афиша
афиша
Регистрация
Северный флот

Северный флот

Внимание: концерт переносится в Backstage. Все купленные ранее билеты действительны.

На сцене Backstage пройдет долгожданный концерт группы «Северный флот» — рок-проекта музыкантов «КиШа». После длительного отсутствия артисты представят свой новый сингл.

Группа появилась в 2013. Ее создали музыканты «Короля и Шута» после смерти Михаила Горшенева. Дебютная композиция «Стрелы» молниеносно взлетела на первое место хит-парада НАШЕго радио, оставив поклонников в ожидании новых песен.

Музыканты уже дважды принимали участие в фестивале «НАШЕствие» в 2018—2019 гг. В этом году их выступление было особенным — в ночь на 19 июля музыканты отыграли сет на сцене «Ультра» в честь годовшины смерти Михаила Горшенева. В сет были включены как собственные композиции, так и большое количество песен «Короля и Шута».

 

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
1 ноября 2019, пятница
19:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Пьеса «Еврейское счастье»
Купить билет
4 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-2500 ₽
Тролль гнет ель
Купить билет
21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Ухти-Тухти
Купить билет
24 ноября, воскресенье 17:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Театр кошек Юрия Куклачева
Купить билет
17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1500 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
Купить билет
15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Всероссийский вокальный конкурс «Фортиссимо»
Купить билет
24 ноября, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 250 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.