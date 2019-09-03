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Электрофорез

Электрофорез

В «Типографии» пройдет большой концерт петербургской синти-поп группы «Электрофорез». Музыканты представят новую программу в рамках тура «Вежливый отказ»! В программе новые треки и все хиты.

«Электрофорез» — дуэт, ставший одним из самых примечательных явлений на петербургской (и не только) сцене. Музыканты играют сочетание жёсткого синти-попа, танцевальной электроники и интригующих текстов.

В апреле 2018 «Электрофорез» отправились в европейский тур под эгидой фестиваля «Боль», посетив Польшу и Германию. По итогам тура группой заинтересовался ряд польских промоутеров также музыканты выступили на большом фестивале «Стереолето».

Стоимость: от 399 р.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
14 сентября 2019, суббота
19:00
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