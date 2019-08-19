В «Типографии» выступят победители 2019 года в Тульской «Битве за Нашествие» молодая арт-рок группа «Васильков & Коты».

На сцене музыканты представят свой дебютный альбом «Тульский Клуб Любителей Парадных Подъездов и Поребриков».

Группа принципиально не выступает в определенном музыкальном стиле. Фолк, блюз, регги, рок-н-ролл — малая часть жанров, в которых творит коллектив. Объединенные общей идеей любви к музыкальным экспериментам и поэтическому слову, «Васильков & Коты» просто не могут оставить слушателя равнодушным.

Коллектив успел завоевать любовь не только тульских зрителей, но и без преувеличения всей страны, ведь в этом году «Коты» представляли Тулу на главном приключении года — «Нашествие-2019».

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.