«Страшное искусство» в Тульском экзотариуме

Что такое «страшное искусство»? За ответом приходите в старое здание Тульского экзотариума на Октябрьской, 26.



В этом году в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» вас ждет встреча с змеиным божеством ацтеков, страшно привлекательным демоном, учёным-скептиком и шеф-поваром Бабой ягой. Вместе с героями мероприятия вы пройдёте страшные испытания, побываете на ужасном пиру и обретете ЗНАНИЕ! Что служило вдохновением для Босха и Гойи, кто такие горгульи, как возникла инквизиция и какие ещё тайны скрывало средневековье?

Стоимость: 200 руб., 150 руб детский (дети до 12 лет не допускаются). Необходима предварительная запись по телефону: +7 (4872) 47-53-92 .