Козероги, о ваших тайнах все узнают! Близнецы, ждите подарок!

Овен (21.03−20.04): Довольно бодрая неделя, удачная для профессиональных успехов, творческого самовыражения, важных событий в личной жизни. У мужчин-Овнов появляется возможность переосмыслить прошлый опыт, наметить планы на будущее. Благоприятны помолвка, заключение брака, зачатие. Благоприятная неделя для устройства быта, начала строительства, ремонта. Сегодня в голову Овнам могут прийти интересные мысли и стоящие идеи. Даже самые безумные фантазии на проверку могут оказаться основой для будущих проектов.

Про деньги. Финансовое положение будет благополучным, только если вы не впутаетесь в авантюрную историю. Проявите максимум здравомыслия и мудрости, избегайте неразумных трат. Возможно, появится дополнительный источник дохода, но афишировать его пока не стоит.

Про любовь. В начале недели есть вероятность встретить человека, который заинтересует вас и заставит сердце биться быстрее. Не спешите отказываться от своего счастья. И не бойтесь новых знакомств.

Про интим. У вас будет все получаться само собой, словно по мгновению ока. Это, конечно, не значит, что вас ожидает миллион оргазмов за пять минут безо всяких усилий с вашей стороны. Но звезды складываются так, что любая сложная поза или ухищрения в оральном сексе принесут очень сладкие и спелые плоды.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 28.

Телец (21.04−21.05): Гармоничная неделя. Тельцов будет отличать психическая уравновешенность, умение следовать традициям и общепринятым нормам. В работе Тельцы будут проявлять ответственность и высокую дисциплину, так как будут сознавать важность возложенных на них обязанностей. Успех вероятен у администраторов, социальных работников, общественных деятелей. Политические науки, право, археология, планирование, экономика — это подходящие сферы для применения таланта Тельцов.

Про деньги. Финансовое положение стабильно. Оно позволяет вам побаловать семью, а это — лучшая почва для положительных эмоций и хорошего настроения. Но ваша щедрость должна иметь разумные границы, чтобы не расшатать прочный финансовый фундамент.

Про любовь. Поменьше амбиций и демонстрации гипертрофированного чувства собственного достоинства, ведь фортуна переменчива. Ваш избранник может увлечься кем-то еще, если вы будете невнимательны к нему.

Про интим. Вам захочется быть для любимого человека легким ветерком. Едва касаться его кожи подушечками пальцев, блуждать неслышно в хитросплетениях тела, обводить его контуры вновь и вновь. Безусловно, вашему драгоценному подобное обращение понравится, но имейте в виду: он с большей долей вероятности разомлеет и заснет, нежели преисполнится томления страсти.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 29.

Близнецы (22.05−21.06): Неделя символизирует эмоциональную напряженность, просчеты в работе и ошибки в выборе партнеров, крупные финансовые потери. Жизненный потенциал Близнецов имеет тенденцию к снижению. Вероятны мучительные головные боли, отравления, кражи. Вторая половина недели обещает быть насыщенной интересными событиями. Контакты с окружающими могут принести Близнецам удовлетворение и уверенность в собственных силах.

Про деньги. На этой неделе финансовая сфера не всегда может быть стабильной. Лучше не планировать крупных приобретений. Постарайтесь рассчитаться со старыми долгами. Опасайтесь обмана в воскресенье, не принимайте подозрительно выгодных предложений.

Про любовь. Вас ждут свидания, романтика, нежные признания. Ждите дорогой подарок от любимого человека. Возможно, он предложит вам жить вместе или поехать в путешествие только вдвоем.

Про интим. Представители вашего знака зодиака призваны на этой неделе нести в свет знания, полыхающие огнем светлого, доброго, вечного! А что может быть более вечным, чем алфавит? Смело посвятите несколько дней тому, чтобы научить вашего возлюбленного эротично выговаривать ту или иную букву. Особенно хорошо должны пойти гласные. Впрочем, некоторых очень возбуждает картавое французское «р-р-р» или мощный выдох на слог «ха».

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 3.

Рак (22.06−22.07): Несмотря на возможные неприятные известия, Раки могут наладить и укрепить отношения с окружающими, улучшить свое положение в личной жизни. К их мнению начнут прислушиваться. Опасная неделя, связанная с травмами, авариями, болезнями, потерями. Спасением Раков будут быстрота реакции, находчивость и осторожность. Раки могут выпасть из жизненного ритма и пребывать в состоянии, совершенно непонятном окружающим, близким родственникам.

Про деньги. Финансовое положение достаточно стабильно, однако не стоит рассчитывать на выигрыш в лотерею или на рулетке. Каждую копейку на этой неделе вам придется заработать своим трудом.

Про любовь. Внезапная встреча может перевернуть все ваши планы и жизненные установки. И произойдет она, похоже, как раз тогда, когда вы спешите и опаздываете. Но все-таки найдите минуту и приглядитесь к новому знакомому.

