Яблочные истории
15 сентября музей-усадьба
В день проведения посетителям Ясной Поляны раздадут специальный путеводитель по празднику, так называемую «Карту дня».
Во время праздника посетители Ясной Поляны смогут:
- попробовать яснополянскую выпечку и блюда из специального яблочного меню в кафе «Прешпект»;
- 10.00 - 17.00 Тематические мастер-классы (валяние яблока, роспись плакетки с изображением яблока, изготовление флористического яблочного календарика) под руководством яснополянских мастеров. Кузня. Стоимость: 100 р.
- приобрести тематические яснополянские сувениры и яснополянские яблоки. Житня
- приобрести саженцы яблонь из яснополянского питомника;
- сделать необычные фотографии. Кучерская изба. Стоимость: взрослые - 20 р., дети - 10 р.
- покататься в экипаже и верхом. Конюшня. Стоимость - от 100 р.
- принять участие в изготовлении и дегустации яблочного варенья. Садовый домик за Кучерской избой.
- 13.00 - 15.00 Послушать народные песни в исполнении фольклорного коллектива. Кучерская изба
В этот день все музейные экскурсии будут дополнены информацией о яснополянских яблоневых садах, а в библиотечной комнате Дома Толстого будет подготовлена специальная экспозиция.
- 09.30-16.30 Экскурсии:
«Сады или искусство украшать пейзажи», «Традиции русской усадьбы», «Шаги в природу»
Экскурсии по заповеднику.
Стоимость — 200 р.;
Группы формируются в кассе музея
«Сто первых растений»
По яснополянской теплице
Стоимость: 200 р.
Экскурсии по заповеднику, Дому Толстого и Флигелю Кузминских
Стоимость: 450 р.
Группы формируются в кассе музея
- 09.00-20.00
Прогулки по яснополянскому заповеднику и яблоневым садам.
Стоимость: входного билета — 100 р., до 16 лет — бесплатно.
Увлекательное путешествие по усадьбе с игровыми путеводителями для родителей с детьми трех возрастных категорий — 5−8 лет, 9−12 лет и старше 12 лет.
Стоимость путеводителя — 50 р., приобрести его можно в кассе музея
Уточнить информацию можно по телефону: +7(48751) 76−1-10