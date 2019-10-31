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Соревнования по конному спорту «День народного единства»

Соревнования по конному спорту «День народного единства»

В конно-спортивном комплексе «Макларен» пройдут соревнования по конному спорту «День народного единства». В программе две дисциплины — конкур и вольтижировка. В программе второго вида — зрелищная акробатика на лошади в исполнении спорсменов конного клуба «Рыжий пони».

Вход свободный.

Где и когда?
Макларен, конный клуб, конюшня
Тула, Ленинский р-н, д.Большая Еловая, 113
4 ноября 2019, понедельник
11:00
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Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Крематорий-2019
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22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Психея
Купить билет
7 ноября, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 900 ₽
Основы дизайна интерьера: термопечать на ткани
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9 ноября, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
«Мастер» при участии М. Серышева
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8 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
CATHARSIS
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1 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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