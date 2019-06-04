Супердискотека 90-х
3 ноября впервые в Туле на манеже стадиона «Арсенал» пройдет новый эпизод главного ретромегадэнса страны от Радио Рекорд!
Наравне с Санкт-Петербургом и Москвой яркое и совершенно новое шоу с участием любимых звезд безумных девяностых пройдет и в Туле. Давайте наденем лосины и малиновые пиджаки, нацепим клипсы и достанем с антресолей барсетки, поставим челки и отроем коллекцию вкладышей.
Сумасшедшее шоу, адская смесь технологий будущего с «фишками» из 90-х, ностальгические видеоролики и самые любимые песни, и артисты.
Такого Вы еще не видели, это не «фейковые» составы групп и «экс-экс» участники коллективов, это не скучные «движухи 90-х». Это национальное турне полноценного шоу, проходящее в Санкт-Петербурге и Москве, в котором принимают участие самые крутые артисты 90-х:
- СВЕТА
- ВИРУС
- Оксана Почепа «АКУЛА»
- Золотой состав группы «STRЕЛКИ»
- Оксана Ковалевская
- «КРАСКИ»
- «ТУРБОМОДА».