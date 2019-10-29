Как пройдет «Ночь искусств 2019» в Туле: полное расписание
Вечером 3 и 4 ноября, накануне Дня народного единства Тула станет центром притяжения искусства и культуры.
В это время в городе пройдет «Ночь искусств» — ежегодная культурно-просветительская акция одного дня, во время которой тульские музеи и театры, выставочные и концертные залы приглашают на выставки, концерты, презентации, мастер-классы и встречи с творческими людьми.
Здесь собраны самые интересные события этой ночи.
Музей станка, ул. Каминского, 24
Вход на мастер-классы по предварительной регистрации
3 ноября
13.00 Мастер-класс «Арток» (6+) по выставке «Electroboutique. Архив современности». Основываясь на принципах художественного движения «арток»*, участники самостоятельно изготовят современное произведение искусства. Готовый коллаж дети заберут с собой в качестве арт-объекта. Регистрация по ссылке.
17.00 Экскурсия по выставке «Electroboutique. Архив современности» (6+). Есть ли причины беспокоиться о современном искусстве, если все сводится к селфи в МедиаЗеркале? Об этом расскажут сами художники, которые создали эту выставку.
Регистрация по ссылке.
ул. Советская, 2
Вход свободный.
4 ноября
18.00−19.00 Япония. Мастер-классы: грим кабуки, оригами
18.00−20.00 Россия. Выставка-ярмарка изделий ручной работы, мастер-класс по изготовлению народной куклы-оберега «подорожницы».
19.00−19.30 Ирландия. Мастер-класс по ирландским танцам
19.30−20.20
- Весь мир. Конкурс на лучший образ в национальном стиле.
- Концерт «Сказка странствий»
20.30−20.50 Шотландия. Концерт фолк-группы La Verden/
18.00−21.00
- Италия. Выставка картин Элины Торос, посвященных образам комедии дель арте.
- Франция. Выступление мимов. Фотозона
18.00−21.00 Весь мир. Фотовыставка по итогам I Международного фестиваля молодежных театров GingerFest-2019.
21.00
- Чехия. «Черный театр». Выступление театра света «Стихия»
- Мексика. Пластический спектакль «Фрида» в исполнении театра-студии «Наоборот» (ТулГУ)
Дом Белявского (проспект Ленина, 27)
Вход свободный, мастер-класс — 500 р.
3 ноября
15.00−17.00 Мастер-класс «Фарфор старинный?» от ценителя древних вещей Сергея Уруева. Все собранные средства пойдут на реставрацию старин-ных рукописных вывесок Новых торговых рядов (Советская, 13).
19.00−20.30 Каппинг. Знакомство с историей и сортами кофе с командой «Фабрика кофе». Команда обжарщиков проведёт небольшую лекцию, познакомит с глубиной и тонкостью своей работы, покажет и подскажет способы приготовления дома отличного кофе.
Дом Крафта (проспект Ленина, 25)
Вход свободный.
3 ноября
19.00−23.00 Выставка «Сны о Богучарове».
19.00−20.00 Выступление инструментального дуэта Натальи Львовой (скрипка) и Алексея Симоновского (гитара) из Тульской областной филармонии.
Здание-шлем, ул. Октябрьская, 2
Вход свободный с 18.00 до 00.00
3 ноября
1-ый этаж
18.00−19.15 Праздничная программа Тульского государственного хора.
19.00−23.30 Интерактивные тематические экскурсии «Искусство мастеров-оружейников».
19.00−23.00 «Театральная Россия»: демонстрация киноверсий российских спектаклей «Смута», «Садко», «Царская невеста», «Женитьба», «Вешние воды».
20.30−21.30 Концерт Dolce-трио
20.30, 21.30, 22.30 Показ фильма в Зале Славы российского оружия
22.50 — 23.00 Праздничное светомузыкальное представление.
3-й этаж
19.00−21.00 Детская интерактивная площадка «Дети как искусство»
19.30−20.30 Вокально-инструментальная площадка «Вьется в тесной печурке огонь»
4-й этаж
20.00−21.00 Культурно-образовательная программа «Музейка в поисках сокровищ»
Здание на ул. Октябрьской, 26
Цена: взрослый -200 р., детский — 150 р. (дети до 12 лет не допускаются).
3 ноября
19.00−21.00 Программа «Страшное искусство» (12+). Вас ждет встреча с змеиным божеством ацтеков, страшно привлекательным демоном, учёным-скептиком и шеф-поваром Бабой-ягой. Гостей ждут страшные испытания, которые предстоит пройти вместе с героями, ужасный пир и обретение тайного знания: что служило вдохновением для Босха и Гойи, кто такие горгульи, как возникла инквизиция и какие ещё тайны скрывало Средневековье?
ГУК ТО «ОЦРИНКиТ», ул. 9 Мая, 1-а, б
3 ноября
19.00−23.00 Фестиваль «Белое каление». Важным событием фестиваля станет открытие «Аллеи ремесел» с арт-объектами из металла и «сладким диваном». И традиционно гостей ждет большая интересная программа:
- Баттл кузнецов из профессионального сообщества Тульской области.
