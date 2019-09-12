Яблочные истории

15 сентября музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» приглашает гостей на «Яблочную историю» — праздник, посвященный яблочному сезону. В программу могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями.

В день проведения посетителям Ясной Поляны раздадут специальный путеводитель по празднику, так называемую «Карту дня».

Во время праздника посетители Ясной Поляны смогут:

попробовать яснополянскую выпечку и блюда из специального яблочного меню в кафе «Прешпект»;

10.00 - 17.00 Тематические мастер-классы (валяние яблока, роспись плакетки с изображением яблока, изготовление флористического яблочного календарика) под руководством яснополянских мастеров. Кузня . Стоимость: 100 р.

. Стоимость: 100 р. приобрести тематические яснополянские сувениры и яснополянские яблоки. Житня

приобрести саженцы яблонь из яснополянского питомника;

сделать необычные фотографии. Кучерская изба . Стоимость: взрослые - 20 р., дети - 10 р.

. Стоимость: взрослые - 20 р., дети - 10 р. покататься в экипаже и верхом. Конюшня . Стоимость - от 100 р.

. Стоимость - от 100 р. принять участие в изготовлении и дегустации яблочного варенья. Садовый домик за Кучерской избой.

13.00 - 15.00 Послушать народные песни в исполнении фольклорного коллектива. Кучерская изба

В этот день все музейные экскурсии будут дополнены информацией о яснополянских яблоневых садах, а в библиотечной комнате Дома Толстого будет подготовлена специальная экспозиция.

09.30-16.30 Экскурсии:

«Сады или искусство украшать пейзажи», «Традиции русской усадьбы», «Шаги в природу»

Экскурсии по заповеднику.

Стоимость — 200 р.;

Группы формируются в кассе музея

«Сто первых растений»

По яснополянской теплице

Стоимость: 200 р.

Экскурсии по заповеднику, Дому Толстого и Флигелю Кузминских

Стоимость: 450 р.

Группы формируются в кассе музея

09.00-20.00

Прогулки по яснополянскому заповеднику и яблоневым садам.

Стоимость: входного билета — 100 р., до 16 лет — бесплатно.



Увлекательное путешествие по усадьбе с игровыми путеводителями для родителей с детьми трех возрастных категорий — 5−8 лет, 9−12 лет и старше 12 лет.

Стоимость путеводителя — 50 р., приобрести его можно в кассе музея

Уточнить информацию можно по телефону: +7(48751) 76−1-10