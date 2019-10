Выходные в Туле: 1-4 ноября

Совсем скоро на портале появится программа «Ночи искусств 2019» и Дня народного единства, а пока посмотрим, что ждет нас в эти длинные выходные.

Фестивали

Когда: 2-4 ноября (до 8 ноября), торжественное открытие - 18.00. Полное расписание по ссылке.

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2 и еще 17 муниципальных кинозалов Тульской области.

Вход по пригласительным, которые можно получить в кассах кинозалов.

Юбилейный фестиваль кинокомедии привезет новые фильмы российского и зарубежного производства. Также в программе круглые столы, мастер-классы для студентов и творческой молодежи. Для детей из детских домов и детей с ограниченными возможностями здоровья состоится благотворительный спектакль Губернского театра под руководством Сергея Безрукова «Вождь краснокожих». Пройдут вечер памяти кинорежиссера Георгия Данелия, праздник юмора в поэзии, юбилейный спектакль-концерт Александра Филиппенко «У автора в плену», спектакль Юрия Гальцева «Концерт для своих», моноспектакль Клары Новиковой «Я-ЭТО-Я».

На фестиваль приедут культовые актеры кино и театра Алиса Фрейндлих, Карен Шахназаров, Тигран Кеосаян, Гоша Куценко, Всеволод Шиловский, Борис Грачевский, Лариса Долина, Юрий Башмет, Клара Новикова, Юрий Гальцев, Владимир Вишневский, Кира Прошутинская, Дмитрий Губерниев, Ольга Кабо и многие другие.

На церемонии закрытия, которая состоится 8 ноября определят лучший комедийный сериал по версии читателей Myslo. Проголосовать можно здесь.

Бесплатные кинопоказы пройдут не только в Туле, но и в 17 муниципальных кинозалах Тульской области.

Вечеринки

Когда: 3 ноября, воскресенье, 19.00

Где: Манеж стадиона «Арсенал», Тула, Ленина пр-т, д.87

Цена: 1500−2500 р.

В Туле пройдет первая супердискотека 90-х. Это не «фейковые» составы групп и «экс-экс» участники коллективов, это не скучные «движухи 90-х». Это национальное турне полноценного шоу, в котором принимают участие самые крутые артисты 90-х: СВЕТА, «ВИРУС», Оксана Почепа «АКУЛА», Золотой состав группы «STRЕЛКИ», Оксана Ковалевская, «КРАСКИ», «ТУРБОМОДА». Сумасшедшее шоу, адская смесь технологий будущего с «фишками» из 90-х, ностальгические видеоролики и самые любимые песни, и артисты.

Когда: 1 ноября, пятница, 22.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Вход свободный, Бронирование столов по тел. 525-025

В Harat's pub пройдет вечеринка в честь Хэллоуина. Гостей ждут самые страшные треки Вселенной от dj 3Tonn, конкурсы с призами от партнеров, а за самый оригинальный костюм к Хэллоуину требуйте подарок на барной стойке.

Когда: 2 ноября, суббота, 19.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 250 р., Для гостей в костюме и с гримом подготовлены несколько бонусов. При входе каждый получит приветственный напиток, а в 00.00 ч. организаторы разыграют среди них главный приз — бесплатный бар на всю ночь.

В «Типографии» пройдет вечеринка в честь Хэллоуина. Все самые тёмные силы города соберутся вместе, чтобы продемонстрировать звуковую магию и разжечь огонь в ваших замерзающих сердцах.



За музыкальную программу вечера отвечают тульские группы «Крик», B2B и

Yovthless. На сцене музыканты выступят в костюмах.



Вечер продолжит вечеринка в стиле Witch House. На сцене выступят диджеи Equals Infinity (Мск), UNICODE, Arsia Line, Inquisitor. Начало вечеринки в 22.00

Когда: 2 ноября 2019, суббота, 20.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса 70

Цена: 300 р., в костюмах вход свободный, бронь столов по тел. +7 (910)700−35−55. Каждый гость получит на входе кровавый welcome drink. А еще состоится розыгрыш среди гостей в тематических костюмах. Главный приз — IPHONE XR.

В Concert Hall отпразднуют Хэллоуин в лучших клубных традициях.

