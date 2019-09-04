Как Тула отметит День города: полная афиша

7 сентября Тула отметит с размахом 873 года с момента своего основания. Поздравить жителей региона приедут музыканты «Рондо», Casual и «Пилота».

Также в программе водное шоу флайбордистов, спортивные соревнования, гастрономический и автомобильный фестиваль, аниме-ярмарка, премьеры новых экскурсий по городу и праздничные фейерверки.

Все мероприятия — без возрастных ограничений (0+).

7 сентября

Площадь Ленина

8.00 - 13.30 Легкоатлетический полумарафон «Оружейная столица»

11.00 -14.00

Спортивно-историческая игра «Тульский рубеж»

Чемпионат по силовому экстриму «Сила Тулы»

12.00-14.00 Торжественное открытие праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню Тульской области

16.00-18.00 Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»

18.00-22.00 Большой праздничный концерт с участием Александра Иванова и группы «Рондо»

22.00 Праздничный фейерверк

Проспект Ленина

9.00 Велогонка «Горный король», соревнования лыжероллеров

Ул. Металлистов, д.3

12.00-18.00 Фестиваль аниме Yno Express и День города. В программе: аниме-ярмарка, конкурсы, косплей, настольные игры, волшебные бургеры, призы.

Тульский кремль

9.00-19.00 Выставка-ярмарка «Тульское торжище»: выступление народных ансамблей, мастер-классы, народные забавы Концертная программа: 15.45 Шоу барабанщиков 16.30 Casual 17.45 «ПилОт» Крестовоздвиженская площадь 11.00-21.00 Гастрономический фестиваль «Кремлевские посады» Казанская набережная

11.00-22.00 Работа зон активного отдыха

15.00-15.20 и 18.40-19.00 «Шоу на воде» сборной команды России по флайборду

19.00-22.00 Музыкальный фестиваль JAZZPORT

22.00 Пиротехническая открытка

Пролетарская набережная

11.00-15.00 Экстрим-программа «Город спорта»

20.00-22.00 Молодежная дискотека

22.00 Фейерверк

«Ликерка лофт» (Пр. Ленина, 85)

11.00-20.00 Автомобильный фестиваль «Пушка»

Городское пространство «Искра» (ул. Советская, д.11)

11.00-23.00 Гастрономический фестиваль «Есть что поесть»

в Тульских парках

Центральный парк культуры и отдыха имени Белоусова

Эстрада

14.00-20.00 Концертно-развлекательная программа

Фонтанная площадь

14.00-20.00 Ярмарка тульских мастеров, мастер-классы, мимы, Стринг-арт «Тула»

14.00 Полевая кухня

16.00 Кулинарный фест (конкурс на скоростное поедание пиццы)

Центральная аллея

16.00-18.00 «МатрёшкинПарк» (стилизованные конструкции в виде матрешек, выступления костюмированных артистов)

Большой круг

14.00-19.00 Танцевальные мастер – классы по различным направлениям

16.00-18.00 Шоу на гироскутерах

Детский городок

15.00-18.00 Детскотека, Мини-цирк

Ротонда

16.00-18.00 Вечер джазовой музыки

Комсомольский парк культуры и отдыха

Входная группа

14.00-15.00 Выступление оркестра

Детский городок

16.00-18.00 Детская анимационная программа

Эстрада

14.00-18.00 Концертная программа (выступление детских и взрослых творческих коллективов города

Пролетарский парк

Центральная аллея



16.00-18.00 Детская анимационная программа

Парк «Патриот»



Эстрада

13.00-18.00 Концертная программа: дуэт Поляковых (г. Липецк), кавер-группа «Лимонад», барабанное шоу.

Детская площадка

14.00-16.00 Анимационно-развлекательная программа «Мой родной край»

Интерактивная площадка

13.00-18.00 Развлекательная программа клуба исторической реконструкции «Железное племя»: фотозона, показательные выступления, мастер-классы.

Музей оружия

Здание на территории Тульского кремля

10.00-21.00 Тематические костюмированные экскурсии «Защитники Тулы и южных рубежей России. Вооружение российских воинов XVI-XVII вв»

Здание на ул. Октябрьской, 2

10.00-20.00

Пешеходные экскурсии «Тула оружейная», «Династия Демидовых: у истоков оружейной Тулы», «Стальные стражи»

Культурно-образовательная программа «Фронтовая почта»

10.00-21.00 Костюмированные экскурсии по суперсовременной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности»



12.00-13.30 Краеведческий конкурс «Тула оружейная»



11.30, 13.45, 15.00, 16.45, 18.00, 19.30 Показ фильма, посвященного героическим страницам российской военной истории и истории оружейного производства.



14.00-19.00 Интерактивные фотоплощадки «Форпост», «Огневой рубеж», «Ремесленная слобода»



16.00-17.00 Патриотическая культурно-образовательная программа «Арсенал и щит России»

17.00-19.00 Праздничная концертная программа «Пусть живет и процветает наша тульская земля!»



