В «Золотом городе» состоится юбилейный фестиваль «Русский Вудсток». На трех открытых площадках, в числе которых выступят прославленные музыканты и участники одноименного американского фестиваля, известные российские исполнители и начинающие команды. Среди приглашены артистов, музыканты таких групп, как Jimi Hendrix Experience, Country Joe and The Fish, Greatful Dead, Creedence Clearwater Revival, Sha Na Na, Blood Sweat & Tears.

Публикуем расписание выступлений артистов.

Основная сцена

12.00 Аттракцион Воронова и Анатолий

Алешин

12.50 Your screaming silence

13.40 Чёрный Кофе

14.30 Michael Night (США/ Россия)

15.20 Alex Carlin band (США)

15.40 Elliot Cahn (США)

16.00 Barry Melton (США)

16.40 Prana

17.30 ЛИНДА

18.30 Fabulous Human Being

19.20 Reds'cool

20.20 Gypsy Jack (КУБА)

21.00 Sandler

21.10 Роман Архипов

21.40 JUNKYARD DRIVE (ДАНИЯ)

23.00 TRI STATE CORNER (ГЕРМАНИЯ)

00.20 Виниловое шоу

NEW PROJECTS

12.20 Академики

13.10 Red Elvises (США)

14.00 Moscow Beatballs

15.00 Кафедра эстрадно-джазового пения под

руководством Ларисы Долиной

16.00 Лауреаты конкурса "Золотая нота"

17.00 Bright Delight

18.00 The Greens

19.00 Disco Dicks (Голландия/ Германия)

20.00 Raw Cats

21.00 Mouse in da chaos

22.00 Mika Vino

Шатер/свободная сцена

12.50 Emily re project (интерактивная лекция)

13.40 Motiv

14.00 Emily re project (интерактивная лекция)

16.40 -22.00 - свободная сцена

Акустическая сцена

12.20 Алексей Кравченко (гитара)

13.00 Кирилл Свешников (гитара)

13.40 Мастер-класс Лавриненко Наталия (вокал)

14.20 Experience

14.50 Duo Ro

15.40 Мастер-класс Феликс Лахути (скрипка)

16.30 Творческая встреча Elliot Cahn (США)

17.40 Творческая встреча Barry Melton (США)

18.50 Мастер-класс Анна Королева (вокал)

20.00 Мастер-класс профессор Олег Клипп кафедры

эстрадно-джазового пения Л.Долиной

20.50 Оркестр интуитивной музыки (Израиль/Россия)

21.40 Дмитрий Скиданенко (гитара)

22.20 Farba

Сцена «Музыка улиц»

12.20 New Generation

13.00 Христо Кириллов (Болгария)

13.50 FILIZ

14.40 Эка band

15.30 Rock Roskosh

16.20 The Heart Beat sound

17.10 Fish out of water

18.00 Анатолий Сёмочкин (гитара)

18.50 Shery Layna

19.40 600W66A

20.10 Farba Kingdom

21.00 Arfa Sound

21.50 Za granyu

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ «МОЛОЧНЫЕ БРАТЬЯ»

Художественный салон филатоувъ. Москва

14.10 и 18.00 Тематическая программа, посвященная Вудстоку-Биг Ник

Экспозиция музея Прокофьева

16.20 Лекция «Прокофьев - предтеча рока»

Вход свободный.

Как добраться

От стоянки возле «Музея самоваров» курсирует фирменный автобус. Рейсы отправляются в 11.00, 14.00, 18.30

Платные автобусы отправляются от Московского вокзала с 10.30 до 15.30. Стоимость проезда 300 р.