Как пройдет «Ночь искусств 2019» в Туле: полное расписание

Вечером 3 и 4 ноября, накануне Дня народного единства Тула станет центром притяжения искусства и культуры.

В это время в городе пройдет «Ночь искусств» — ежегодная культурно-просветительская акция одного дня, во время которой тульские музеи и театры, выставочные и концертные залы приглашают на выставки, концерты, презентации, мастер-классы и встречи с творческими людьми.

Здесь собраны самые интересные события этой ночи.

кластер «Октава»

Музей станка, ул. Каминского, 24

Вход на мастер-классы по предварительной регистрации



3 ноября

13.00 Мастер-класс «Арток» (6+) по выставке «Electroboutique. Архив современности». Основываясь на принципах художественного движения «арток»*, участники самостоятельно изготовят современное произведение искусства. Готовый коллаж дети заберут с собой в качестве арт-объекта. Регистрация по ссылке.

17.00 Экскурсия по выставке «Electroboutique. Архив современности» (6+). Есть ли причины беспокоиться о современном искусстве, если все сводится к селфи в МедиаЗеркале? Об этом расскажут сами художники, которые создали эту выставку.

Регистрация по ссылке.

Городской концертный зал

ул. Советская, 2

Вход свободный.

4 ноября

18.00−19.00 Япония. Мастер-классы: грим кабуки, оригами

18.00−20.00 Россия. Выставка-ярмарка изделий ручной работы, мастер-класс по изготовлению народной куклы-оберега «подорожницы».

19.00−19.30 Ирландия. Мастер-класс по ирландским танцам

19.30−20.20

Весь мир. Конкурс на лучший образ в национальном стиле.

Концерт «Сказка странствий»

20.30−20.50 Шотландия. Концерт фолк-группы La Verden/

18.00−21.00

Италия. Выставка картин Элины Торос, посвященных образам комедии дель арте.

Франция. Выступление мимов. Фотозона

18.00−21.00 Весь мир. Фотовыставка по итогам I Международного фестиваля молодежных театров GingerFest-2019.

21.00

Чехия. «Черный театр». Выступление театра света «Стихия»

Мексика. Пластический спектакль «Фрида» в исполнении театра-студии «Наоборот» (ТулГУ)

Тульский историко-архитектурный музей

Дом Белявского (проспект Ленина, 27)

Вход свободный, мастер-класс — 500 р.

3 ноября

15.00−17.00 Мастер-класс «Фарфор старинный?» от ценителя древних вещей Сергея Уруева. Все собранные средства пойдут на реставрацию старин-ных рукописных вывесок Новых торговых рядов (Советская, 13).

19.00−20.30 Каппинг. Знакомство с историей и сортами кофе с командой «Фабрика кофе». Команда обжарщиков проведёт небольшую лекцию, познакомит с глубиной и тонкостью своей работы, покажет и подскажет способы приготовления дома отличного кофе.

Дом Крафта (проспект Ленина, 25)

Вход свободный.

3 ноября

19.00−23.00 Выставка «Сны о Богучарове».

19.00−20.00 Выступление инструментального дуэта Натальи Львовой (скрипка) и Алексея Симоновского (гитара) из Тульской областной филармонии.

Тульский государственный музей оружия

Здание-шлем, ул. Октябрьская, 2

Вход свободный с 18.00 до 00.00

3 ноября

1-ый этаж

18.00−19.15 Праздничная программа Тульского государственного хора.

19.00−23.30 Интерактивные тематические экскурсии «Искусство мастеров-оружейников».

19.00−23.00 «Театральная Россия»: демонстрация киноверсий российских спектаклей «Смута», «Садко», «Царская невеста», «Женитьба», «Вешние воды».

20.30−21.30 Концерт Dolce-трио

20.30, 21.30, 22.30 Показ фильма в Зале Славы российского оружия

22.50 — 23.00 Праздничное светомузыкальное представление.

