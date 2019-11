В Тульской филармонии выступит Оркестр Гленна Миллера под руководством Уилла Салдена. Музыканты представят программу Jukebox Saturday Night.

Кроме легендарных хитов Moonlight Serenade, The Amеrican Patrоl, Chattanooga Choo Choo, In The Mood, String оf Pеarls и написанная самим Миллером Moonlight Serenade («Серенада лунного света»), биг-бэнд исполнит песни из репертуара Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли и Эллы Фитцжеральд.

Американский тромбонист и аранжировщик Гленн Миллер впервые собрал свой коллектив в 1937 году. С первых же лет сверхуспешный оркестр буквально разрывался между репетициями, выступлениями на радио в прямом эфире и вечерними концертами — при этом умудрившись только записать и выпустить более двухсот новых композиций. Многие из них стали классикой джаза, а сингл Chattanooga Choo Choo («Поезд на Чаттанугу»), превысив тираж в миллион экземпляров, стал первым официальным «золотым диском» в истории мировой музыки.

В годы Второй мировой войны Миллер выступил с инициативой создания оркестра для поддержания духа армии союзников, сражавшихся в Европе, и вскоре его новый биг-бенд из 45 музыкантов давал концерты в почти ежедневном режиме. Гибель майора Миллера была внезапной и неожиданной. Война близилась к концу, и музыкант отправился в освобожденный Париж для подготовки рождественского выступления в зале «Олимпия». Самолет, в котором он летел, так и не достиг берегов Франции, затерявшись где-то над Ла-Маншем. До сих пор не удалось обнаружить ни тела музыканта, ни обломков самолета.