На одну ночь танцпол превратится в место ужаса и страха! В программе — веселье до утра, самая костюмированная публика, море музыки, напитков и призов, зомби, монстры и прочая нечисть!



Специальный гость и ведущий всего вечера — легендарный MC Vitalik MadStyle из культового перербургского заведения NEBAR. За музыку на танцполе ответственные DJ Tiapchev, DJ Solov’ev.



Концерты

Когда: 1 ноября, пятница, 19.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, д. 179

Цена: 900 р.

На сцене Backstage пройдет долгожданный концерт группы «Северный флот» — рок-проекта музыкантов «КиШа». После длительного отсутствия артисты представят свой новый сингл.

Группа появилась в 2013 г. Ее создали музыканты «Короля и Шута» после смерти Михаила Горшенева.

В этом году их выступление на фестивале «НАШЕствие» было особенным — в ночь на 19 июля музыканты отыграли сет на сцене «Ультра» в честь годовшины смерти Михаила Горшенева. В сет были включены как собственные композиции, так и большое количество песен «Короля и Шута».

Когда: 1 ноября, пятница, 19.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса, 70

Цена: 1100 р.

Группа не нуждается в представлении. Неоднократные участники фестиваля «Нашествие», авторы саунд-треков к фильмам «Займемся любовью», «Спартак и Калашников», «Демон полдня», «Четыре таксиста и собака 2», «Тень бойца», «Время счастья 2», «Нераскрытые дела / Без срока давности», «Жизненные обстоятельства», лидеры «Хит-Парада Двух Столиц» на радио «Максимум» и «Чартовой дюжины» на «Нашем Радио» – да, всё это они. Музыканты привезут в Тулу новую программу «18 ВЕТРЕНЫХ ЛЕТ».

Когда: 2 ноября, суббота, 19.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, д. 179.

Цена: 1000 р.

Киноактер Гоша Куценко впервые предстанет перед туляками в музыкальном амплуа. На сцене Backstage артист выступит вместе со своей музыкальной группой «ГК».

Творчество Куценко и его коллектива сложно отнести к какому-то музыкальному стилю — в нем собраны арт-рок, фанк, эйсид-джаз, трип-хоп, рэп, эклектика. Каждый слушатель найдет для себя что-то свое понятное, близкое, для души — от лирики до жесткого рока. Тексты тоже не традиционно песенные. Каждая композиция — это реальные история, о жизни, о любви, женщинах, друзьях, расставаниях и встречах. Все песни Гоши Куценко эмоционально яркие и очень личные, но такие узнаваемые и запоминающиеся.

Когда: 3 ноября, воскресенье, 17.00

Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского

Тула, проспект Ленина, 51

Цена: 1800-2300 р.

В воскресенье в Туле выступит легендарный оркестр Гленна Миллера под руководством Уилла Салдена. Музыканты представят программу Jukebox Saturday Night. Кроме легендарных хитов Moonlight Serenade, The Amеrican Patrоl, Chattanooga Choo Choo, In The Mood, String оf Pеarls и написанная самим Миллером Moonlight Serenade («Серенада лунного света»), биг-бэнд исполнит песни из репертуара Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли и Эллы Фитцжеральд.

События

Когда: 2 ноября, суббота, 12.00

Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ), Тула, улица Демонстрации, 134

Цена: 300-500 р.

На соревнованиях соберутся самые атлетичные спортсмены из разных регионов страны. Они продемонстрируют результаты ежедневной упорной работы над своим телом.



Мужчины выступят в категориях бодибилдинг, пляжный бодибилдинг и впервые в категории классик физик. В новой категории помимо основных критериев будет учитываться и физическая привлекательность атлета. А девушки традиционно выступят в номинациях бодифитнес и фитнес-бикини.



На протяжении всего дня чемпионата в фойе будет работать выставка спортивных товаров и услуг.

Когда: Когда: 2 ноября, суббота, 09.00

Где: Дворец культуры, ОАО Туламашзавод

Тула, улица Демидовская, 52

Цена: 325 р.





В ДК ПО «Туламашзавод» пройдет чемпионат Тульской области по сценическим видам хореографии «Осенний марафон». Юные участники представят зажигательные номера в нескольких танцевальных направлениях от классического танца до уличного шоу.

