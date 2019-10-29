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XXV Всероссийский турнир по боксу класса «А»

XXV Всероссийский турнир по боксу класса «А»

В манеже стадиона «Арсенал» пройдет XXV Всероссийский турнир по боксу класса «А». В соревнованиях Гран-при Тулы примут участие спортсмены со всей России, которые покажут яркие и бескомпромиссные бои.

Торжественное открытие соревнований состоится 4 ноября в 16.00.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула, Ленина пр-т, д.87
29 октября 2019, вторник
17:00
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4 ноября 2019, понедельник
14:00
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4 ноября 2019, понедельник
16:00
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