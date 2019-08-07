Внимание: концерт переносится в Backstage. Все купленные ранее билеты действительны.

На сцене Backstage пройдет долгожданный концерт группы «Северный флот» — рок-проекта музыкантов «КиШа». После длительного отсутствия артисты представят свой новый сингл.

Группа появилась в 2013. Ее создали музыканты «Короля и Шута» после смерти Михаила Горшенева. Дебютная композиция «Стрелы» молниеносно взлетела на первое место хит-парада НАШЕго радио, оставив поклонников в ожидании новых песен.

Музыканты уже дважды принимали участие в фестивале «НАШЕствие» в 2018—2019 гг. В этом году их выступление было особенным — в ночь на 19 июля музыканты отыграли сет на сцене «Ультра» в честь годовшины смерти Михаила Горшенева. В сет были включены как собственные композиции, так и большое количество песен «Короля и Шута».