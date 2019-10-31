1 и 2 ноября в ТИАМе состоится авторский интерактивный спектакль с музыкальным сопровождением «Василиса Прекрасная» - сказкотерапия от Светланы Лебедевой.

Спектакль с успехом путешествовал по многим площадкам Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а теперь будет показан в Туле, а точнее – сотворён вместе со зрителями!

Во время театрализованного действия его участники учатся исследовать «слово» через включение образного мышления, размышлять о скрытых смыслах знакомого с детства произведения, погружаясь в чудесную атмосферу сказки, словно в живую воду, начинают мыслить по-иному и понимать идеи, заложенные в суть повествования.

Интерактивный спектакль адресован детям от 8 лет и их родителям, а также всем любителям сказок.

Об авторе:

Светлана Лебедева - актриса театра и кино, Член Гильдии киноактеров России, Член Творческого союза работников культуры, Награждена медалью «За вклад в Культуру, Искусство, Просвещение и Литературу», преподаватель актерского мастерства, культуры речи, арт-терапии и сказкотерапии.

Место: ТИАМ, Дом Белявского, (проспект Ленина, 27).

1 ноября (пятница) – 14.00 и 16.00.

2 ноября (суббота) – 14.00 и 16.00.

Стоимость входного билета – 300 руб.

Билеты продаются в кассе музея (проспект Ленина, 27) и в онлайн-сервисе: https://quicktickets.ru/tula-istoriko-arhitekturnyj-muzej

Продолжительность 1-1,5 часа.