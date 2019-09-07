Стриптизерши
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 12.09.2019
Режиссер:
Лорин Скафария
Актеры:
Дженнифер Лопез, Констанс Ву, Джулия Стайлз, Кеке Палмер, Лили Рейнхарт, Карди Би, Мадлен Брюэр, Трейс Лисетт
Жанр:
комедия, криминал
Продолжительноcть:
107 мин
Они — яркие, сексуальные и очень амбициозные. Они — танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого — известные финансисты с Уолл-Стрит. Но когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план как вернуть потерянные деньги, чтобы снова вести роскошную гламурную жизнь, и отплатить биржевым гениям, оставив их без гроша.
Сегодня
|10:10
|Киносити
|18:50
|Алмаз Синема
|20:05
|Киносити
Завтра
|10:10
|Киносити
|18:50
|Алмаз Синема
|20:05
|Киносити
|00:00
|Киносити
14 сентября, суббота
|10:10
|Киносити
|18:50
|Алмаз Синема
|20:05
|Киносити
|00:00
|Киносити
15 сентября, воскресенье
|10:10
|Киносити
|18:50
|Алмаз Синема
|20:05
|Киносити
|00:00
|Киносити
19 сентября, четверг
|00:00
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
18:50
|Киносити
|
10:10
20:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
18:50
|Киносити
|
10:10
20:05
00:00
14 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
18:50
|Киносити
|
10:10
20:05
00:00
15 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
18:50
|Киносити
|
10:10
20:05
00:00
16 сентября, понедельник
|Киносити
|
10:10
20:05
00:00
17 сентября, вторник
|Киносити
|
10:10
20:05
00:00
18 сентября, среда
|Киносити
|
10:10
20:05
00:00
19 сентября, четверг
|Киносити
|
00:00