Шоу слонов
В Тульском государственном цирке проходит шоу артистов Большого Варшавского цирка с участием индийских слонов. Новая постановка — это самый настоящий многонациональный калейдоскоп, в основе которого лежит вечный темп, такие как дружба, любовь, толерантность и согласие между людьми!
Аттракцион с Индийскими слонами — это синтез великих традиций старейшей цирковой династии и высочайшего мастерства исполнения!
Впечатлит Вас высшая школа дрессуры лошадей и верховой езды, Арабские верблюды, весёлые поняшки, неутомимые шпицы и саблезубые лайки, «Райский сад» с разноцветными попугаями Какаду и Ара!
В манеж выйдут артисты других жанров, без которых цирковой спектакль был бы неполным:
- воздушные гимнасты на ремнях «Птица»,
- игра с хула-хупами «Клео», эквилибр на катушках, иллюзионное шоу «Абстракция»,
- воздушный аттракцион «Элегия»,
- все представления шоу-балет «DaKoDance» и яркие клоуны Заслуженные артисты России «Внуки лейтенанта Шмидта»
- Уникальные костюмы, яркие декорации и сложнейший реквизит подчеркнут колоритность и неповторимость каждого участника.
Стоимость: 500−1800 р., до 3-х лет вход свободный (при предъявлении свидетельства о рождении).