Соревнования по конному спорту «День народного единства»
В конно-спортивном комплексе «Макларен» пройдут соревнования по конному спорту «День народного единства». В программе две дисциплины — конкур и вольтижировка. В программе второго вида — зрелищная акробатика на лошади в исполнении спорсменов конного клуба «Рыжий пони».
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Ленинский р-н, д.Большая Еловая, 113
4 ноября 2019, понедельник
11:00
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
7 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
9 ноября, суббота 15:00
₽ Билеты: 300 ₽
8 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