Восхождение

Страна: СССР

Премьера: 02.04.1977

Режиссер: Лариса Шепитько

Актеры: Борис Плотников, Владимир Гостюхин, Анатолий Солоницын, Сергей Яковлев, Людмила Полякова, Николай Сектименко, Мария Виноградова, Станислав Житарев, Николай Смирнов, Сергей Юртайкин, Станислав Бородокин, Александр Пятков, Игорь Безяев, Галина Булкина, Сергей Канищев, Александра Харитонова

Жанр: Драматический, Военный

Продолжительноcть: 111 минута

Возрастные ограничения: 12+

Рейтинг: 7.20

Военная драма по мотивам повести «Сотников» В.Быкова. Белоруссия, зима 1942 года. Партизан Рыбак и офицер Сотников отправляются на поиски продовольствия для партизанского отряда. Они попадают в плен, и начинаются допросы и пытки. Один из героев не выдерживает и предает товарища.