Когда: 2 ноября, суббота, 7.00

Где: старт от Большого универмага, Тула, ул. Советская д. 4

Действует предварительная запись в сообществе ВК.

Для любителей активного отдыха Областная федерация спортивного туризма организовывает трехдневный поход. Путешествие пройдет по маршруту: Кондуки — Ракитино _ Муравлянка — Монастырщино с заходами в карьеры и поля.

Выставки

Когда: 1 ноября, пятница, открытие-14.00, 2-3 ноября, суббота-воскресенье, 10.00

Где: Дом Волконского, Ясная Поляна, Ясная Поляна, Музей-усадьба «Ясная Поляна»

Цена: по билетам в музей — 100 р.

Выставку откроет выступление песенно-инструментального ансамбля «Радуница» (Рязань). Музыканты исполнят песни на стихи Сергея Есенина. С. А. Есенина (с. Константиново, Рязанская обл.).

Посетители увидят личные вещи, живописные полотна, прижизненные издания сочинений поэта из фондов Государственного музея-заповедника

Когда: 1-4 ноября, пятница-воскресенье, 10.00

Где: РИО, торгово-развлекательный центр, Тула, улица Пролетарская, 22а

Цена: уточните по тел.: 8(987) 300-41-61.

На втором этаже торгово-развлекательного центра «РИО» продолжается уникальная выставка собак DoggyLand. Посетители увидят множество самых милых и удивительных собак. На выставке представлено 20 декоративных пород со всего света. Собачки с удовольствием поиграют с вами в догонялки, попозируют для фото и примут угощение из рук!

Когда: 3 ноября, воскресенье, 19.00

Где: Тульский областной Экзотариум (старое здание), Тула, улица Октябрьская, 26

Цена: 200 руб., 150 руб детский (дети до 12 лет не допускаются). Необходима предварительная запись по телефону: +7 (4872) 47-53-92 .

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» вас ждет встреча с змеиным божеством ацтеков, страшно привлекательным демоном, учёным-скептиком и шеф-поваром Бабой ягой. Вместе с героями мероприятия вы пройдёте страшные испытания, побываете на ужасном пиру и обретете ЗНАНИЕ! Что служило вдохновением для Босха и Гойи, кто такие горгульи, как возникла инквизиция и какие ещё тайны скрывало средневековье?

Театр

Когда: 2 ноября, суббота, 19.00

Где: Театрально-концертный центр, Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж

Цена: 300−500 р.

Премьера лирической драмы «Стулья» по пьесе Эжена Ионеско. Старик и Старуха прожили вместе долгую жизнь. Нынче вечером они принимают важных гостей, дабы Старик мог огласить своё Послание человечеству. Ожидается сам Император! Хозяева выносят и выносят стулья для прибывающих гостей, но, увы, все эти люди существуют лишь в их воображении…

Когда: 3 ноября 2019, воскресенье, 18.30, 4 ноября, 12.00

Где: Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького

Тула, проспект Ленина, 34а

Цена: 300−700 р., дневной льготный — 250 р.

Театр представит премьеру спектакля от московского режиссера Александра Каневского. Сюжет спектакля основан на пьесе Ивана Алифанова. Это уморительная комедия положений и характеров с итальянским колоритом. Здесь присутствует весь арсенал комедии положений: подмена героев, переодевание, потеря памяти, явления сумасшедших и маньяков…

Когда:1-2 ноября, пятница-суббота, 14.00, 16.00

Тульский историко-архитектурный музей

Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31

Цена: 300 р.





Это авторский интерактивный спектакль с музыкальным сопровождением «Василиса Прекрасная» - сказкотерапия от Светланы Лебедевой. Во время театрализованного действия его участники учатся исследовать «слово» через включение образного мышления, размышлять о скрытых смыслах знакомого с детства произведения, погружаясь в чудесную атмосферу сказки, словно в живую воду, начинают мыслить по-иному и понимать идеи, заложенные в суть повествования.

Детям

Когда: 2 ноября, суббота, 12.00,

Где: Тульский Государственный Цирк, Тула, улица Советская, 9

Цена: 500−1800 р., до 3-х лет вход свободный (при предъявлении свидетельства о рождении).

