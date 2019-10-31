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Шоу слонов

Шоу слонов

В Тульском государственном цирке проходит шоу артистов Большого Варшавского цирка с участием индийских слонов. Новая постановка — это самый настоящий многонациональный калейдоскоп, в основе которого лежит вечный темп, такие как дружба, любовь, толерантность и согласие между людьми!

Аттракцион с Индийскими слонами — это синтез великих традиций старейшей цирковой династии и высочайшего мастерства исполнения!

Впечатлит Вас высшая школа дрессуры лошадей и верховой езды, Арабские верблюды, весёлые поняшки, неутомимые шпицы и саблезубые лайки, «Райский сад» с разноцветными попугаями Какаду и Ара!

В манеж выйдут артисты других жанров, без которых цирковой спектакль был бы неполным:

  • воздушные гимнасты на ремнях «Птица»,
  • игра с хула-хупами «Клео», эквилибр на катушках, иллюзионное шоу «Абстракция»,
  • воздушный аттракцион «Элегия»,
  • все представления шоу-балет «DaKoDance» и яркие клоуны Заслуженные артисты России «Внуки лейтенанта Шмидта»
  • Уникальные костюмы, яркие декорации и сложнейший реквизит подчеркнут колоритность и неповторимость каждого участника.

Стоимость: 500−1800 р., до 3-х лет вход свободный (при предъявлении свидетельства о рождении).

 

Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
2 ноября 2019, суббота
12:00
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2 ноября 2019, суббота
17:00
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3 ноября 2019, воскресенье
12:00
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Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
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24 ноября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
Звёзды дискотек 90-х
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20 ноября, среда 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Театр кошек Юрия Куклачева
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17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
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15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
АнимациЯ
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29 ноября, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
Ангелы на крыше
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13 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2300 ₽
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