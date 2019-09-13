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Писательские встречи и кинопоказ с режиссером Сергеем Соловьевым

Писательские встречи и кинопоказ с режиссером Сергеем Соловьевым

14 и 15 сентября в Ясной Поляне пройдут XXIV Международные писательские встречи, которые по доброй традиции соберут писателей, философов, журналистов и поэтов для неформального и живого общения. Формат встреч предполагает как лекции, так и дискуссии — круглые столы и ток-шоу.

Вечером 14 сентября в Доме культуры «Ясная Поляна» будет показан фильм «Ке-ды». В рамках показа на вопросы зрителей ответят режиссер Сергей Соловьев и автор сценария Андрей Геласимов.

Во второй день, 15 сентября, четверо участников Писательских встреч — Евгений Водолазкин, Владислав Отрошенко, Сергей Шаргунов и Павел Басинский — встретятся на ток-шоу «Игра в бисер», чтобы обсудить повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». В отличие от телевизионной версии канала «Культура», этот внеэфирный выпуск ток-шоу состоится на сцене Дома культуры. Ведущим, как и всегда, выступит литературовед Игорь Волгин. Также в этот день состоится презентация книги Владимира Ермакова «Между прежде и после» и лекция Владимира Березина «Двести лет русского рассказа: тайны того, что вам скучно было читать в школе».

После завершения встреч, 16 сентября, в Москве будет объявлен короткий список литературной премии «Ясная Поляна».

Стоимость: вход на все мероприятия кроме кинопоказа по предварительной регистрации, кинопоказ — 300 р.

Где и когда?
Ясная Поляна, музей-усадьба
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
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