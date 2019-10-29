В «Типографии» пройдет вечеринка в честь Хэллоуина. Все самые тёмные силы города соберутся вместе, чтобы продемонстрировать звуковую магию и разжечь огонь в ваших замерзающих сердцах.



За музыкальную программу вечера отвечают тульские группы «Крик», B2B и

Yovthless. На сцене музыканты выступят в костюмах.



Вечер продолжит вечеринка в стиле Witch House. На сцене выступят диджеи Equals Infinity (Мск), UNICODE, Arsia Line, Inquisitor. Начало вечеринки в 22.00

Для гостей в костюме и с гримом подготовлены несколько бонусов. При входе каждый получит приветственный напиток, а в 00.00 ч. организаторы разыграют среди них главный приз — бесплатный бар на всю ночь.

Стоимость: 250 р.