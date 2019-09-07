Стриптизерши

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 12.09.2019

Режиссер: Лорин Скафария

Актеры: Дженнифер Лопез, Констанс Ву, Джулия Стайлз, Кеке Палмер, Лили Рейнхарт, Карди Би, Мадлен Брюэр, Трейс Лисетт

Жанр: комедия, криминал

Продолжительноcть: 107 мин

Они — яркие, сексуальные и очень амбициозные. Они — танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого — известные финансисты с Уолл-Стрит. Но когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план как вернуть потерянные деньги, чтобы снова вести роскошную гламурную жизнь, и отплатить биржевым гениям, оставив их без гроша.