Руки Вверх! «22»

На манеже стадиона «Арсенал» выступит главная поп-группа страны. Каждый раз музыканты готовят своим поклонникам грандиозные шоу, которые всегда проходят с неизменным аншлагом! Новая программа, неизменные хиты, уникальные световые и видео инсталляции, специальные звездные гости концерта — все это ждет вас на большом концерте в Манеже центрального стадиона «Арсенал» 14 сентября!

«Руки Вверх!» — уникальная группа, которая прошла путь от провинциальных дискотек до ревущих стадионов. Это музыка, которую любят миллионы людей во всем мире! Это песни, которые продолжают бить все рекорды в ротации радио! Это альбомы, которые обрели заслуженный статус платиновых!