Кубок открытия СХЛ

С 13 по 15 сентября на ледовой арене «Тропик» состоится второй Кубок открытия студенческой хоккейной лиги.



В турнире примут участие четыре сборные:

«Запад»,

«Центр»,

«Урал»

«Сибирь».



В играх примут участие хоккеисты не старше 23 лет из 39 студенческих команд, принимающих участие в Чемпионате и Первенстве студенческой хоккейной лиги.

Торжественная церемония открытия пройдет 13 сентября в 15.00.

Расписание игр:

13 сентября

12.00 «Запад» - «Сибирь»

15.15 «Центр» - «Урал»

14 сентября

13.30 «Запад» - «Урал»

16.30 «Центр» - «Сибирь»

15 сентября

10.30 «Урал» - «Сибирь»

13.30 «Запад» - «Центр»



Трансляции турнира будут проходить на канале Студенческой хоккейной лиги.

Вход свободный.