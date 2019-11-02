Готов к труду и обороне: что нужно знать об обновленных испытаниях ГТО

Фото автора и из архива Myslo.

Для чего проходить тестирование ГТО сегодня? Кто может попробовать свои силы в испытаниях? Какие нормативы предлагают на выбор? Разбираемся вместе с Myslo!

Современное тестирование ГТО имеет много общего со своим советским предшественником. Тем не менее, обновленная система позволяет устранять многие недостатки: так, например, сегодня практически невозможна фальсификация результатов; а ситуация, когда золотых значков ГТО в Тульской области окажется в несколько раз больше, чем все население Тульской области, не возникнет.

Пройти обновленные испытания совсем не сложно: достаточно знать несколько правил и быть готовым идти до конца — до золотого значка ГТО! Как это сделать, сейчас расскажем. И даже покажем удивительные примеры!

С чего начать?

1. Зарегистрироваться на официальном сайте «ГТО»

Первым шагом к успешному прохождению тестирования станет регистрация в личном кабинете на сайте www.gto.ru. При создании аккаунта нужно указать необходимые данные и загрузить свою фотографию.

Специалисты центров тестирования предупреждают: указывайте настоящие имя и фамилию, а не скрывайтесь за псевдонимами!

Излишняя скрытность приведет лишь к тому, что вы получите недействительное удостоверение на имя, к примеру, Ушастого Зайца. А доказать университетской приемной комиссии или работодателю, что эти уши действительно ваши, будет непросто.

Для дружных и спортивных компаний существует возможность подать коллективную заявку: выполняйте испытания ГТО с коллегами, иногда это дает приятные бонусы!

2. Написать заявления на участие в прохождении испытаний

Таких заявлений два: первое — о допуске к тестированию, второе — согласие на обработку персональных данных. Эти документы подтвердят, что участник проходит тестирование добровольно и знает, как будут использованы его персональные данные.

3. Пройти медицинское обследование

Для допуска к прохождению испытаний ГТО необходима основная медицинская группа. Допуск можно получить у терапевта по месту жительства.

Желающие пройти тестирование ГТО с другой группой здоровья тоже имеют такую возможность!

В Туле получить допуск к испытаниям можно в Тульском областном врачебно-физкультурном диспансере. Специалисты диспансера оценят, насколько участник готов к прохождению тестирования, и дадут специальное разрешение.

4. Назначить дату испытаний

Все собранные документы необходимо принести в Центр тестирования «ГТО». Специалисты назначат дату прохождения тестирования, и в назначенный день участник сможет выполнить до 5 нормативов.

Какие существуют нормативы?

В каждой ступени существуют обязательные испытания, а также испытания по выбору. Например, для девушек возраста 18−24 лет (6-я ступень) обязательными станут бег на 30 метров, бег на 2000 метров, подтягивание из виса лежа на низкой перекладине и наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (гибкость). К обязательным нормативам придется хорошенько подготовиться: обычно они сложнее, чем необязательные, и требуют хорошей физической подготовки.

Испытания по выбору позволяют участнику проявить свои сильные стороны. Любите и умеете плавать? Тогда выбирайте норматив «Плавание на 50 м». Уверены в своей меткости? Вам идеально подойдет «Стрельба из пневматической винтовки»!

Найти испытание по душе не составит труда.

Для участников приготовили такие тесты, как, например, «Самозащита без оружия» или «Туристский поход с проверкой туристских навыков».

С полным перечнем нормативов можно ознакомиться на официальном сайте ГТО в соответствующем разделе. Там же можно воспользоваться специальным калькулятором, который поможет вам рассчитать необходимые для получения значков результаты тестирования.

Что поможет успешно пройти испытания ГТО?

Конечно, в первую очередь необходим боевой настрой и вера в себя. Но иногда этого бывает недостаточно: результаты зачастую оказываются ниже, чем рассчитывал участник.

Сегодняшняя система испытаний ГТО не позволяет пересдавать нормативы: исключение только для тех, кто по результатам тестирования «недотянул» до значка отличия.

