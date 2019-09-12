Системы отопления в Туле от «Леруа Мерлен»: «Давайте переживем холода вместе!»

Идеальный вид из окна зимой: солнце, безоблачное небо, легкий иней, нежная рассветная дымка... а вы в квартире, где тепло и уютно. Но о тепле дома нужно позаботиться заранее. «Леруа Мерлен» готов прийти на помощь!

Лето закончилось, наступила осень, а значит не за горами и первые холода. Самое время задуматься, как сохранить тепло и уют вашего дома. Как лучше это сделать, знает «Леруа Мерлен».

С вопросом выбора котла для обогрева частного дома сталкивается каждый владелец частного дома. Также этот вопрос весьма актуален и для тех, кто приобрел квартиру в новостройке. «Леруа Мерлен» поможет в создании комфорта и микроклимата в доме. В «Леруа Мерлен» вы найдете несколько десятков котлов различной мощности, объема, дизайна и фирм производителей.

Газовые котлы – современные и безопасные отопительные приборы. Если в населенном пункте имеется газовая магистраль, то газовый котел – отличный вариант решения вопроса с отоплением дома или квартиры.

Если же газоснабжение отсутствует, то проблему с отоплением можно решить, установив электрический котел.

Самостоятельно выбрать, какой именно котел нужен вашему дому, достаточно сложно, поэтому консультанты «Леруа Мерлен» готовы помочь!

Современные радиаторы отопления отличаются не только хорошей стабильной теплоотдачей и достаточной тепловой инертностью, но и привлекательным дизайном. В «Леруа Мерлен» представлен широкий выбор радиаторов по низкой цене, что позволяет каждому покупателю подобрать подходящую модель вне зависимости от уровня дохода.

Цена радиатора и его технические характеристики во многом зависят от материала, из которого изготовлено изделие:

алюминиевые имеют высокую теплоотдачу, отличаются небольшой массой, из-за чего легко перемещаются и монтируются;

биметаллические радиаторы состоят из стальной трубчатой сердцевины и алюминиевого литого корпуса. Характеризуются устойчивостью к коррозии, низкой тепловой инертностью и стойкостью к гидроударам;

стальные имеют компактный размер, потребляют небольшое количество энергии при хорошей теплоотдаче, экологичны и доступны по цене;

чугунные, которые отличаются большим весом конструкции, длительным сроком эксплуатации (не менее 50 лет) и способностью долгое время сохранять тепло после отключения отопления.

При оснащении радиаторами отопления помещения большой площади особое внимание стоит уделить размеру изделия - чем больше помещение, тем больше должно быть секций или нагревательных панелей у радиатора. Для дополнительного контроля интенсивности отопления в «Леруа Мерлен» можно купить термостатическую арматуру, которая будет автоматически регулировать объем подачи горячей воды в радиатор.

Большое разнообразие радиаторов и аксессуаров к ним дает возможность подобрать наиболее подходящий вариант для помещений любого размера и интерьерного стиля.

Теплый пол в квартире или доме гарантировано даст больше тепла, чем радиаторы отопления. Кроме этого такая система более эстетична: все элементы системы отопления полностью скрыты: нет привычных труб и радиаторов, контакт с которыми полностью исключен. За счет более равномерной циркуляции воздуха, такая система отопления становится более экономичной.

Система теплого пола может стать как основным источником тепла в доме, так и дополнять традиционные радиаторы. Часто такую систему устанавливают в ванной комнате, даже если в квартире центральное отопление работает исправно.

Вариантов теплого пола в «Леруа Мерлен» большое множество:

Жидкостные полы: проходящая под полом система труб подключена к местному или центральному отоплению и перегоняющая воду, тем самым обеспечивая дом тёплом.

проходящая под полом система труб подключена к местному или центральному отоплению и перегоняющая воду, тем самым обеспечивая дом тёплом. Электрические полы: они могут быть кабельные, с нагревательными матами и инфракрасные.

В «Леруа Мерлен» огромный выбор комплектующих и труб водоснабжения, чтобы помочь вам создать идеальный климат в доме.

Дарья Солдатова, продавец-консультант – Мы готовы собрать все необходимое для вашего проекта отопления. Это могут быть как котлы, радиаторы отопления. Причем вне зависимости от того, будет ли это квартира или частный дом. У нас всегда в наличие есть стальные радиаторы, радиаторы алюминиевые и биметаллические разных фирм, размеров и комплектующих к ним. Приходите к нам, давайте переживем эти холода вместе!

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

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