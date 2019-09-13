Кубок открытия СХЛ
С 13 по 15 сентября на ледовой арене «Тропик» состоится второй Кубок открытия студенческой хоккейной лиги.
В турнире примут участие четыре сборные:
- «Запад»,
- «Центр»,
- «Урал»
- «Сибирь».
В играх примут участие хоккеисты не старше 23 лет из 39 студенческих команд, принимающих участие в Чемпионате и Первенстве студенческой хоккейной лиги.
Торжественная церемония открытия пройдет 13 сентября в 15.00.
Расписание игр:
13 сентября
12.00 «Запад» - «Сибирь»
15.15 «Центр» - «Урал»
14 сентября
13.30 «Запад» - «Урал»
16.30 «Центр» - «Сибирь»
15 сентября
10.30 «Урал» - «Сибирь»
13.30 «Запад» - «Центр»
Трансляции турнира будут проходить на канале Студенческой хоккейной лиги.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул.Демьянова, 26-б
13 сентября 2019, пятница
12:00
13 сентября 2019, пятница
15:15
14 сентября 2019, суббота
13:30
14 сентября 2019, суббота
16:30
15 сентября 2019, воскресенье
10:30
15 сентября 2019, воскресенье
13:30