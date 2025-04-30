Сегодня, 30 апреля, на клубной базе «Арсенала» в Мясново состоялась открытая тренировка ПФК «Арсенал».

Кроме журналистов и болельщиков на тренировке присутствовали заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин и министр спорта Тульской области Михаил Трунов.

— Для Тулы «Арсенал» имеет огромное значение. Болельщики всегда были, есть и будут с командой в горе и радости. От лица губернатора Дмитрия Миляева хочется пожелать вам в заключительных матчах сезона успешной игры и побед. Мы болеем и поддерживаем вас!, — отметил Алексей Давлетшин.

Напомним, 29 апреля на стадионе «Арсенал» состоялся брифинг, в ходе которого гендиректор ПФК Валерий Гриньковский заявил, что в клубе нет конфликта и что главный тренер команды Александр Сторожук имеет кредит доверия. Также Гриньковский сообщил, что «Арсенал» находит конструктивный диалог с болельщиками, которые на недавнем матче против «Ротора» скандировали: «Сторожук, уходи».

В ходе сегодняшней тренировки фанаты обратились к футболистам, заявив, что уже не ждут от них побед, но надеются увидеть самоотдачу:

— После Нового года мы ждали, что вы зажжётесь, что пойдет игра. Пришли новые ребята — игроки сборных своих стран, на минуточку. А потом вы вышли на поле и мы увидели, что происходит какая-то ерунда. Как будто бы никто ни на что не способен.

Как будто вы выходите отбывать свой номер, получить зарплату и спокойно отправиться домой.

Возможно, нам так только кажется и вы ведете постоянную работу. Возможно, даже переживаете. Но у нас нет связи с командой и мы вообще не понимаем, что происходит у вас в коллективе. Надо общаться и разбираться в этих вопросах.

На самом деле, мы, если честно, уже и не ждем от вас побед. Ждем какой-то самоотдачи. Игры, на которую было бы приятно смотреть.

Как, например, матч с «Уралом». Поэтому сейчас мы просто хотим пожелать удачи, чтобы вы поймали кураж и показали, на что действительно способны.

Да, и если вы от нас что-то неприятное слышали с трибун, условно, в Ярославле, приносим извинения. Но, возможно, на тот момент вы этого и заслуживали.

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук заверил фанатов, что их пожелания будут услышаны. Более того, тренер отметил, что открытые тренировки для болельщиков будут проводиться еженедельно, подчеркнув, что команда готова к диалогу.

Следующий матч в рамках Первой лиги «Арсенал» проведет на выезде в Сочи. Игра состоится 3 мая в 17.00.