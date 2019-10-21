Со 2 по 8 ноября в Туле пройдет ХХ юбилейный открытый российский фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!». Зрители смогут увидеть новые фильмы российского и зарубежного производства.

Бесплатные кинопоказы пройдут не только в Туле, но и в 17 муниципальных кинозалах Тульской области.

афиша кинофестиваля

ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Тула, ул. Советская, 2, тел. 8 (4872) 55-05-26 .

2 ноября

18:00 Церемония Открытия Х. Х. фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!» с участием звёзд кино и театра.

8 ноября

18:00 Церемония закрытия фестиваля. Награждение победителей.

ПРОГРАММА КИНОПОКАЗОВ

2 ноября

20:30 Фильм «Попробуй подкати» (Франция, Бельгия), реж. Ф. Дюбоск. 16+

3 ноября

11:00 Киноутренник «В гостях у «Ералаша», ведущий — художественный руководитель Борис Грачевский. 0+

14:00 м/ф «Знаешь, мама, где я был?», реж. Л. Габриадзе. 12+

19:00 Спектакль СПб Театра Эстрады им. Аркадия Райкина «Концерт для своих» при участии художественного руководителя народного артиста Р. Ф. Юрия Гальцева. 12+

4 ноября

13:00 м/ф «Смешарики. Дежавю», реж. Д. Чернов. 6+

16:00 к/ф «Всё или ничего», реж. Д. Суворов. 16+

19:00 к/ф «Плейбой под прикрытием» (Франция), реж. Ф. Лашо. 18+

5 ноября

13:00 к/ф «Псы под прикрытием» (Великобритания, США), реж. Р. Госнелл. 6+

16:00 к/ф «Семь ужинов», реж. К. Плетнёв. 12+

19:00 к/ф «Укрощение свекрови», реж. В. Басов мл., О. Басова. 12+

6 ноября

13:00 м/ф «Садко», реж. М. Волков, В. Мухаметзянов. 6+

16:00 к/ф «Мальчишник в Европе» (Франция, Бельгия), реж. К. Жанс. 18+

19:00 к/ф «Вы умрёте, или мы вернём вам деньги» (Великобритания), реж. Т. Эдумндс. 16+

7 ноября

13:00 к/ф «Лови момент», реж. А. Руже. 16+

16:00 к/ф «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка», реж. Д. Панченко. 12+

19:00 к/ф «Дорогой папа», реж. М. Расходников. 12+

КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»

г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д.4

1 ноября

12:00 м/ф «Союзмультфильм» представляет «50 лет любимым героям». 0+

2 ноября

14:00 к/ф «Крымский мост. Сделано с любовью!», реж. Т. Кеосаян. 12+

3 ноября

11:00 м/ф «Снежная королева: Зазеркалье», реж. А. Цицилин, Р. Ленс. 6+

4 ноября

12:00 «к/ф Предок», реж. М. Зыков. 16+ (премьера)

18:00 моноспектакль народного артиста Р. Ф. Александра Филиппенко «У автора в плену». 12+

5 ноября

12:00 к/ф «Как я стал русским» (Россия, Китай), реж. А. Сахелашвили, С. Хао. 16+

6 ноября

12:00 к/ф «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» (США, Великобритания), реж. Э. Сандел. 6+

7 ноября

12:00 к/ф «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители», реж. М. Вайсберг. 16+

КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»

Тула, ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5-й этаж, тел. 8 (4872) 25-32-82 .

1 ноября

15:00 к/ф «Добро пожаловать в Рим» (Италия), реж. Р. Милани. 12+

4 ноября

14:00 к/ф «Грецкий орешек», реж. С. Иванов. 16+

5 ноября

14:00 к/ф «Вечная жизнь Александра Христофорова», реж. Е. Шелякин. 12+

6 ноября

14:00 к/ф «Будь моим продюсером!», реж. М. Воронков. 12+ (премьера)

7 ноября

14:00 к/ф «Давай разведёмся!», реж. А. Пармас. 12+ (премьера)

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»

Тула, Красноармейский проспект, 14, тел. 8 (4872) 55-85-40 .