21.50-22.00 Праздничное светомузыкальное представление, фейерверк

Ремесленный двор «Добродей» (ул.9 Мая, д. 1 а,б)

12.00 «В ажуре». Праздник тульского резного наличника

Тульский экзотариум (ул. Октябрьская, 26, ЦПКиО им. П. П. Белоусова, к. 10)

12.00, 14.30, 17.00 Тематическая мини-экскурсия «Самые самые»

Творческий индустриальный кластер «Октава» (ул. Каминского, 24)

Большой зал

12.00 Travel-фестиваль «Путешествуем уже 2 года и хотим поделиться опытом с вами!»

Музей Станка

17.00 Открытие выставки «Электробутик» и новая мультимедийная экскурсия «Тула – мастерская России»

Площадка у памятника Л. Н. Толстого



15.00-20.00 Литературно-музыкальная гостиная «В гостях у Льва Толстого»: библиофест «Читай, Тула!», выступление поэтов, бардов, танцевальный вечер «Под звуки духового оркестра…»

Пр-т Ленина, 2 (стоянка здания правительства Тульской области со стороны ул. Советской)



9.00-16.00 Концертная программа с участием тульских артистов.

МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» (ул. Пузакова, 48)



10.00 Праздничная игровая программа «Дети. Техника. Творчество»

Спортивный зал (п. Ленинский, ул. Гагарина, 9)



10.00 Чемпионат и первенство города по стрельбе из лука

8 сентября

Пролетарский парк

Эстрада

14.00-18.00 Концертная программа (выступление детских и взрослых творческих коллективов города)

Движение транспорта ограничат

На улицах и в переулках, прилегающих к Тульскому кремлю, движение будет ограничено практически весь день.

В первую половину субботы будет частично перекрыта ул. Демонстрации.

С 7.00 до 17.00 – проезд по проспекту Ленина (от ул. Советской до ул. Агеева).

С 21.00 до 23.00 – перекрыты Зареченский и Пролетарский мосты, а также подъезды к ним. Для подготовки и проведения праздничного фейерверка.

Где бесплатно припарковаться?

Публикуем список парковочных пространств, где можно оставить автомобиль во время проведения праздничных мероприятий:

Парковочное пространство вблизи городского концертного зала (ул. Советская д. 2) вместимость – 197 машино-мест.

Парковочное пространство вблизи пл. Восстания (ул. Советская д. 16) вместимость – 80 машино-мест.

Парковочное пространство вблизи ТЦ «Утюг» (ул. Демонстрации д. 1) вместимость – 96 машино-мест.

Парковочное пространство по улицам Жуковского и Тургеневская вместимость - 411 машино-мест.

Парковочное пространство между улицами Союзная и Благовещенская вместимость - 200 машино-мест.

Парковочное пространство вблизи ТЦ «Макси» (ул. Пролетарская д. 2) вместимость – 3 200 машино-мест.

Парковочное пространство по ул. Пирогова (от ул. Советская до д. 15 по ул. Пирогова) вместимость – 80 машино-мест.

Парковочное пространство вблизи УГИБДД УМВД России по Тульской области (ул. Советская д. 110, д. 73) вместимость – 100 машино-мест.

Парковочное пространство по ул. Садовый переулок в районе д. 7 вместимость – 50 машино-мест.

Парковочное пространство вблизи пересечения улиц Советская/Коминтерна – 50 машино-мест.

Навстречу 500-летию Тульского кремля и Засечной черты

Помимо основных мероприятий празднования Дня города Тулы и Дня Тульской области жителей ждет дополнительная развлекательная программа, посвященная 500-летию Тульского кремля и Засечной черты.

13 сентября

Центральный парк культуры и отдыха им. Белоусова

Центральная аллея

17.00 Проект «Уличный артист» программа: «Музыка рядом…»

ГП «Рогожинский»

16.00 Детская анимационно-развлекательная программа «Тульские радости»

Казанская набережная

20.30 Спектакль-фэнтези «Там, где живут великаны» и лазерное шоу

Сквер у памятника Мосину — улица Металлистов

18.30-19.30 Уличный туристический карнавал «Тула. Лето. Море впечатлений»

14 сентября

Тульский кремль

11.00 Запуск часов обратного отсчета времени до 500-летия Тульского кремля и Засечной черты

12.00−18.00 Ярмарка «Тула — мастерская России»

11.00 -18.00 Шоу в Музейно-выставочном комплексе «Кремлевский рояль»

18.00 Праздничный концерт с участием творческих самодеятельных коллективов Тульской области

19.30- 21.00 Премьера мюзикла «Сказание о деве-тулянке»

21.00-22.00 Концерт певицы Варвары

Казанская набережная

14.00 -16.00

Молодежный фестиваль «Тульский формат»

Музыкальная программа, посвященная 82-й годовщине образования Тульской области

Улица Металлистов

12.00 -18.30 Уличная интерактивная программа «Тула. Лето. Море впечатлений»

14.00 Открытие арт-объекта «Тульский мастеровой» (напротив д. №12)

Городское пространство «Искра»

12.00-18.00 Гастрономический фестиваль и развлекательная программа «Национальный квартал»

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Детский городок

11.00 Мастер-классы «Символы Тульской области»

12.30 Проект «Ретро-комикс»

Эстрада

16.00 Концертная программа «Любимые песни о главном»

Комсомольский парк культуры и отдыха

Эстрада

11.00 Детская анимационно-развлекательная программа «Тульские радости»

Пролетарский парк культуры и отдыха

Детский городок

16.00 Детская анимационно-развлекательная программа «Тульские радости»

14-15 сентября

Тульский экзотариум

Здание на ул. Октябрьской, 26,

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова, к. 10

12.00, 14.30, 17.00 «Удивительные животные» – мини-экскурсия по экспозиции экзотариума, рассказ о самых интересных животных

Здание на ул. Октябрьской, 26,

11.00,16.00 «Ням-ням-шоу» – показательное кормление некоторых экспозиционных животных