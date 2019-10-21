Улыбнись, Россия!
Со 2 по 8 ноября в Туле пройдет ХХ юбилейный открытый российский фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!». Зрители смогут увидеть новые фильмы российского и зарубежного производства.
Бесплатные кинопоказы пройдут не только в Туле, но и в 17 муниципальных кинозалах Тульской области.
ГОРОДСКОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
Тула, ул. Советская, 2, тел.
2 ноября
18:00 Церемония
8 ноября
18:00 Церемония закрытия фестиваля. Награждение победителей.
ПРОГРАММА КИНОПОКАЗОВ
2 ноября
20:30 Фильм «Попробуй подкати» (Франция, Бельгия), реж. Ф. Дюбоск. 16+
3 ноября
11:00 Киноутренник «В гостях у «Ералаша», ведущий — художественный руководитель Борис Грачевский. 0+
14:00 м/ф «Знаешь, мама, где я был?», реж. Л. Габриадзе. 12+
19:00 Спектакль СПб Театра Эстрады им. Аркадия Райкина «Концерт для своих» при участии художественного руководителя народного
4 ноября
13:00 м/ф «Смешарики. Дежавю», реж. Д. Чернов. 6+
16:00 к/ф «Всё или ничего», реж. Д. Суворов. 16+
19:00 к/ф «Плейбой под прикрытием» (Франция), реж. Ф. Лашо. 18+
5 ноября
13:00 к/ф «Псы под прикрытием» (Великобритания, США), реж. Р. Госнелл. 6+
16:00 к/ф «Семь ужинов», реж. К. Плетнёв. 12+
19:00 к/ф «Укрощение свекрови», реж. В. Басов мл., О. Басова. 12+
6 ноября
13:00 м/ф «Садко», реж. М. Волков, В. Мухаметзянов. 6+
16:00 к/ф «Мальчишник в Европе» (Франция, Бельгия), реж. К. Жанс. 18+
19:00 к/ф «Вы умрёте, или мы вернём вам деньги» (Великобритания), реж. Т. Эдумндс. 16+
7 ноября
13:00 к/ф «Лови момент», реж. А. Руже. 16+
16:00 к/ф «Однажды в Америке, или Чисто русская сказка», реж. Д. Панченко. 12+
19:00 к/ф «Дорогой папа», реж. М. Расходников. 12+
КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СОЮЗ»
г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д.4
1 ноября
12:00 м/ф «Союзмультфильм» представляет «50 лет любимым героям». 0+
2 ноября
14:00 к/ф «Крымский мост. Сделано с любовью!», реж. Т. Кеосаян. 12+
3 ноября
11:00 м/ф «Снежная королева: Зазеркалье», реж. А. Цицилин, Р. Ленс. 6+
4 ноября
12:00 «к/ф Предок», реж. М. Зыков. 16+ (премьера)
18:00 моноспектакль народного
5 ноября
12:00 к/ф «Как я стал русским» (Россия, Китай), реж. А. Сахелашвили, С. Хао. 16+
6 ноября
12:00 к/ф «Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин» (США, Великобритания), реж. Э. Сандел. 6+
7 ноября
12:00 к/ф «Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители», реж. М. Вайсберг. 16+
КИНОТЕАТР «КИНОСИТИ»
Тула, ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5-й этаж, тел.
1 ноября
15:00 к/ф «Добро пожаловать в Рим» (Италия), реж. Р. Милани. 12+
4 ноября
14:00 к/ф «Грецкий орешек», реж. С. Иванов. 16+
5 ноября
14:00 к/ф «Вечная жизнь Александра Христофорова», реж. Е. Шелякин. 12+
6 ноября
14:00 к/ф «Будь моим продюсером!», реж. М. Воронков. 12+ (премьера)
7 ноября
14:00 к/ф «Давай разведёмся!», реж. А. Пармас. 12+ (премьера)
КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ»
Тула, Красноармейский проспект, 14, тел.
5 ноября
15:00 к/ф «СуперБобровы. Народные мстители», реж. Д. Дьяченко. 12+
6 ноября
15:00 к/ф «Трезвый водитель», реж. Р. Гигинеишвили. 16+
7 ноября
15:00 к/ф «Любовницы», реж. Е. Хазанова. 16+
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМ. И. А. МИХАЙЛОВСКОГО
Тула, пр. Ленина, 51, тел.
1 ноября
18:30 Моноспектакль народной
5 ноября
18:30 Вечер памяти Георгия Данелии «Он сказал: «Не горюй!».
Ведёт вечер Юрий Рост — фотограф, журналист, писатель, актёр.
Принимают участие: народный
7 ноября
18:00 Вечер юмора в поэзии «Смеетесь?! Ну-ну…»
В вечере принимают участие лауреаты многих литературных премий: народный
ТУЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
Тула, пр. Ленина, 34-а, тел.
7 ноября
14:00 Благотворительный спектакль для детей Московского губернского театра «Вождь краснокожих». Режиссер-постановщик Валерий Якунин. Художественный руководитель театра Сергей Безруков. 6+
С 3 ПО 7 НОЯБРЯ — ФЕСТИВАЛЬ СПЕКТАКЛЕЙ СТУДЕНТОВ МОСКОВСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ВУЗОВ
ТУЛЬСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
Тула, ул. Коминтерна, 2, тел.
3 ноября
15:00 Мольер. «Тартюф». Спектакль студентов IV курса ВТУ им.
4 ноября
15:00 Д. Д. Шостакович. Музыкальная комедия «Москва — Черемушки». Спектакль студентов IV курса режиссерского факультета ГИТИСа, мастерская народного артиста РФ, профессора Леонида Ефимовича Хейфеца. Режиссер и балетмейстер — Софья Гуржиева. Руководитель постановки — Ольга Юрьевна Толоконникова.
5 ноября
15:00 Людмила Петрушевская. «Как хорошо мы плохо жили». Спектакль студентов IV курса ТИ им. Бориса Щукина, художественный руководитель курса — заслуженный деятель искусств РФ, профессор Владимир Владимирович Иванов. Режиссер — Владимир Святославович Логвинов.
6 ноября
15:00 «Наше café". Трогательная история из жизни французского кафе.
Спектакль студентов III курса факультета эстрады ГИТИСа, мастерская народного артиста РФ, профессора Валерия Борисовича Гаркалина. Режиссер — Алина Сергеевна Гударёва.
7 ноября
15:00 И. Ильф, Е. Петров. «12 стульев». Спектакль студентов IV курса ВГИКа, мастерская народного
ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МОЛОДЕЖИ (БЫВШИЙ ДКЖ)
Тула, ул. