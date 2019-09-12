Гоша Куценко и группа «ГК»

На сцене клуба Backstage выступит киноактер и музыкант Гоша Куценко вместе со своей группой «ГК».

Творчество Куценко и его коллектива сложно отнести к какому-то музыкальному стилю — в нем собраны арт-рок, фанк, эйсид-джаз, трип-хоп, рэп, эклектика. Каждый слушатель найдет для себя что-то свое понятное, близкое, для души — от лирики до жесткого рока. Тексты тоже не традиционно песенные. Каждая композиция — это реальные история, о жизни, о любви, женщинах, друзьях, расставаниях и встречах. Все песни Гоши Куценко эмоционально яркие и очень личные, но такие узнаваемые и запоминающиеся.



— «Музыка для меня всегда была мечтой и состоянием души, — признается артист. — Пришло время, когда моя музыка стала близка многим».

В 2018 году Гоша Куценко представил своим поклонникам четвертый альбом «Слова». В альбом вошли песни, которые создавались в течение нескольких лет — и уже ставшие известными композиции «Ленинский проспект», «Любовь такая», «Солнце"с Анжеликой Варум, «Я люблю тебя» с Елкой и новые песни «Скорая» (саундтрек к сериалу «Скорая помощь»), «Ольга» (саундтрек к сериалу «Ольга»), «Весна», «Новый год» и многие другие.

А уже в 2019 году вышел 5 альбом под названием «Парадигмы». В альбом вошли песни, в которых творчество Гоши Куценко открывается с новой, еще неизвестной публике, стороны.