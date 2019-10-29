Хэллоуин
В «Типографии» пройдет вечеринка в честь Хэллоуина. Все самые тёмные силы города соберутся вместе, чтобы продемонстрировать звуковую магию и разжечь огонь в ваших замерзающих сердцах.
За музыкальную программу вечера отвечают тульские группы «Крик», B2B и
Yovthless. На сцене музыканты выступят в костюмах.
Вечер продолжит вечеринка в стиле Witch House. На сцене выступят диджеи Equals Infinity (Мск), UNICODE, Arsia Line, Inquisitor. Начало вечеринки в 22.00
Для гостей в костюме и с гримом подготовлены несколько бонусов. При входе каждый получит приветственный напиток, а в 00.00 ч. организаторы разыграют среди них главный приз — бесплатный бар на всю ночь.
Стоимость: 250 р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
2 ноября 2019, суббота
19:00
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1400 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
29 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