Супердискотека 90-х

3 ноября впервые в Туле на манеже стадиона «Арсенал» пройдет новый эпизод главного ретромегадэнса страны от Радио Рекорд!

Наравне с Санкт-Петербургом и Москвой яркое и совершенно новое шоу с участием любимых звезд безумных девяностых пройдет и в Туле. Давайте наденем лосины и малиновые пиджаки, нацепим клипсы и достанем с антресолей барсетки, поставим челки и отроем коллекцию вкладышей.

Сумасшедшее шоу, адская смесь технологий будущего с «фишками» из 90-х, ностальгические видеоролики и самые любимые песни, и артисты.

Такого Вы еще не видели, это не «фейковые» составы групп и «экс-экс» участники коллективов, это не скучные «движухи 90-х». Это национальное турне полноценного шоу, проходящее в Санкт-Петербурге и Москве, в котором принимают участие самые крутые артисты 90-х:

СВЕТА

ВИРУС

Оксана Почепа «АКУЛА»

Золотой состав группы «STRЕЛКИ»

Оксана Ковалевская

«КРАСКИ»

«ТУРБОМОДА».