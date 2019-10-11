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7Б

На сцене CONCERT HALL выступит Иван Демьян и группа «7Б» с программой «18 ВЕТРЕНЫХ ЛЕТ». «7Б» постоянно активно концертирует, участвует во всевозможных фестивалях, записывается в совместных проектах с другими музыкантами. И так продолжается уже 18 лет…

Неоднократные участники фестиваля «Нашествие», авторы саунд-треков к фильмам «Займемся любовью», «Спартак и Калашников», «Демон полдня», «Четыре таксиста и собака 2», «Тень бойца», «Время счастья 2», «Нераскрытые дела / Без срока давности», «Жизненные обстоятельства», лидеры «Хит-Парада Двух Столиц» на радио «Максимум» и «Чартовой дюжины» на «Нашем Радио» — да, все это они. Ивана Демьяна, лидера группы и автора песен, можно услышать на самых разных радио и телеканалах. Он даже успел сняться в главной роли отечественного боевика под названием «Тень бойца».

 

Датой рождения группы стало 8 марта 2001 года — дата начала работы над первым альбомом. С того времени миллионы людей услышали хиты «Молодые ветра», «Неизвестный солдат», «Осень», «Некрещеная луна», «Летим с войны» и многие другие. На данный момент в багаже группы большое количество альбомов и участие во множестве сборников.

Первый же, дебютный, альбом, в 2001 году попав в ротацию на «Наше Радио», уже через неделю пробился в верхние строчки чартов. И «Молодые ветра» навсегда стали визитной карточкой группы.

Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
1 ноября 2019, пятница
19:00
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Касса
Пьеса «Еврейское счастье»
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4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Ухти-Тухти
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24 ноября, воскресенье 17:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Театр кошек Юрия Куклачева
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17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1500 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
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15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
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24 ноября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
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