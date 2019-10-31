Halloween party

В Harat's pub пройдет вечеринка в честь Хэллоуина. Гостей ждут самые страшные треки Вселенной от dj 3Tonn, конкурсы с призами от партнеров, а за самый оригинальный костюм к Хэллоуину требуйте подарок на барной стойке.

Вход свободный, Бронирование столов по тел. 525 — 025