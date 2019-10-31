В конно-спортивном комплексе «Макларен» пройдут соревнования по конному спорту «День народного единства». В программе две дисциплины — конкур и вольтижировка. В программе второго вида — зрелищная акробатика на лошади в исполнении спорсменов конного клуба «Рыжий пони».

Вход свободный.