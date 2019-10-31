Межрегиональный турнир по Го
В школе программирования и ротототехники iKids состоится турнир по Го между спортсменами из Тулы и Калуги. Участники сыграют по игровой системе. Победители получат памятные кубки и дипломы.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Л. Толстого, 114 а
4 ноября 2019, понедельник
09:30
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
7 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
9 ноября, суббота 15:00
₽ Билеты: 300 ₽
8 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