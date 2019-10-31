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Halloween party

Halloween party

В Harat's pub пройдет вечеринка в честь Хэллоуина. Гостей ждут самые страшные треки Вселенной от dj 3Tonn, конкурсы с призами от партнеров, а за самый оригинальный костюм к Хэллоуину требуйте подарок на барной стойке.

Вход свободный, Бронирование столов по тел. 525 — 025

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
1 ноября 2019, пятница
22:00
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Касса
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