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Яблочные истории

Яблочные истории

15 сентября музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» приглашает гостей на «Яблочную историю» — праздник, посвященный яблочному сезону. В программу могут быть внесены изменения в связи с погодными условиями.

В день проведения посетителям Ясной Поляны раздадут специальный путеводитель по празднику, так называемую «Карту дня».

Во время праздника посетители Ясной Поляны смогут:

  • попробовать яснополянскую выпечку и блюда из специального яблочного меню в кафе «Прешпект»;
  •  10.00 - 17.00 Тематические мастер-классы (валяние яблока, роспись плакетки с изображением яблока, изготовление флористического яблочного календарика) под руководством яснополянских мастеров. Кузня. Стоимость: 100 р.
  • приобрести тематические яснополянские сувениры и яснополянские яблоки. Житня
  • приобрести саженцы яблонь из яснополянского питомника;
  • сделать необычные фотографии. Кучерская изба. Стоимость: взрослые -  20 р., дети - 10 р.
  • покататься в экипаже и верхом. Конюшня. Стоимость - от 100 р.
  • принять участие в изготовлении и дегустации яблочного варенья. Садовый домик за Кучерской избой.
  •  13.00 - 15.00 Послушать народные песни в исполнении фольклорного коллектива. Кучерская изба

В этот день все музейные экскурсии будут дополнены информацией о яснополянских яблоневых садах, а в библиотечной комнате Дома Толстого будет подготовлена специальная экспозиция.

  • 09.30-16.30 Экскурсии:

«Сады или искусство украшать пейзажи», «Традиции русской усадьбы», «Шаги в природу»
Экскурсии по заповеднику.
Стоимость — 200 р.;
Группы формируются в кассе музея

«Сто первых растений»
По яснополянской теплице
Стоимость: 200 р.

Экскурсии по заповеднику, Дому Толстого и Флигелю Кузминских
Стоимость: 450 р.
Группы формируются в кассе музея

  • 09.00-20.00

Прогулки по яснополянскому заповеднику и яблоневым садам.
Стоимость:  входного билета — 100 р., до 16 лет — бесплатно.

Увлекательное путешествие по усадьбе с игровыми путеводителями для родителей с детьми трех возрастных категорий — 5−8 лет, 9−12 лет и старше 12 лет.
Стоимость путеводителя — 50 р., приобрести его можно в кассе музея

Уточнить информацию можно по телефону: +7(48751) 76−1-10

Где и когда?
Ясная Поляна, музей-усадьба
Ясная Поляна, территория музея-усадьбы
15 сентября 2019, воскресенье
10:00
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