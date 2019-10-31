Шоу слонов

В Тульском государственном цирке проходит шоу артистов Большого Варшавского цирка с участием индийских слонов. Новая постановка — это самый настоящий многонациональный калейдоскоп, в основе которого лежит вечный темп, такие как дружба, любовь, толерантность и согласие между людьми!

Аттракцион с Индийскими слонами — это синтез великих традиций старейшей цирковой династии и высочайшего мастерства исполнения!

Впечатлит Вас высшая школа дрессуры лошадей и верховой езды, Арабские верблюды, весёлые поняшки, неутомимые шпицы и саблезубые лайки, «Райский сад» с разноцветными попугаями Какаду и Ара!