Выставка кошек «Кот учёный»
В городском пространстве «Искра» пройдет выставка кошек по международной системе профессионалов и любителей WFA. Выставка пройдет в фотостудии Grange на 2-ом этаже.
На выставке будут представлены лучшие представители профессиональных и любительских клубов кошек.
В программе породные шоу, ринги и конкурс костюмов за приз зрительских симпатий. Все желающие смогут приобрести котят на выставке.
Выставка организована Тульским филиалом клуба «Альфа».
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Тула, Советская улица, 11
14 сентября 2019, суббота
10:00