3-й этаж

19.00−21.00 Детская интерактивная площадка «Дети как искусство»

19.30−20.30 Вокально-инструментальная площадка «Вьется в тесной печурке огонь»

4-й этаж

20.00−21.00 Культурно-образовательная программа «Музейка в поисках сокровищ»

Тульский экзотариум

Здание на ул. Октябрьской, 26

Цена: взрослый -200 р., детский — 150 р. (дети до 12 лет не допускаются).



3 ноября

19.00−21.00 Программа «Страшное искусство» (12+). Вас ждет встреча с змеиным божеством ацтеков, страшно привлекательным демоном, учёным-скептиком и шеф-поваром Бабой-ягой. Гостей ждут страшные испытания, которые предстоит пройти вместе с героями, ужасный пир и обретение тайного знания: что служило вдохновением для Босха и Гойи, кто такие горгульи, как возникла инквизиция и какие ещё тайны скрывало Средневековье?

ремесленный двор «Добродей»

ГУК ТО «ОЦРИНКиТ», ул. 9 Мая, 1-а, б

3 ноября

19.00−23.00 Фестиваль «Белое каление». Важным событием фестиваля станет открытие «Аллеи ремесел» с арт-объектами из металла и «сладким диваном». И традиционно гостей ждет большая интересная программа:

Баттл кузнецов из профессионального сообщества Тульской области.

Мастер-классы: «белевский нож», «улитка», «собачка», «наконечник стрел», «светец», изготовление женских украшений из глины, занятия по ковке, чеканке, гравировке.

«Кузнечный квест»

Работа гастрономической лаборатории: приготовление ужина на углях древним способом и чай из жарового самовара

Выступление творческих коллективов.

Тульская филармония

Дом Дворянского собрания, пр. Ленина, д. 44

3 ноября

18.30 Открытие выставки работ скульптора Юрия Уваркина. Выставочное пространство (балкон)

19.00 Концерт Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной . Онлайн-трансляция из Московской филармонии. Камерный зал.

ТРЦ «Макси»

3 ноября

19.00 Оркестр русских народных инструментов «Тула»

музей «Тульские древности»

пр. Ленина, 47

Вход свободный

3 ноября

17.00−18.00, 18.00−19.00, 19.00−20.00 Мастер-класс по созданию книжной миниатюры и писанию гусиным пером.



Сотрудники музея расскажут, как делали краски для живописи в эпоху Средневековья, и вместе приготовят их из натуральных материалов. Также можно будет освоить простой прием для тиражирования изображения — сколок.



17.00−18.00, 18.00−19.00, 19.00−20.00 театр-экспромт.

Новый сюжет по мотивам народной сказки «Горшок». Однако список традиционных персонажей значительно увеличится, чтобы для каждого нашлась роль в живом театре в декорациях русской избы.

17.00−20.00 Средневековые настольные игры «Лиса и гуси», «Мельница».

20.00−21.00 Бесплатное посещение экспозиций «Секреты тульских мастеров» и «Сказание о Мамаевом побоище».

Музей «Тульский кремль»

ул. Менделеевская 12-в

С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.

3 ноября

18.00−19.00 Лекция «Всё, что вы хотели знать о Тульском кремле, но боялись спросить» (12+)

18.00 и 20.00 Экскурсия по экспозициям музея Тульский кремль «Средневековая Тула» (12+). Цена: Взрослые — 250 руб., Пенсионеры, студенты, дети — 150 руб. (по предварительной записи)

19.00−20.00 Выступление Dolсе-трио (12+)

20.00−21.00 Выступление Фолк-группы «Кипрей» (гусли и аранжировки) (12+)

Тульский музей изобразительных искусств

ул. Фридриха Энгельса, д.64

С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.

3 ноября

12.00 «Музыкальное путешествие». Интерактивная музыкальная программа струнного ансамбля Еl Classiс (6+) Цена: дети-бесплатно, сопровождающие взрослые — 500 р.

15.00 Мастер-класс Галины Супрун «Дом для хранителя». Текстильный дом для кошки-хранительницы-музея (6+) Цена: Взрослые — 250 руб., дети — 120 руб.

