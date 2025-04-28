Убийство авторитета в 90-х: начался суд по делу о стрельбе в зареченском казино

Иллюстрации Анастасии Селезневой.

Процесс пройдет в закрытом режиме — потерпевшие до сих пор боятся за свою жизнь.

В Туле начали рассматривать уголовное дело в отношении 55-летнего Сергея С. Мужчина обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном способом, опасным для жизни многих людей (п. «д» ст. 102 УК РСФСР). Он начал палить из автомата в игровом зале, полном людей.

Преступление произошло в 1994 году. Сергей С. сразу проходил по делу как подозреваемый, но мужчину отпустили — из-за отсутствия убедительных доказательств его причастности. 30 лет спустя дело начали расследовать заново, и в этот раз «глухарь» оказался раскрыт: благодаря новым неопровержимым уликам, раздобытым следователями.

Myslo — про очередной привет из «лихих 90-х».



Сергей С.

Драка с авторитетом

90-е годы в России ознаменовались беспрецедентным разгулом криминала. Если в 1991 году на территории Тульской области области произошло 23 557 преступлений, то годом позже — более 31 тысячи. Пытки, поджоги, похищения людей — преступные группировки, чувствуя безнаказанность, будто соревновались между собой в жестокости, терроризируя обычных граждан.

Само собой, не обходилось и без междоусобной грызни: статьи об очередном заказном убийстве какого-нибудь авторитета не сходили с газетных полос.

29-летний Сергей Пучков был одним из главных «решал» Заречья. Мужчина занимался цветметом и довольно быстро сколотил целое состояние, которое с удовольствием спускал в казино, расположенном на пересечении улиц Октябрьской и Максима Горького. Ночью 23 мая 1994 года Пучков, как и всегда, коротал досуг за блэкджеком, параллельно «нагружаясь» спиртным. В районе часа ночи, в очередной раз не сумев обыграть крупье, мужчина нашёл виновников проигрыша — шумную компанию, сидевшую за соседним столиком.

Из показаний свидетелей:

— Пучков не скрывал, что он из братков — размахивал пистолетом, когда проигрывал, угрожал спалить тут все на хрен, добавляя, что он владеет этой частью Тулы. Эмоционально себя вел, в общем. В тот день он закусился с каким-то пацаном. Обычно люди осекались и не лезли на конфликт. А этот пацан как будто знал Сергея. Обращался к нему по кличке — «Пучок» — и страха не выказывал.

В районе часа ночи Пучков предложил оппоненту выйти поговорить на улицу. Беседа завершилась дракой, победителем из которой, по словам очевидцев, вышел «Пучок»:

— Они быстро вернулись обратно. Пучков, похохатывая, попросил принести салфеток, чтобы стереть кровь с кулаков. А пацан, с которым он выходил, вытирал кровь с лица — у него был разбит нос. Кровотечение никак не останавливалось — вся рубашка заляпана была. Такие инциденты бывали и раньше, так что особого значения драке не придали. Пацан этот посидел минут 10, потом как-то незаметно исчез. А час спустя вернулся — с автоматом наперевес.

Поиски оружия и разговоры про долг

Молодым человеком, пострадавшим в драке с Пучковым, был Сергей С. Ранее судимый мужчина отмечал в казино свое 25-летие. Сергей действительно был знаком со своим обидчиком, так как крутился в околокриминальных кругах.

Из материалов уголовного дела:

«23 мая в период с 1.20 до 2.20 обвиняемый на автомобиле ВАЗ 2121 приехал на улицу Некрасова, приискал нарезное огнестрельное оружие — автомат Калашникова — и не менее 16 патронов. После чего обвиняемый вернулся на улицу Октябрьскую, 77 и зашёл в игровой зал расположенного там казино».

Таксист, который возил Сергея за оружием, в своих показаниях утверждает, что молодой человек всю дорогу угрожал кому-то неизвестному, обещая «разорвать его и поквитаться»:

— Парень мне кровью всю приборную панель уделал. Спрашиваю: «Подрался, что ли?»

А он мне говорит: мол, не ссы, мужик, мы еще посмотрим, кто кого.

Сначала на Кауля приехали, он поднялся к кому-то. Из окон я слышал крики: «Убью падлу, дай завалю тварь эту!» Собеседник отговаривал его: «Совсем у тебя крыша поехала, Серега». После этого парень выскочил на улицу и скомандовал везти его в частный сектор на улицу Некрасова. Сказал, чтобы я мотор не глушил и ждал. Вернулся через 10 минут с темной спортивной сумкой на ремне. Потом дал команду везти его обратно: «Мне там долг отдать нужно человеку, поехали, отдадим».

Стрельба в казино

Такси припарковалось у казино в 2.22. Сергей зарядил автомат, попросил водителя никуда не уезжать, недвусмысленно направив оружие в его сторону. Вышел из автомобиля и направился в казино. Безоружная охрана без лишних вопросов пропустила молодого человека. Через 30 секунд внутри раздалась автоматная очередь.

Из показаний потерпевшей:

— Я работала крупье приблизительно с декабря 1993 года. Приходила на работу в районе 9 вечера, заканчивала ближе к 5 утра. Пучков был заядлым игроком — каждую ночь проигрывал в блэкджек солидные суммы. В ту ночь он был основательно пьян: устроил драку, ругался на меня и других посетителей казино. В районе половины третьего ночи увидела парня, которого избил Пучков.

Вооруженный автоматом, он подошёл к столу с блэкджеком и выпустил очередь прямо в спину Пучкову.

Я пыталась увернуться от выстрелов, но меня зацепило: пули попали в ногу, грудную клетку и колено.

Смерть Пучкова наступила мгновенно — от острой кровопотери. Судмедэксперты насчитали на теле авторитета 14 огнестрельных ран: пули пробили печень, легкие, почки, кишечник, диафрагму, руки, кости таза, половой член. Девушку-крупье увезли в больницу, её жизнь спасли врачи. А Сергей, расстреляв весь рожок, спокойно вернулся в такси и приказал отвезти его на улицу Кауля.

— В следующий раз этого парня я видел уже в здании прокуратуры в 1996 году, — указывает в показаниях водитель того самого такси. — Меня пригласили туда на опознание преступника. Я испугался и сказал, что никого не узнаю, хотя стрелка опознал сразу.

«Глухарь» тридцатилетней выдержки и судебные перспективы

Не узнали стрелка тогда и другие свидетели. Уголовное дело рассыпалось. Сергея С., проходившего подозреваемым, отпустили, а дело приостановили — «в связи с невозможностью установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого». Убийство «Пучка» оставалось нераскрытым 30 лет — до того момента, как за него заново не взялись следователи отдела по расследованию особо важных дел.

— В декабре 2024 года СК и УМВД повторно провели следственные действия и оперативные мероприятия, позволившие более детально восстановить обстоятельства убийства и установить личность стрелявшего, — сообщили Myslo в пресс-службе регионального СК.

Сам Сергей С., как и 30 лет назад, в суде отрицает вину и отказывается от комментариев. Кроме того, мужчина поддержал ходатайство потерпевшей, которая сейчас трудится учителем физики в одном из местных лицеев, о рассмотрении дела в закрытом режиме. Суд данное ходатайство удовлетворил. Следующее заседание по делу Сергея С. состоится 29 апреля.

— Обвиняемый молчит — и правильно делает, — рассказывает Myslo собственный источник. — По моей информации, во-первых, в материалах дела есть ряд нарушений, а во-вторых, даже если их вернут в СК и устранят, сроки давности никто не отменял. Признают его виновным да и отпустят — обычная практика.

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