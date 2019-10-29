XXV Всероссийский турнир по боксу класса «А»
В манеже стадиона «Арсенал» пройдет XXV Всероссийский турнир по боксу класса «А». В соревнованиях Гран-при Тулы примут участие спортсмены со всей России, которые покажут яркие и бескомпромиссные бои.
Торжественное открытие соревнований состоится 4 ноября в 16.00.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Ленина пр-т, д.87
29 октября 2019, вторник
17:00
4 ноября 2019, понедельник
14:00
4 ноября 2019, понедельник
16:00
5 ноября 2019, вторник
14:00
6 ноября 2019, среда
14:00
7 ноября 2019, четверг
16:00
8 ноября 2019, пятница
16:00
8 ноября 2019, пятница
17:00
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
9 ноября, суббота 15:00
₽ Билеты: 300 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
6 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