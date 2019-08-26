Выставка кошек «Кот учёный»

В городском пространстве «Искра» пройдет выставка кошек по международной системе профессионалов и любителей WFA. Выставка пройдет в фотостудии Grange на 2-ом этаже.

На выставке будут представлены лучшие представители профессиональных и любительских клубов кошек.

В программе породные шоу, ринги и конкурс костюмов за приз зрительских симпатий. Все желающие смогут приобрести котят на выставке.

Выставка организована Тульским филиалом клуба «Альфа».

Стоимость: 100 р.