Вудсток
В «Золотом городе» состоится юбилейный фестиваль «Русский Вудсток». На трех открытых площадках, в числе которых выступят прославленные музыканты и участники одноименного американского фестиваля, известные российские исполнители и начинающие команды. Среди приглашены артистов, музыканты таких групп, как Jimi Hendrix Experience, Country Joe and The Fish, Greatful Dead, Creedence Clearwater Revival, Sha Na Na, Blood Sweat & Tears.
Публикуем расписание выступлений артистов.
12.00 Аттракцион Воронова и Анатолий
Алешин
12.50 Your screaming silence
13.40 Чёрный Кофе
14.30 Michael Night (США/ Россия)
15.20 Alex Carlin band (США)
15.40 Elliot Cahn (США)
16.00 Barry Melton (США)
16.40 Prana
17.30 ЛИНДА
18.30 Fabulous Human Being
19.20 Reds'cool
20.20 Gypsy Jack (КУБА)
21.00 Sandler
21.10 Роман Архипов
21.40 JUNKYARD DRIVE (ДАНИЯ)
23.00 TRI STATE CORNER (ГЕРМАНИЯ)
00.20 Виниловое шоу
12.20 Академики
13.10 Red Elvises (США)
14.00 Moscow Beatballs
15.00 Кафедра эстрадно-джазового пения под
руководством Ларисы Долиной
16.00 Лауреаты конкурса "Золотая нота"
17.00 Bright Delight
18.00 The Greens
19.00 Disco Dicks (Голландия/ Германия)
20.00 Raw Cats
21.00 Mouse in da chaos
22.00 Mika Vino
12.50 Emily re project (интерактивная лекция)
13.40 Motiv
14.00 Emily re project (интерактивная лекция)
16.40 -22.00 - свободная сцена
12.20 Алексей Кравченко (гитара)
13.00 Кирилл Свешников (гитара)
13.40 Мастер-класс Лавриненко Наталия (вокал)
14.20 Experience
14.50 Duo Ro
15.40 Мастер-класс Феликс Лахути (скрипка)
16.30 Творческая встреча Elliot Cahn (США)
17.40 Творческая встреча Barry Melton (США)
18.50 Мастер-класс Анна Королева (вокал)
20.00 Мастер-класс профессор Олег Клипп кафедры
эстрадно-джазового пения Л.Долиной
20.50 Оркестр интуитивной музыки (Израиль/Россия)
21.40 Дмитрий Скиданенко (гитара)
22.20 Farba
12.20 New Generation
13.00 Христо Кириллов (Болгария)
13.50 FILIZ
14.40 Эка band
15.30 Rock Roskosh
16.20 The Heart Beat sound
17.10 Fish out of water
18.00 Анатолий Сёмочкин (гитара)
18.50 Shery Layna
19.40 600W66A
20.10 Farba Kingdom
21.00 Arfa Sound
21.50 Za granyu
Художественный салон филатоувъ. Москва
14.10 и 18.00 Тематическая программа, посвященная Вудстоку-Биг Ник
Экспозиция музея Прокофьева
16.20 Лекция «Прокофьев - предтеча рока»
Вход свободный.
От стоянки возле «Музея самоваров» курсирует фирменный автобус. Рейсы отправляются в 11.00, 14.00, 18.30
Платные автобусы отправляются от Московского вокзала с 10.30 до 15.30. Стоимость проезда 300 р.