 по 15 сентября на ледовой арене «Тропик» состоится второй Кубок открытия студенческой хоккейной лиги.

В турнире примут участие четыре сборные:

  • «Запад»,
  • «Центр»,
  • «Урал»
  • «Сибирь».


В играх примут участие хоккеисты не старше 23 лет из 39 студенческих команд, принимающих участие в Чемпионате и Первенстве студенческой хоккейной лиги.

Торжественная церемония открытия пройдет 13 сентября в 15.00.

Расписание игр:

13 сентября

12.00 «Запад» -  «Сибирь»

15.15 «Центр» - «Урал»

14 сентября

13.30 «Запад» - «Урал»

16.30 «Центр» - «Сибирь»

15 сентября

10.30 «Урал» - «Сибирь»

13.30 «Запад» - «Центр»


Трансляции турнира будут проходить на канале Студенческой хоккейной лиги.

Вход свободный.

Где и когда?
Тропик, ледовая арена
Тула, ул.Демьянова, 26-б
13 сентября 2019, пятница
12:00
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13 сентября 2019, пятница
15:15
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14 сентября 2019, суббота
13:30
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