18.00 Лекция-экскурсия «Весь Поленов в Тульском музее изобразительных искусств. К 175-летию художника"(12+) Цена: 100 р.

19.00 «Превью Галереи Мюзиклов у.2.0 от музыкального театра Gorizont Entertainment (12+) Вход по предварительной записи.

20.00 Лекция «Театр в фарфоре» + Экспозиция фарфора будет дополнена экспонатами на тему «Театр» из фондов ТМИИ (12+) Цена: 100 р.

Тульский областной краеведческий музей

ул. Советская д. 68

С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.

3 ноября

18.00−00.00 Выставка «Музыка в пластике». Цена: взрослые — 200 руб., пенсионеры, студенты, дети — 150 руб.

18.00, 20.00, 22.00 Кпоwledge- квест «Тула не только оружие ковала!» (12+)

19.00 Интерактивная программа «Краски Индии» (6+)

21.00−22.00 Интерактивная зона. Беспроигрышная викторина «Искусство знать» (0+)

Музей «Тульские самовары»

ул. Менделеевская, д. 8

С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.

3 ноября

18.00 Лекция «Гордость тульских самоварных мастеров» (12+) Цена: 100 р. по предварительной записи.

19.00 Квест-игра «Тайна самоварного мастера» (12+) Цена: 200 р. по предварительной записи

21.00 Интерактивное мероприятие «Сладкое удовольствие в кондитерской П.И. Козлова» (12+) Цена: 200 р. по предварительной записи

Выставочный зал

Красноармейский проспект, д. 16

С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.

3 ноября

18.00 Иммерсивный спектакль «Люди как люди» от театра «Анти» (12+). Цена: Взрослые — 130 руб., пенсионеры — 60 руб., студенты — 70 руб.

19.00 Встреча с Заслуженным художником РФ, академиком РАХ Александром Майоровым в рамках его персональной выставки «Оазис Ностальгия». (6+). Цена: взрослые — 130 руб., пенсионеры — 60 руб., студенты — 70 руб.

20.00 Пластический перформанс от театра танца «СИЛЕНТИУМ» (6+). Цена: взрослые — 130 руб., пенсионеры — 60 руб., студенты — 70 руб.

20.30 Вечерняя интерактивная экскурсия по выставке А. И. Майорова (Заслуженного художника РФ, академика РАХ, Почетного гражданина г. Тулы) (6+)/ Цена: взрослые — 170 руб., пенсионеры, дети — 60 руб., студенты — 100 руб.

Музей П.Н. Крылова

ул. Кутузова, д. 10

С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.

3 ноября

18.00 Концерт Детской школы искусств № 1 г. Тулы (6+)

18.30 Мастер-класс по созданию открытки «Большой улов» (6+). Цена: 100 р.

19.30 Программа «Дегустация натюрморта — рыбное ассорти» (презентация, викторина, творческая встреча с Михаилом Левшиным) (6+)

20.30 Мастер-класс по живописи «Рыбные фантазии» (6+) Цена: 100 р.

22.00 Показ мультфильма «Старик и море» (12+)

Дом-музей В.В. вересаева

ул. Гоголевская, д. 82

С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.

3 ноября

18.00−19.00 Концерт «Осенние мелодии» (6+) Цена: взрослые — 100 руб., пенсионеры — 50 руб., студенты — 70 руб.

21.00−22.00 Музыкально-пластический спектакль по мотивам мыслей И. Бродского «Затерянный странник» (12+). Цена: взрослые — 100 руб., пенсионеры — 50 руб., студенты — 70 руб.

Историко-мемориальный музей Демидовых

ул. Демидовская, д. 9

С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.

3 ноября

18.00,19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Квест-игра «Найди сокровища Демидовых» (0+) Цена: 150 р. по предварительной записи.

