Он, она, окно, покойник

В Городском концертном зале пройдет спектакль по пьесе модного в Европе и популярного в Великобритании английского драматурга Рэя Куни.

События этой уморительно смешной комедии можно охарактеризовать фразой «ошибки одной ночи». Одна ночь вместила столько неожиданностей, казусов и курьезов, что, кажется каждый шаг героев всё больше запутывает ситуацию. Шутка будет следовать за шуткой, выходы из тупика окажутся один извилистей другого, одна интрига потянет за собой следующую. На берегу Темзы снимает номер в отеле «высокопоставленное лицо», для встречи с юной, симпатичной но, увы, замужней дамой. Путаница начинает увеличиваться, и в круговорот событий втягивается все больше персонажей. Предугадать последующие события и авторскую идею просто невозможно, автор — настоящий мастер в создании комедии. В этой постановке есть все, что нужно для отличного спектакля: интригующий сюжет, легкий юмор, приключения, и, конечно, любовь.