- Мастер-классы: «белевский нож», «улитка», «собачка», «наконечник стрел», «светец», изготовление женских украшений из глины, занятия по ковке, чеканке, гравировке.
- «Кузнечный квест»
- Работа гастрономической лаборатории: приготовление ужина на углях древним способом и чай из жарового самовара
- Выступление творческих коллективов.
Дом Дворянского собрания, пр. Ленина, д. 44
3 ноября
18.30 Открытие выставки работ скульптора Юрия Уваркина. Выставочное пространство (балкон)
19.00 Концерт Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени
3 ноября
19.00 Оркестр русских народных инструментов «Тула»
пр. Ленина, 47
Вход свободный
3 ноября
17.00−18.00, 18.00−19.00, 19.00−20.00 Мастер-класс по созданию книжной миниатюры и писанию гусиным пером.
Сотрудники музея расскажут, как делали краски для живописи в эпоху Средневековья, и вместе приготовят их из натуральных материалов. Также можно будет освоить простой прием для тиражирования изображения — сколок.
17.00−18.00, 18.00−19.00, 19.00−20.00 театр-экспромт.
Новый сюжет по мотивам народной сказки «Горшок». Однако список традиционных персонажей значительно увеличится, чтобы для каждого нашлась роль в живом театре в декорациях русской избы.
17.00−20.00 Средневековые настольные игры «Лиса и гуси», «Мельница».
20.00−21.00 Бесплатное посещение экспозиций «Секреты тульских мастеров» и «Сказание о Мамаевом побоище».
ул. Менделеевская 12-в
С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.
3 ноября
18.00−19.00 Лекция «Всё, что вы хотели знать о Тульском кремле, но боялись спросить» (12+)
18.00 и 20.00 Экскурсия по экспозициям музея Тульский кремль «Средневековая Тула» (12+). Цена: Взрослые — 250 руб., Пенсионеры, студенты, дети — 150 руб. (по предварительной записи)
19.00−20.00 Выступление Dolсе-трио (12+)
20.00−21.00 Выступление Фолк-группы «Кипрей» (гусли и аранжировки) (12+)
ул. Фридриха Энгельса, д.64
С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.
3 ноября
12.00 «Музыкальное путешествие». Интерактивная музыкальная программа струнного ансамбля Еl Classiс (6+) Цена: дети-бесплатно, сопровождающие взрослые — 500 р.
15.00 Мастер-класс Галины Супрун «Дом для хранителя». Текстильный дом для кошки-хранительницы-музея (6+) Цена: Взрослые — 250 руб., дети — 120 руб.
18.00 Лекция-экскурсия «Весь Поленов в Тульском музее изобразительных искусств. К 175-летию художника"(12+) Цена: 100 р.
19.00 «Превью Галереи Мюзиклов у.2.0 от музыкального театра Gorizont Entertainment (12+) Вход по предварительной записи.
20.00 Лекция «Театр в фарфоре» + Экспозиция фарфора будет дополнена экспонатами на тему «Театр» из фондов ТМИИ (12+) Цена: 100 р.
ул. Советская д. 68
С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.
3 ноября
18.00−00.00 Выставка «Музыка в пластике». Цена: взрослые — 200 руб., пенсионеры, студенты, дети — 150 руб.
18.00, 20.00, 22.00 Кпоwledge- квест «Тула не только оружие ковала!» (12+)
19.00 Интерактивная программа «Краски Индии» (6+)
21.00−22.00 Интерактивная зона. Беспроигрышная викторина «Искусство знать» (0+)
ул. Менделеевская, д. 8
С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.
3 ноября
18.00 Лекция «Гордость тульских самоварных мастеров» (12+) Цена: 100 р. по предварительной записи.
19.00 Квест-игра «Тайна самоварного мастера» (12+) Цена: 200 р. по предварительной записи
21.00 Интерактивное мероприятие «Сладкое удовольствие в кондитерской П.И. Козлова» (12+) Цена: 200 р. по предварительной записи
Красноармейский проспект, д. 16
С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.
3 ноября
18.00 Иммерсивный спектакль «Люди как люди» от театра «Анти» (12+). Цена: Взрослые — 130 руб., пенсионеры — 60 руб., студенты — 70 руб.
19.00 Встреча с Заслуженным художником РФ, академиком РАХ Александром Майоровым в рамках его персональной выставки «Оазис Ностальгия». (6+). Цена: взрослые — 130 руб., пенсионеры — 60 руб., студенты — 70 руб.
20.00 Пластический перформанс от театра танца «СИЛЕНТИУМ» (6+). Цена: взрослые — 130 руб., пенсионеры — 60 руб., студенты — 70 руб.
20.30 Вечерняя интерактивная экскурсия по выставке
ул. Кутузова, д. 10
С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.