Именно поэтому огромным преимуществом станет наличие второго юношеского разряда (или выше) по любому виду спорта. Он позволит повысить результат участника на одну позицию: бронзовый значок станет серебряным, серебряный — золотым. Кстати, второй разряд по легкой атлетике помог 11-летнему Кириллу Комиссарову из Тулы стать рекордсменом ГТО!

Какие преимущества дают значки ГТО?

Ни для кого не секрет, что спортивные успехи способствуют успехам в учебе и трудовой деятельности.

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ № 1147, вузы имеют право добавлять баллы абитуриентам, поступающим с золотым значком ГТО.

В зависимости от вуза, абитуриент может получить до 10 баллов!

Корпоративное прохождение испытаний ГТО также приносит свои плоды: самых спортивных и активных сотрудников награждают денежными премиями или (что важнее!) любовью и признанием начальства.

Свои силы в тестировании ГТО уже попробовали коллективы Тульской областной больницы, Тульского оружейного завода и многие другие предприятия Тулы. Кажется, теперь дело за вами!

Цифры и факты

Почти 33.300 туляков попробовали свои силы в спортивном тестировании за 4 года существования обновленного комплекса испытаний ГТО.

465 золотых значков заработали ребята 6−8 лет (1-я ступень), а участники 5-й ступени (школьники 16−17 лет) в общей сложности получили 869 золотых значков.

В активе самой возрастной ступени (60+ лет) 46 золотых значков;

Свой первый золотой значок ГТО один из участников получил в 74 года!

Центр тестирования ВФСК «ГТО»

Тула, ул. Степанова, 44 (каб. 232/233)

8 (4827) 40-51-06 , 8 (950) 924-20-16

gto71tula@mail.ru

gto71tula.ru

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Немногие могут похвастаться наличием золотого значка ГТО, не говоря уже о целом «золотом комплекте». А участники нашего обзора — похвастаются с легкостью! В свои юные годы спортсмены уже поставили настоящий рекорд: в их активе — сразу три золотых значка ГТО. Как у них это получилось? Послушаем самих рекордсменов!

11-летний Кирилл Комиссаров, ученик лицея № 2, про свои успехи в испытаниях ГТО рассказывает с большим вдохновением. Точно так же — про любимые школьные предметы (среди них, конечно, физкультура), хобби и планы на будущее. Поделился Кирилл и секретами своего успеха: он рассказал, как получил свои заветные значки и что нужно сделать для достижения таких же результатов, как у него.

— Первую ступень я сдавал у себя в школе, там надо было метать — не в длину, просто попасть в цель. Потом еще надо было подтянуться. Точно не помню, какие результаты были, но подтянулся раз пятнадцать…

Следующий этап дался Кириллу тяжелее: добавились новые нормативы, пришлось проплыть 50 метров, пробежать короткую и длинную дистанцию. Но этот этап юного рекордсмена не испугал: Кирилл рассказал, что именно тогда научился преодолевать трудности и верить в себя, как профессиональный спортсмен.

— До какого-то времени у меня не получалось прыгать в длину с разбега: результаты всегда были ниже среднего. И один раз я с ребятами и тренером поехал в лагерь, в Сочи, и там пришлось в длину прыгать. Я выступал последним, уже все выступили. И у всех так хорошо получилось! Я думал, у меня ничего не получится, но потом собрался, вышел и прыгнул как смог. Думал, даже на двойку не сдал… А оказалось — первый с лучшим результатом! Потом мне это сильно на испытаниях ГТО помогло.

Получить набор из трех золотых значков отличия Кириллу помог второй юношеский разряд по легкой атлетике: современная система испытаний ГТО поддерживает спортсменов и дает возможность повысить результат благодаря спортивному разряду.

Но если разряд по легкой атлетике стал подспорьем в получении заветных значков, то огромное трудолюбие и целеустремленность Кирилла сыграли в этом главную роль.