Про интим. Необычное применение для совершенно обыденных вещей будут придумывать Раки. Главное, внимательно отнеситесь к безопасности, а то, знаете ли, многие хирурги открыто хвастаются весьма нестандартной коллекцией интимных «игрушек», извлеченных из самых интимных мест…

Благоприятные дни: 28, 2; неблагоприятные: 30.

Лев (23.07−23.08): Велика вероятность неблагоприятного стечения обстоятельств или невезения у молодых Львов. Возможны кризисные ситуации, заболевания, травмы, ранения. К концу нелели отношения с окружающими будут приходить в норму. Посвятите время семье, родным и друзьям. Благодаря им все в вашей жизни постепенно наладится. Выходные проведите с семьей.

Про деньги. Командировка на этой неделе принесет перспективные деловые знакомства, которые будут способствовать укреплению вашей финансовой стабильности. В четверг и пятницу покупки и приобретения окажутся на редкость удачными.

Про любовь. Можете ли вы быть уверены в человеке, который сейчас рядом с вами? Если полной уверенности нет, пусть даже он вам очень нравится, воздержитесь от решительных шагов. Не исключено, что он вам врет и изменяет.

Про интим. Для Львов самым наилучшим вариантом времяпрепровождения с пользой и «огоньком» станет очередная шумная вечеринка для «своих». Закуски и алкоголь подайте по минимуму, а все внимание сосредоточьте на медленном «подогревании» сексуального воображения гостей. Хорошим вариантом станут «живые картины» с эротическим подтекстом. Попросите приглашенных изобразить как можно сексуальнее «цветок, собирающий росу» или «паука, завлекающего очередную бабочку».

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 1.

Дева (24.08−23.09): Благоприятная неделя для совместных мероприятий. В отношениях с близкими людьми возможно полное взаимопонимание. Неделя характеризуется предопределенностью, несет судьбоносное решения и события. Упорное, целенаправленное движение вперед сулит удачу. Неделя может быть сложным. Ваше положение трудное, но не безнадежное. Возможно противостояние с людьми, от которых вы зависите.

Про деньги. В начале недели возможны спорные финансовые ситуации, которые, скорее всего, разрешатся в вашу пользу. В понедельник вероятны денежные поступления.

Про любовь. На этой неделе возрастет ваша привлекательность для противоположного пола, и вы запросто окажетесь в центре внимания поклонников. Так что не исключены сцены ревности.

Про интим. Дев настолько увлечет идея обновления их жилища, что их активные перестановки, несомненно, захватят и область интимного. Возможно, что вам вообще на какое-то время захочется обойтись без кровати — а вместо нее соорудить любовное ложе из кучи матрасов и подушек.

Благоприятные дни: 3, 4; неблагоприятные: 30.

Весы (24.09−23.10): Эта неделя может быть связан с множеством накопившихся мелких домашних дел. Вам придется контролировать свои расходы: впереди дополнительные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее. Неделя преобразования и трансформации космической энергии, откровения, неожиданного поворота. Возможны проблемы с родственниками, разлука с братьями или сестрами.

Про деньги. Основные доходы будут связаны с короткими, но выгодными заказами. Документацию лучше заполнять своевременно, чтобы не возникали проблемы. Во вторник возможны денежные поступления, которые позволят в четверг совершить необходимые приобретения.

Про любовь. Ваши отношения с любимым человеком могут претерпеть значительные изменения, причем в обе стороны. Не исключено, что на этой неделе вы несколько раз поссоритесь и столько же раз заключите мир. Постарайтесь все же снизить накал страстей.

Про интим. Весам не стоит тратить свое время на попытки добиться взаимности от человека, который дышит к вам почти что «ровно». Ничем интересным это не закончится. Лучше поищите новый объект для страсти — это более перспективно. Кстати, звезды подсказывают вам обратить свой взор в духовную сторону. Возможно, среди йогов, даосистов и прочих приверженцев осознанности вы найдете отличного партнера.

Благоприятные дни: 29, 1; неблагоприятные: 3.

Скорпион (24.10−22.11): Неблагоприятная неделя для окончательного решения спорных вопросов и принятия важных решений. Скорпионы могут оказаться не в лучшей форме, но претендовать на особое к себе внимание. Встреча с давним другом или подругой может скрасить существование Скорпионов, напомнив о самых счастливых днях жизни. Неделя мира и согласия. Скорпионам будет легко привести людей к взаимопониманию, потому что семейные, социальные и прочие различия подобного рода для них почти ничего не значат.

Про деньги. Финансовое положение стабильно. Ваши дела идут отлично. Будьте осторожнее с новыми знакомыми: их обещания и фантастические перспективы достаточно иллюзорны и далеки от реальности. Рассчитывайте только на свои силы.

Про любовь. Часто бывает, что наша жизнь богаче и интереснее, чем это представлялось нам раньше. Любимый человек откроет для вас новые горизонты. Вам стоит отправиться вместе в романтическое путешествие.

Про интим. Сердце Скорпионов на этой неделе может похитить человек, связанный с музыкой или театром — возможно, напрямую, возможно, опосредованно. Зачарованные этими древними искусствами, Скорпионы, словно послушные овечки за пастухом, пойдут за «музыкантом» куда угодно. Лишь бы без перерыва услаждать свой слух — и помогать «настраивать инструмент»!