3 ноября
18.00 Концерт Детской школы искусств № 1 г. Тулы (6+)
18.30 Мастер-класс по созданию открытки «Большой улов» (6+). Цена: 100 р.
19.30 Программа «Дегустация натюрморта — рыбное ассорти» (презентация, викторина, творческая встреча с Михаилом Левшиным) (6+)
20.30 Мастер-класс по живописи «Рыбные фантазии» (6+) Цена: 100 р.
22.00 Показ мультфильма «Старик и море» (12+)
ул. Гоголевская, д. 82
С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.
3 ноября
18.00−19.00 Концерт «Осенние мелодии» (6+) Цена: взрослые — 100 руб., пенсионеры — 50 руб., студенты — 70 руб.
21.00−22.00 Музыкально-пластический спектакль по мотивам мыслей И. Бродского «Затерянный странник» (12+). Цена: взрослые — 100 руб., пенсионеры — 50 руб., студенты — 70 руб.
ул. Демидовская, д. 9
С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.
3 ноября
18.00,19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Квест-игра «Найди сокровища Демидовых» (0+) Цена: 150 р. по предварительной записи.
ул. Металлистов
3 ноября
18.00, 20.00, 22.00 Театрализованная экскурсия по ул. Металлистов «Шел по городу Офеня» (12+)
ул. Менделеевская, д. 12-B
С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.
3 ноября
18.00 Квест «Тайна старого чемодана» (12+) Цена: взрослые — 200 руб., пенсионеры, студенты, дети — 150 руб. по предварительной записи.
19.00 Квест «Ключи от города» (12+) Цена: взрослые — 200 руб., пенсионеры, студенты, дети — 150 руб. По предварительной записи.
21.00 Показ записи спектакля «Смута» в исполнении Малого драматического театра (12+)
пр. Ленина, д. 16
С 18.00 до 00.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.
3 ноября
19.00 Музыкальная гостиная «Классика слова и звука. Толстой, Тургенев, Бунин» (12+). Цена: Взрослые — 70 руб., Пенсионеры, студенты — 50 руб.
Московский вокзал
С 18.00 до 23.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный.
3 ноября
18.00−23.00 Экскурсия «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий».
г. Богородицк, Парк им. Болотова, д. 1
С 18.00 до 22.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный
3 ноября
18.00−19.00 «День усадебных традиций. Домашний театр» (12+)
с. Спасское, ул. Центральная, д. 4-a
С 18.00 до 22.00 вход на постоянную экспозицию и на временные выставки свободный
3 ноября
16.00-17.00 Занятие «Такой живой пластилин» (6+) Цена: дети-70руб. взрослые- 150 руб.
17.00-19.00 Экскурсия по выставке «Человек, опередивший время» (6+). Цена: дети-50 руб., студенты и пенсионеры-70 руб. Взрослые- 100 руб.
19.30 «Не предавший идеалов» - вечер-воспоминание, посвященный В.А. Стародубцеву (6+) Цена: дети-50 руб., студенты и пенсионеры-70 руб. Взрослые- 100 руб.
д. Красное Тургенево, ул. Школьная, д. 13
3 ноября
18.00 Мероприятие «В гостях у Варвары Петровны» (12+)
МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Концертный зал «Орион» п. Ленинский, ул. Ленина, 1.
Вход свободный
1 ноября
19.00. Творческая площадка «Молодые таланты» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2019».
МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Шатский» п. Шатск, ул. Садовая, 1-а.
Вход свободный
2 ноября
20.00. Развлекательная программа «Танцы под луной», в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2019»
МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Плехановский» п. Плеханово, ул. Заводская, д.17а.
Вход свободный
3 ноября
18.00. Интеллектуальная игра «За кулисами» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2019».
МБУК «Культурно-досуговое объединение». Филиал «Богучаровский» п. Октябрьский, 113.
Вход свободный
3 ноября
19.00. В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2019»: -арт-house; - караоке-батл
МБУК «Культурно-досуговое объединение». Филиал «Рассветский» отдел «Иншинский» п. Иншинский д. 22.
Вход свободный
3 ноября
19.00. Дискотека «Зажигательный фристайл» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2019».
МБУК «Культурно-досуговое объединение». Филиал «Барсуковский» п. Барсуки, ул. Советская, 16-а.
Вход свободный
3 ноября
19.00. Выставка творческих работ «Волшебные ручки» в рамках проекта «Все свои» и Всероссийской акции «Ночь искусств 2019»
МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Культурно-спортивный комплекс» п. Ленинский, ул. Гагарина, 9.
Вход свободный
3 ноября
20.00 Арт-пространство «Ночь в софитах» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2019».
20.30 Дискотека «До встречи на танцполе» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2019».
МБУК «Культурно-досуговое объединение». Филиал «Федоровский» отдел «Алешинский» с. Алешня, ул. Центральная, 35.
Вход свободный
3 ноября
20.30. Виртуальная экскурсия по мировым шедеврам живописи «100 мгновений прекрасного» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2019».
21.30 Дискотека «Вечер в стиле ДИСКО» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2019»