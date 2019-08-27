афиша
афиша
Регистрация
Руки Вверх! «22»

Руки Вверх! «22»

На манеже стадиона «Арсенал» выступит главная поп-группа страны. Каждый раз музыканты готовят своим поклонникам грандиозные шоу, которые всегда проходят с неизменным аншлагом! Новая программа, неизменные хиты, уникальные световые и видео инсталляции, специальные звездные гости концерта — все это ждет вас на большом концерте в Манеже центрального стадиона «Арсенал» 14 сентября!

«Руки Вверх!» — уникальная группа, которая прошла путь от провинциальных дискотек до ревущих стадионов. Это музыка, которую любят миллионы людей во всем мире! Это песни, которые продолжают бить все рекорды в ротации радио! Это альбомы, которые обрели заслуженный статус платиновых!

Купить билет

 

Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула, Ленина пр-т, д.87
14 сентября 2019, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
+1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.