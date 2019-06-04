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Супердискотека 90-х

Супердискотека 90-х

3 ноября впервые в Туле на манеже стадиона «Арсенал» пройдет новый эпизод главного ретромегадэнса страны от Радио Рекорд!

Наравне с Санкт-Петербургом и Москвой яркое и совершенно новое шоу с участием любимых звезд безумных девяностых пройдет и в Туле. Давайте наденем лосины и малиновые пиджаки, нацепим клипсы и достанем с антресолей барсетки, поставим челки и отроем коллекцию вкладышей.

Сумасшедшее шоу, адская смесь технологий будущего с «фишками» из 90-х, ностальгические видеоролики и самые любимые песни, и артисты.

Такого Вы еще не видели, это не «фейковые» составы групп и «экс-экс» участники коллективов, это не скучные «движухи 90-х». Это национальное турне полноценного шоу, проходящее в Санкт-Петербурге и Москве, в котором принимают участие самые крутые артисты 90-х:

  • СВЕТА
  • ВИРУС
  • Оксана Почепа «АКУЛА»
  • Золотой состав группы «STRЕЛКИ»
  • Оксана Ковалевская
  • «КРАСКИ»
  • «ТУРБОМОДА».

Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула, Ленина пр-т, д.87
3 ноября 2019, воскресенье
19:00
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−3
Касса
Rusquartet и Яков Соловьев
Купить билет
6 ноября, среда 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500 ₽
Сергей Дроботенко
Купить билет
10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Gayazovs Brothers
Купить билет
7 декабря, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
Антоха MC
Купить билет
28 ноября, четверг 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
Купить билет
15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Чёрный вторник
Купить билет
21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
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