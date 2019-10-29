В манеже стадиона «Арсенал» пройдет XXV Всероссийский турнир по боксу класса «А». В соревнованиях Гран-при Тулы примут участие спортсмены со всей России, которые покажут яркие и бескомпромиссные бои.

Торжественное открытие соревнований состоится 4 ноября в 16.00.

Вход свободный.