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 4.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя благоприятна для заключения сделок. Звезды предсказывают, что Стрельцам сделают невероятно выгодные предложения. Планы их могут сильно измениться. Не исключено, что Стрельцам очень повезет в осуществлении их сокровенных замыслов. Благоприятная неделя для любой деятельности. Жизненный потенциал находится на высоком уровне, поэтому Стрельцы смогут в полной мере проявить свои таланты и способности или использовать ситуацию в собственных целях. Усилится интуиция. В отношениях с близкими людьми возможны полное взаимопонимание и установление доверительных отношений.

Про деньги. Вашей способности к кипучей финансовой деятельности на этой неделе можно только позавидовать. Но не спешите. Утройте серьезность, с которой будете оценивать рентабельность финансовых идей. Во вторник будьте осторожнее, подписывая деловые бумаги.

Про любовь. В начале недели вас могут ожидать увлекательные любовные приключения. Не исключена вспышка сильных чувств. В среду лучше не уставать свиданий, вы с партнером, похоже, будете придираться друг к другу по мелочам.

Про интим. Для Стрельцов неделя насыщена пастельными тонами и удивительно умиротворяющим настроением. Прикупите по такому случаю огромную связку воздушных шаров и шампанского и пригласите вашего спутника жизни на прогулку. После того, как вместе с шарами вас ветер чуть не унесет в небо, вы оба почувствуете огромную всепоглощающую нежность и не сможете друг от друга оторваться.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 28.

Козерог (22.12−20.01): Неделя характеризуется сомнениями, угрызениями совести, покаянием. Козероги могут тяжело переживать из-за своих поступков. Вероятно потребность пожилых Козерогов в признании создаст им много проблем. Повышенная требовательность к окружающим, излишняя претенциозность и педантизм сослужат им плохую службу.

Про деньги. На этой неделе у вас появится возможность дополнительного заработка — не упускайте шанс, в ближайшее время такая ситуация не повторится. В среду и пятницу желательно планировать необходимые покупки и приобретения.

Про любовь. В личной жизни все складывается довольно странно и непредсказуемо. Вы можете поменять партнера или узнать о нем нечто неожиданное. В четверг возможно новое знакомство, которое благотворно повлияет на вашу личную жизнь.

Про интим. Козероги узнают, почем фунт лиха и где раки зимуют. Ибо они сейчас расплачиваются за свое легкомыслие и длинный язык. Не исключено, что ваши партнеры узнают о ваших шалостях, а может быть, даже решат вас наказать. Впрочем, почему бы и не разнообразить ваши постельные игры легким БДСМ?

Благоприятные дни: 2, 4; неблагоприятные: 1.

Водолей (21.01−19.02): Эта неделя может стать неделей искушения плоти. Водолеев могут огорчить небольшие семейные неприятности или неудачный любовный роман. Попытки сохранить достоинство и независимость в этих ситуациях у многих будут тщетными. Водолеи будут способны совершать противоречивые и безрассудные поступки. Многим не удастся решить даже маленькой проблемы.

Про деньги. Финансовые поступления вероятны в начале недели. Во вторник вам необходимо быть внимательнее при любого рода общении с финансами. Даже доставая из сумки портмоне, держите крепко и то, и другое. В субботу приобретайте все для вас необходимое, но воздержитесь от ненужной роскоши.

Про любовь. Не будьте самонадеянны и капризны. Иначе ваш избранник может пойти налево, чтобы отдохнуть и убедится, что он кому-то нужен. Выходные дни постарайтесь провести вдвоем.

Про интим. Для Водолеев настало время подведения итогов, окончательных выяснений отношений и предельно откровенных разговоров о том, как обстоят дела на сексуальном фронте. Интимный быт требует тщательного пересмотра и генеральной уборки, которую некуда уже откладывать.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 2.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя предполагает победу над собой, успехи в делах, любовь и радость. Вероятно, что состояние душевного подъема будет сопровождать Рыб в течение всей недели. Рыбы-женщины могут получить то, чего долго ждали. Многие Рыбы получат то, что им причитается. Многим удастся использовать события недели себе во благо.

Про деньги. Вероятна денежная прибыль. Постарайтесь быть хорошим стратегом — тогда ваше финансовое положение улучшится многократно. Не стоит увлекаться азартными играми и походами в казино. Подарок любимому человеку будет очень своевременен.

Про любовь. Вам стоит больше времени проводить в компаниях, желательно веселых. Не исключено, что результатом будет совершенно ошеломительное знакомство, которое изменит вашу личную жизнь.

Про интим. Рыб все больше возбуждают коллеги по офису, независимо от ранга и даже внешнего вида. Разгадка подобной странности проста — на вас исключительно сильно будет влиять статическое электричество, таящееся в местах обитания компьютеров, принтеров и других офисных устройств. В общем, если хотите секса дома, стаскивайте в кучу ноутбук-микроволновку-пылесос, сгодится даже нехитрый фен — и наслаждайтесь от всей души!

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 1.