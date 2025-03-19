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Восхождение

Восхождение

Страна:
СССР
 
Премьера:
02.04.1977
 
Режиссер:
Лариса Шепитько
  
Актеры:
Борис Плотников, Владимир Гостюхин, Анатолий Солоницын, Сергей Яковлев, Людмила Полякова, Николай Сектименко, Мария Виноградова, Станислав Житарев, Николай Смирнов, Сергей Юртайкин, Станислав Бородокин, Александр Пятков, Игорь Безяев, Галина Булкина, Сергей Канищев, Александра Харитонова
  
Жанр:
Драматический, Военный
  
Продолжительноcть:
111 минута
  
Возрастные ограничения:
12+
 
Рейтинг:
7.20
 
 

Военная драма по мотивам повести «Сотников» В.Быкова. Белоруссия, зима 1942 года. Партизан Рыбак и офицер Сотников отправляются на поиски продовольствия для партизанского отряда. Они попадают в плен, и начинаются допросы и пытки. Один из героев не выдерживает и предает товарища.

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