5 ноября

15:00 к/ф «СуперБобровы. Народные мстители», реж. Д. Дьяченко. 12+

6 ноября

15:00 к/ф «Трезвый водитель», реж. Р. Гигинеишвили. 16+

7 ноября

15:00 к/ф «Любовницы», реж. Е. Хазанова. 16+

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМ. И. А. МИХАЙЛОВСКОГО

Тула, пр. Ленина, 51, тел. 8 (4872) 36-77-96 .

1 ноября

18:30 Моноспектакль народной артистки Р. Ф. Клары Новиковой «Я-ЭТО-Я!». 12+

5 ноября

18:30 Вечер памяти Георгия Данелии «Он сказал: «Не горюй!».

Ведёт вечер Юрий Рост — фотограф, журналист, писатель, актёр.

Принимают участие: народный артист Р. Ф. Станислав Любшин, заслуженный деятель искусств Р. Ф. Александр Адабашьян, заслуженная артистка Р. Ф. Полина Кутепова, заслуженная артистка Ольга Машная, Галина Данелия, родственники, друзья, коллеги, ученики. 12+

7 ноября

18:00 Вечер юмора в поэзии «Смеетесь?! Ну-ну…»

В вечере принимают участие лауреаты многих литературных премий: народный артист Р. Ф. Владимир Качан, Владимир Вишневский, Екатерина Семенова, заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Алеников, Игорь Макаров, Сергей Плотов, Александр Вулых.

ТУЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

Тула, пр. Ленина, 34-а, тел. 8 (4872) 31-11-69 .

7 ноября

14:00 Благотворительный спектакль для детей Московского губернского театра «Вождь краснокожих». Режиссер-постановщик Валерий Якунин. Художественный руководитель театра Сергей Безруков. 6+

С 3 ПО 7 НОЯБРЯ — ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАКЛЕЙ СТУДЕНТОВ МОСКОВСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ВУЗОВ



ТУЛЬСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Тула, ул. Коминтерна, 2, тел. 8 (4872) 56-97-66 .



3 ноября

15:00 Мольер. «Тартюф». Спектакль студентов IV курса ВТУ им. М. С. Щепкина , мастерская народного артиста РФ, профессора Владимира Сергеевича Сулимова. Режиссер — профессор Наталия Алексеевна Петрова.

4 ноября

15:00 Д. Д. Шостакович. Музыкальная комедия «Москва — Черемушки». Спектакль студентов IV курса режиссерского факультета ГИТИСа, мастерская народного артиста РФ, профессора Леонида Ефимовича Хейфеца. Режиссер и балетмейстер — Софья Гуржиева. Руководитель постановки — Ольга Юрьевна Толоконникова.

5 ноября

15:00 Людмила Петрушевская. «Как хорошо мы плохо жили». Спектакль студентов IV курса ТИ им. Бориса Щукина, художественный руководитель курса — заслуженный деятель искусств РФ, профессор Владимир Владимирович Иванов. Режиссер — Владимир Святославович Логвинов.



6 ноября

15:00 «Наше café". Трогательная история из жизни французского кафе.

Спектакль студентов III курса факультета эстрады ГИТИСа, мастерская народного артиста РФ, профессора Валерия Борисовича Гаркалина. Режиссер — Алина Сергеевна Гударёва.



7 ноября

15:00 И. Ильф, Е. Петров. «12 стульев». Спектакль студентов IV курса ВГИКа, мастерская народного артиста Р. Ф. Александра Яковлевича Михайлова. Режиссер — Елена Борисовна Арькова.

ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МОЛОДЕЖИ (БЫВШИЙ ДКЖ)

Тула, ул. Демонстрации, д. 134

4 ноября

18.00 Моноспектакль Народного артиста РФ Александра Филиппенко «У автора в плену» 12+

Стоимость: Вход по пригласительным, которые уже сейчас можно получить в кассах.