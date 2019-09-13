Милые роботы, пауки и динозавр: туляк делает крутые вещи в стиле стимпанк

Фото из архива героя публикации.

Наверняка многие туляки уже успели сфотографироваться с гигантским динозавром, который с недавнего времени «поселился» в центре города на улице Советской. По соседству с железным гигантом живут роботы и металлический хамелеон.

Корреспонденты Myslo познакомились с автором этих невероятно крутых работ — Кириллом Климовым. 41-летний туляк — папа троих очаровательных детей. Основная его профессия — оператор ЧПУ, а создание металлических фигурок для него хобби. Он работает в стиле стимпанк, дизельпанк.

- Однажды ко мне пришел мой друг Сергей Бобков и попросил меня помочь сделать динозавра. Мы с Сергеем люди творческие: он режет по дереву, льду, а я – художник росписи по дереву. На пару мы сделали раптора, на это ушло примерно два месяца, хотя особенно и не торопились. Что интересно — до этого ни я, ни Сергей с металлом не работали. И вдруг я понял — это мое, круто! Вот так сделали динозавра, а потом и много чего еще.

С Сергеем мы создали творческую организацию. Работаем порознь, но ради какого-то проекта можем объединиться, приглашаем друзей. Я человек занятой: у меня работа, дети. Много времени своему хобби пока не могу уделять.

Мужчины работают в небольшой мастерской на территории металлобазы. Там Кирилл и создал трех железных человечков. Роботы выглядят как живые — кажется, что они вот-вот сделают шаг или протянут тебе букет хризантем!

- Эту работу я выполнял на заказ. Организаторы «Искры» показали мне картинку веселых человечков. Была задумка, что в разных уголках пространства будут стоять эмоциональные фигурки: кто-то радуется, кто-то грустит, кто-то денег просит. Но у меня в итоге получилось по-своему. Наверно, в детстве много мультиков смотрел (улыбается). На создание одного робота ушло две недели – времени не было. А можно и за 3−4 дня уложиться.

Позже в «Искре» появился и хамелеон, в котором, кстати, есть светодиоды. Так что если включить, будет светиться и переливаться!

Идея сделать хамелеона у автора родилась внезапно.

- Пришел в магазин по бытовым заботам, смотрю, глаз хамелеона продается! Говорю продавцу, а он не понимает, что я имею в виду. Оказывается, это пароварка «Ромашка», а у меня воображение уже дорисовало хамелеона.

По словам Кирилла, «железная» история в «Искре» еще не закончена. Со временем здесь появятся новые человечки.

- Роботы должны держать круглые плафоны, это своего рода уличные светильники, как садовые. Но их пока не поставили. Мы боимся вандалов! Я посмотрел недавно на хризантемы, которые держит один из человечков, и сердце кровью облилось — цветы повыдергивали, разломали! Хотелось бы обратиться к тулякам и попросить их беречь чужой труд. Столько сил вложено в работу!

Я изначально не задумывался, что кто-то может сломать фигурки, делал это для красоты. Но когда создаешь что-то для улицы, есть определенные критерии: изделия должны быть антивандальными и безопасными. Надо делать крепления, чтобы человечков не унесли…

Сколько же стоит металлическое хобби? По словам Кирилла, деньги уходят, в основном, на электроды для сварки, расходные материалы, инструменты. Металл туляк закупает на металлобазе. Один килограмм стоит 30 рублей. Для примера, один робот весит 30 кг.

- Все друзья знают о моем хобби, семья поддерживает. Правда, дети пока немного ревнуют, что я им из-за этого меньше времени уделяю. Но они интересуются моим творчеством.

Поделки пока заработка не приносят, чаще делаю фигурки в подарок друзьям на дни рождения. А мне на память остаются фотографии моих работ в моем Инстаграме. Я был бы рад, если бы мое хобби переросло в работу. Будет спрос и всё получится!

Особая любовь у Кирилла к насекомым, поэтому в его коллекции есть пауки, богомолы, муравьи. Вот этого железного красавца туляк придумал, когда увидел металлические «щупальца» — Кирилл сразу понял, что это паучьи ножки.

- Мне с детства нравились насекомые. А в металле они очень гармонично смотрятся, получаются механическими. Я знаю основные принципы их строения, как они живут, где обитают. Поэтому мои железные насекомые максимально приближены к реальности.

Маленьких фигурок у меня нет, большие проще и удобнее обрабатывать, исправлять огрехи.

Как и всех творческих людей, у Кирилла Климова есть мечта.

- Мечтаю сделать большие движущиеся часы и установить их где-нибудь в Туле. Раз в день, например в 12 часов, они будут открываться, крутиться. Один я такое не осилю, только если наша творческая организация заработает в полную силу.