Курсы для взрослых в Туле: выбираем занятие по душе

В обзоре Myslo вы найдете увлекательные курсы для взрослых, которые помогут вам найти свое хобби и освоить любую профессию с нуля.

Никогда не поздно научиться чему-то новому. Тем более, в Туле полно возможностей получить новые знания и попробовать себя в различных сферах! Мы подобрали самые интересные курсы для взрослых, которые помогут вам раскрыть ваши таланты.

«Петух в вине»

«Малина»

«Краски»

Петух в вине, кулинарная студия

«Петух в вине» — настоящее открытие на карте гастрономических впечатлений Тулы. Это место, где профессионалы в области кулинарии не просто дают мастер-классы, но и обучают технологиям приготовления и культуре употребления различных блюд.

В качестве преподавателей здесь — профессиональные повара Москвы и Тулы; они с готовностью проведут мастер-классы и поделятся самыми желанными кулинарными секретами.

Кроме того, в студии «Петух в вине» вы можете устроить кулинарные тимбилдинги и праздник для коллег или родных и близких. Кулинарный тимбилдинг — новый формат проведения корпоративного мероприятия. Вы удивитесь, как много общего у бизнеса с кухней: слаженная работа в команде, нацеленной на один результат и удовольствие от его получения — все это залог успеха и процветания любого бизнеса!

Хотите удивить своих друзей праздником? Такого вы еще не пробовали! Самое главное, что вам самим ничего не нужно делать. Вы выбираете блюда из меню, которые хотите готовить на празднике, по прибытии в студию вас будет ждать приветственный фуршет, а далее — кулинарный мастер-класс, на котором вы все вместе приготовите горячее блюдо для вечеринки.

Специально оснащенная кухня создана для того, чтобы готовить на ней было комфортно, а подобранные к меню продукты — исключительного качества и свежести!

Студия «Петух в вине» подготовила для вас несколько мастер-классов, чтобы вы в полной мере почувствовали себя шеф-поварами и создали собственные кулинарные шедевры.

31 октября — «Русская кухня»

3 ноября — «Италия. Паста»

8 ноября — «Грузинская кухня»

14 ноября — «Правильный фастфуд»

20 ноября — «Франция»

27 ноября — «Азиатский синдром»

7 декабря — «Соблюдая традиции»

12 декабря — «Английское рождество»

Стоимость: от 3000 до 4000 руб. (в зависимости от темы мастер-класса).

«Петух в вине» — площадка, объединяющая людей с одними интересами, и настоящий праздник для тех, кто любит вкусно поесть.

Тула, проспект Ленина, 49

8 (920) 749-11-11

coqauvin.ru

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Малина, «клуб успешных женщин»

Клуб успешных женщин «Малина» проводит курсы, мастер-классы и тренинги по популярным направлениям косметологии — маникюру и педикюру, наращиванию ногтей, наращиванию и ламинированию ресниц, эпиляции и художественной росписи.

На курсах вы сможете научиться пользоваться современными инструментами и косметическими материалами. Инструкторы клуба помогут изучить технику всевозможных процедур и узнать профессиональные «ноу-хау», которые так необходимы настоящему мастеру.

Курсы подготовки мастеров:

Курсы маникюра (от 1 дня); стоимость: от 3 000 руб.

Курсы наращивания ногтей (от 1 дня); стоимость: от 5 000 руб.

Курсы наращивания ресниц (от 1 дня); стоимость: от 2 500 руб.

Курсы педикюра (от 1 дня); стоимость: от 2 000 руб.

Курсы эпиляции (от 2 дней); стоимость: от 5 000 руб.

Курсы дизайна ногтей (от 1 дня); стоимость: от 5 000 руб.

Курсы макияжа и визажа (от 10 ак. часов); стоимость: от 3 500 руб.

После прохождения тренингов и мастер-классов вы получите сертификат об окончании курсов, знания и навыки, которые можете смело использовать на практике.

А еще — приятный бонус от «Малины»: для выпускников курсов действует постоянная скидка на расходные материалы. Поможет клуб успешных женщин и с трудоустройством: мастера, прошедшие обучение в «Малине», востребованы в салонах города и пользуются огромным уважением среди своих коллег и клиентов.

А в магазине «Малина» — все самое необходимое для профессиональных мастеров: материалы, инструменты и оборудование для маникюра, наращивания ногтей и ресниц, эпиляции. Огромный выбор качественных бьюти-товаров уже оценили опытные мастера.

Клуб успешных женщин «Малина» — это новое увлечение, полезные навыки и умения, новые творческие силы и прекрасное настроение!

Тула, улица Кутузова, 17

8 (920) 276-06-67

malina71.ru

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Студия творчества «Краски»

Студия творчества «Краски» покажет, как рисовать правым полушарием — творческой и эмоциональной частью мозга. Другие школы и академии учат рисовать левым полушарием, которое отвечает за логику и точные расчеты, так что будьте уверены: в «Красках» вы получите уникальные навыки!

Рисование — это прекрасная арт-терапия, призванная раскрыть то прекрасное, что скрыто в каждом человеке, независимо от возраста, пола, образования и статуса.

В студии творчества «Краски» рисование действительно доступно каждому: начать обучение с нуля можно в любом возрасте!

Специалисты студии «Краски» готовы предложить:

Кстати, «Краски» радуют своих учеников не только увлекательными занятиями и внимательным подходом к обучению, но и приятными бонусами! Студия творчества предлагает систему акций и скидок, которую специалисты студии разработали для удобства каждого клиента. Кроме этого, «Краски» обеспечат учеников всеми необходимыми для занятий инструментами.

Не нужно думать, где раздобыть кисти или мольберт — студия «Краски» уже позаботилась о вашем комфорте!

Если рисование всегда было вашей заветной мечтой, самое время исполнить ее со студией творчества «Краски»!

Тула, Пушкинский проезд, 4а, 4 этаж

8 (920) 792-26-25 , 8 (950) 910-16-57

kraski-71.ru

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