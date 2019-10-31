Halloween party
В Harat's pub пройдет вечеринка в честь Хэллоуина. Гостей ждут самые страшные треки Вселенной от dj 3Tonn, конкурсы с призами от партнеров, а за самый оригинальный костюм к Хэллоуину требуйте подарок на барной стойке.
Вход свободный, Бронирование столов по тел. 525 — 025
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
1 ноября 2019, пятница
22:00
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
24 ноября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 400 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1300-1500 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