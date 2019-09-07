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Стриптизерши

Стриптизерши

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 12.09.2019
 
Режиссер:
Лорин Скафария
  
Актеры:
Дженнифер Лопез, Констанс Ву, Джулия Стайлз, Кеке Палмер, Лили Рейнхарт, Карди Би, Мадлен Брюэр, Трейс Лисетт
  
Жанр:
комедия, криминал
  
Продолжительноcть:
107 мин
  

Они — яркие, сексуальные и очень амбициозные. Они — танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого — известные финансисты с Уолл-Стрит. Но когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план как вернуть потерянные деньги, чтобы снова вести роскошную гламурную жизнь, и отплатить биржевым гениям, оставив их без гроша.

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Сегодня
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Завтра
10:10 Киносити
18:50 Алмаз Синема
20:05 Киносити
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14 сентября, суббота
10:10 Киносити
18:50 Алмаз Синема
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15 сентября, воскресенье
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