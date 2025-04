29 апреля: новый гаджет для комфортной температуры еды и "живой" компьютер

Доброе утро! Начинаем новый день и обязательно читаем только хорошие новости. Поехали!

Облачно и мокро. Сегодня в Туле ожидается днем небольшой дождь, а воздух прогреется до +11 градусов.

В Японии был представлен забавный гаджет, который обещает стать настоящим спасением для любителей горячих блюд и напитков. Этот милый котик-охладитель не только привлечет внимание своим оригинальным дизайном, но и поможет избежать неприятных ожогов, обеспечивая комфортную температуру на столе.

Как это работает? Устройство устанавливается на край чашки или тарелки и за считанные минуты снижает температуру содержимого до приятных 15 градусов. Это особенно актуально в жаркие дни, когда горячие напитки и блюда могут доставлять дискомфорт. Благодаря инновационным технологиям, котик-охладитель эффективно справляется с задачей, позволяя наслаждаться любимыми угощениями без риска обжечься.

Дизайн гаджета выполнен в виде симпатичного котика, что добавляет элемент игривости и уюта на кухню. Он станет не только функциональным помощником, но и стильным аксессуаром. Учитывая популярность домашних животных в японской культуре, такой подход к созданию устройства вызывает только положительные эмоции.

Сегодня слушаем Yolanda Be Cool & DCUP - We No Speak Americano.

В мире технологий и компьютерного моддинга, где стандартные корпуса часто выглядят скучно и однообразно, профессиональный механик Роберт решил бросить вызов традициям. Его мечта о создании индивидуального корпуса для ПК привела к созданию уникального кинетического произведения искусства, которое сочетает в себе дерево, 3D-печатные механизмы и акрил.

Роберт начал свой проект с идеи, что корпус компьютера может быть не просто функциональным элементом, но и живым объектом, который привлекает внимание. Он соединил различные материалы, чтобы создать конструкцию, которая не только защищает компоненты ПК, но и демонстрирует их в динамическом свете. Передняя панель корпуса стала настоящим шоу — она оживает благодаря сложным механизмам, которые управляются шестеренками и валами, скрытыми за деревянной оболочкой.

Отказавшись от традиционных методов крепления, Роберт смог добиться более плавных и интересных движений. Вместо того чтобы просто прикреплять элементы к корпусу, он разработал систему, которая позволяет передней панели двигаться и изменять форму, создавая эффект живого организма. Это решение не только добавило эстетическую ценность, но и сделало процесс сборки более увлекательным.

В этой фотоподборке мы приглашаем вас погрузиться в мир древесной текстуры, где свет и тень создают уникальные образы, подчеркивающие естественную красоту дерева. Каждое изображение раскрывает неповторимые узоры — от тонких и изящных линий до мощных и выразительных форм.

Интересного настроения!