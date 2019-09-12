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Гоша Куценко и группа «ГК»

Гоша Куценко и группа «ГК»

На сцене клуба Backstage выступит киноактер и музыкант Гоша Куценко вместе со своей группой «ГК».

Творчество Куценко и его коллектива сложно отнести к какому-то музыкальному стилю — в нем собраны арт-рок, фанк, эйсид-джаз, трип-хоп, рэп, эклектика. Каждый слушатель найдет для себя что-то свое понятное, близкое, для души — от лирики до жесткого рока. Тексты тоже не традиционно песенные. Каждая композиция — это реальные история, о жизни, о любви, женщинах, друзьях, расставаниях и встречах. Все песни Гоши Куценко эмоционально яркие и очень личные, но такие узнаваемые и запоминающиеся.


— «Музыка для меня всегда была мечтой и состоянием души, — признается артист. — Пришло время, когда моя музыка стала близка многим».

 

В 2018 году Гоша Куценко представил своим поклонникам четвертый альбом «Слова». В альбом вошли песни, которые создавались в течение нескольких лет — и уже ставшие известными композиции «Ленинский проспект», «Любовь такая», «Солнце"с Анжеликой Варум, «Я люблю тебя» с Елкой и новые песни «Скорая» (саундтрек к сериалу «Скорая помощь»), «Ольга» (саундтрек к сериалу «Ольга»), «Весна», «Новый год» и многие другие.

А уже в 2019 году вышел 5 альбом под названием «Парадигмы». В альбом вошли песни, в которых творчество Гоши Куценко открывается с новой, еще неизвестной публике, стороны.

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
2 ноября 2019, суббота
19:00
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Касса
Ухти-Тухти
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24 ноября, воскресенье 17:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
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1 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Дельфин
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9 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
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9 ноября, суббота 15:00
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 ₽  Билеты: 300 ₽
Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Трофим
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5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
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