— Занимаюсь плаванием уже около двух лет, — рассказывает юный спортсмен, — легкой атлетикой — примерно столько же. Еще увлекаюсь программированием, хожу на дополнительные курсы после школы: сейчас мы там создаем виртуальную модель кремля! Люблю с друзьями гулять, мы часто на стадионе во что-нибудь играем. Все это со школой надо совмещать… Но я привык, сейчас уже легче! Тем более, уже целая четверть прошла: совсем чуть-чуть учиться осталось…

Аня Быкова из Центра образования № 19 уверена: главный секрет успеха — не бояться пробовать новое и обязательно верить в себя. Кстати, именно ее значки украшают наш материал на центральной фотографии. Как не поделиться таким великолепием!

— Про ГТО узнала случайно, — говорит юная спортсменка. — В школе его еще не сдавали, ничего почти о нем не рассказывали. А потом мы с мамой случайно увидели, что можно ГТО пройти, и я решила попробовать.

В то время Аня уже занималась плаванием и была готова к испытаниям ГТО морально. Как оказалось, прекрасно готова она и физически: результаты оказались «зашкаливающими», гораздо превысили необходимые для успешного прохождения тестирования, и первый золотой значок достался Ане «с запасом» баллов.

Второй и третий этапы тоже не создали особых сложностей: спортсменка успешно завершила все испытания, а позже ее пригласили на церемонию награждения в МЦ «Родина». Удостоверение и значок отличия Ане вручила Ольга Слюсарева. Впечатления от награждения остались самые приятные:

— Я почувствовала гордость: всегда говорили, что золотой значок ГТО очень сложно получить. А я стояла и думала:

«А у меня ведь получилось! Я герой!»

Помимо спорта, Ане интересны точные науки: уже сейчас она увлекается математикой и информатикой, вместе с мамой ищет и решает интересные задачи, а в будущем мечтает стать архитектором.

— Когда золотые значки стала получать, меня учитель физкультуры очень хвалил! — вспоминает отличница ГТО. — Нам начали рассказывать, как и когда можно испытания проходить, одноклассники тоже заинтересовались, стали участвовать. Результаты у них, вроде, неплохие, но трех золотых значков ни у кого нет.

Всем, кто мечтает попробовать себя в испытаниях ГТО, Аня дает такой совет: «Самое главное — не останавливаться, ставить себе цель, рано или поздно результат будет». Не поверить юной рекордсменке нельзя: кажется, она точно знает, как добиться успеха!

Олегу Лазукину из школы №52 сейчас 13 лет, и ему принадлежит несколько городских рекордов: не только тройное золото ГТО, но и ошеломляющие результаты в легкой атлетике и других видах спорта. И благодарен за все это отличник ГТО... своей семье!

— Первую ступень мне, к сожалению, пройти не удалось, —рассказывает Олег. — В то время ГТО еще не было так развито. Начал сразу со второй: меня записала мама, потому что я был очень активный и уже тогда многого пытался достичь. Ничего сложного не оказалось: гибкость? С детства был очень гибким. Подтянуться, отжаться, пробежать... Вообще без проблем.

Третья ступень показалась Олегу гораздо более сложной, но и ее он прошел на "отлично". На вопрос, как удалось достичь таких результатов, ответил честно: мама, папа, старший брат всему учили с детства и подавали самые правильные примеры.

Осведомителем в вопросах ГТО стала школа Олега. Учитель физкультуры активно рассказывал ребятам, что существует такой комплекс испытаний, и отбирал самых активных учеников для участия. С Олегом выступали еще пятеро одноклассников, но мало кто смог приблизиться к его внушительным результатам.

— Золотые значки меня сильно мотивировали, — признается отличник. — Особенно если получалось сделать что-то, с чем раньше возникали трудности: проплыть 50 метров на время, например...

Сейчас Олег активно готовится к 5-й ступени (16-17 лет). Для этого он записался на легкую атлетику: усиленно тренируется в беге и участвует в городских и областных соревнованиях. И, что неудивительно, занимает первые места!

Единственное, что сейчас тревожит Олега, — он не может выполнить нормативы 5-й ступени еще пару лет.

— Ну нет мне смысла столько ждать! — восклицает рекордсмен. — Я уже сейчас готов, даже хочу в качестве исключения попросить пройти все пораньше.

И, глядя на такое рвение, понимаешь: скоро в копилку юного Олега упадет следующий золотой значок. Или даже не один...