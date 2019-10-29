«Страшное искусство» в Тульском экзотариуме
Что такое «страшное искусство»? За ответом приходите в старое здание Тульского экзотариума на Октябрьской, 26.
В этом году в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» вас ждет встреча с змеиным божеством ацтеков, страшно привлекательным демоном, учёным-скептиком и шеф-поваром Бабой ягой. Вместе с героями мероприятия вы пройдёте страшные испытания, побываете на ужасном пиру и обретете ЗНАНИЕ! Что служило вдохновением для Босха и Гойи, кто такие горгульи, как возникла инквизиция и какие ещё тайны скрывало средневековье?
Стоимость: 200 руб., 150 руб детский (дети до 12 лет не допускаются). Необходима предварительная запись по телефону:
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 26
3 ноября 2019, воскресенье
19:00
14 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1400 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
9 ноября, суббота 15:00
₽ Билеты: 300 ₽