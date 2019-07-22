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Чемпионат России по боксу

Чемпионат России по боксу

В спорткомплексе «Юбилейный» пройдет чемпионат России по боксу. На соревнованиях выступят спортсмены мужчины в возрасте 19-40 из регионов Центрального федерального округа.

Вход свободный.

Где и когда?
Юбилейный, дом спорта
поселок Первомайский, Тульская область, поселок Первомайский, улица Комсомольская, 32
9 сентября 2019, понедельник
09:00
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10 сентября 2019, вторник
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11 сентября 2019, среда
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