музейный квартал

ул. Металлистов

3 ноября

18.00, 20.00, 22.00 Театрализованная экскурсия по ул. Металлистов «Шел по городу Офеня» (12+)

тульский военно-исторический музей

ул. Менделеевская, д. 12-B

С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.

3 ноября

18.00 Квест «Тайна старого чемодана» (12+) Цена: взрослые — 200 руб., пенсионеры, студенты, дети — 150 руб. по предварительной записи.

19.00 Квест «Ключи от города» (12+) Цена: взрослые — 200 руб., пенсионеры, студенты, дети — 150 руб. По предварительной записи.

21.00 Показ записи спектакля «Смута» в исполнении Малого драматического театра (12+)

Мемориальный музей Н.И. Белобородова

пр. Ленина, д. 16

С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.

3 ноября

19.00 Музыкальная гостиная «Классика слова и звука. Толстой, Тургенев, Бунин» (12+). Цена: Взрослые — 70 руб., Пенсионеры, студенты — 50 руб.

Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий»

Московский вокзал

С 18.00 до 23.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.

3 ноября

18.00−23.00 Экскурсия «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий».

Богородицкий дворец-музей и парк

г. Богородицк, Парк им. Болотова, д. 1

С 18.00 до 22.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный

3 ноября

18.00−19.00 «День усадебных традиций. Домашний театр» (12+)

Музей «Спасское»

с. Спасское, ул. Центральная, д. 4-a

С 18.00 до 22.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный

3 ноября

16.00-17.00 Занятие «Такой живой пластилин» (6+) Цена: дети-70руб. взрослые- 150 руб.

17.00-19.00 Экскурсия по выставке «Человек, опередивший время» (6+). Цена: дети-50 руб., студенты и пенсионеры-70 руб. Взрослые- 100 руб.

19.30 «Не предавший идеалов» - вечер-воспоминание, посвященный В.А. Стародубцеву (6+) Цена: дети-50 руб., студенты и пенсионеры-70 руб. Взрослые- 100 руб.

Бежин Луг

д. Красное Тургенево, ул. Школьная, д. 13



3 ноября

18.00 Мероприятие «В гостях у Варвары Петровны» (12+)

«Ночь искусств» в большой туле

МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Концертный зал «Орион» п. Ленинский, ул. Ленина, 1.

Вход свободный

1 ноября

19.00. Творческая площадка «Молодые таланты» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2019».

МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Шатский» п. Шатск, ул. Садовая, 1-а.

Вход свободный

2 ноября



20.00. Развлекательная программа «Танцы под луной», в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2019»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Плехановский» п. Плеханово, ул. Заводская, д.17а.

Вход свободный

3 ноября

18.00. Интеллектуальная игра «За кулисами» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2019».

МБУК «Культурно-досуговое объединение». Филиал «Богучаровский» п. Октябрьский, 113.

Вход свободный

3 ноября

19.00. В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2019»: -арт-house; - караоке-батл

МБУК «Культурно-досуговое объединение». Филиал «Рассветский» отдел «Иншинский» п. Иншинский д. 22.

Вход свободный

3 ноября

19.00. Дискотека «Зажигательный фристайл» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2019».

МБУК «Культурно-досуговое объединение». Филиал «Барсуковский» п. Барсуки, ул. Советская, 16-а.

Вход свободный

3 ноября

19.00. Выставка творческих работ «Волшебные ручки» в рамках проекта «Все свои» и Всероссийской акции «Ночь искусств 2019»

МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Культурно-спортивный комплекс» п. Ленинский, ул. Гагарина, 9.

Вход свободный

3 ноября

20.00 Арт-пространство «Ночь в софитах» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2019».

20.30 Дискотека «До встречи на танцполе» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2019».

МБУК «Культурно-досуговое объединение». Филиал «Федоровский» отдел «Алешинский» с. Алешня, ул. Центральная, 35.

Вход свободный

3 ноября

20.30. Виртуальная экскурсия по мировым шедеврам живописи «100 мгновений прекрасного» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2019».

21.30 Дискотека «Вечер в стиле ДИСКО» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2019»