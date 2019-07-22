Чемпионат России по боксу
В спорткомплексе «Юбилейный» пройдет чемпионат России по боксу. На соревнованиях выступят спортсмены мужчины в возрасте 19-40 из регионов Центрального федерального округа.
Вход свободный.
Где и когда?
поселок Первомайский, Тульская область, поселок Первомайский, улица Комсомольская, 32
9 сентября 2019, понедельник
09:00
10 сентября 2019, вторник
09:00
11 сентября 2019, среда
09:00
12 сентября 2019, четверг
09:00
13 сентября 2019, пятница
09:00
14 сентября 2019, суббота
09:00
15 сентября 2019, воскресенье
09:00