В Тульском государственном цирке проходит шоу артистов Большого Варшавского цирка с участием индийских слонов. Вас высшая школа дрессуры лошадей и верховой езды, Арабские верблюды, весёлые поняшки, неутомимые шпицы и саблезубые лайки, «Райский сад» с разноцветными попугаями Какаду и Ара!

В манеж выйдут артисты других жанров, без которых цирковой спектакль был бы неполным:

воздушные гимнасты на ремнях «Птица»,

игра с хула-хупами «Клео», эквилибр на катушках, иллюзионное шоу «Абстракция»,

воздушный аттракцион «Элегия»,

все представления шоу-балет «DaKoDance» и яркие клоуны Заслуженные артисты России «Внуки лейтенанта Шмидта»

Уникальные костюмы, яркие декорации и сложнейший реквизит подчеркнут колоритность и неповторимость каждого участника.

Когда: 3 ноября, воскресенье, 16.00

Где: Backstage club, Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.

Цена: 400-800 р.





В клубе Backstage пройдет хэллоуин-вечеринка, объединяющая всех подростков Тулы под одной крышей.

В программе:

музыка от питерского и московского диджея

Интерактивные зоны с необычными испытаниями в обмен на приз и зона знакомств с разноцветными браслетами, каждый цвет показывает насколько ты открыт к новым знакомствам.

ЧУИТС TIME - любимое время для фанатов Gone.Fludd, успевай ловить чупа-чупсы и швепсы, летящие со сцены.

20 минут треков популярных артистов «Хлеб», «Пошлая Молли», «Дети», Little Big и слэм.

Спорт

«Химик-Арсенал» — «Калуга»

Когда: 2 ноября, суббота, 14.00.

Где: «Химик», стадион, Новомосковск, ул. Садовского, 52.

Вход по пригласительным, которые выдаются перед игрой.



На стадионе «Химик» состоится 16-я игра профессиональной футбольной лиги -2019/20. За победу сразятся новомоский футбольный клуб «Химик-Арсенал» и команда «Калуга» из г. Калуги.

Всероссийский турнир по боксу класса «А» Когда: 4 ноября, понедельник, начало боев 14.00, торжественное открытие - 16.00

Где: «Арсенал», Манеж, Тула, Ленина пр-т, д.87

Вход свободный. В манеже стадиона «Арсенал» пройдет XXV Всероссийский турнир по боксу класса «А». В соревнованиях Гран-при Тулы примут участие спортсмены со всей России, которые покажут яркие и бескомпромиссные бои. Конные соревнования в честь Дня народного единства Когда: 4 ноября, понедельник, 11.00

Где: Макларен, конный клуб, конюшня, Тула, Ленинский р-н, д.Большая Еловая, 113

Вход свободный.

В конно-спортивном комплексе «Макларен» пройдут соревнования по конному спорту «День народного единства». В программе две дисциплины — конкур и вольтижировка. В программе второго вида — зрелищная акробатика на лошади в исполнении спорсменов конного клуба «Рыжий пони».

Когда: 4 ноября, понедельник, 9.30

Где: Школа программирования и робототехники iKids.su, Тула, ул. Л. Толстого, 114 а

Вход свободный.

В школе программирования и ротототехники iKids состоится турнир по Го между спортсменами из Тулы и Калуги. Участники сыграют по игровой системе. Победители получат памятные кубки и дипломы.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Терминатор: Темные судьбы

Цена: от 140 р.

31 октября в прокат выйдет последняя часть легендарной франшизы «Терминатора». В этом фильме зрители увидят бессменного «терминатора” Арнольда Шварцнеггера и состарившуюся Сару Коннор в исполнении Линды Хэмильтон. В это части терминатору будет противостоять современная непобедимая машина-убийца из жидкого металла, способная разделяться на две полноценные боевые единицы.

Семейка Аддамс

Цена: от 140 р.

31 октября на большие экраны выйдет первый полнометражный анимационный фильм про семейку Аддамс. Зрителей ждет яркая жизнь самой страшной и одновременной веселой семейки, в которой все одеты в черное, дети гуляют и играют на кладбище, а бабушка выпивает перед сном несколько капель яда. Обилие черного юмора, зловещих шуток и готики обеспечено.

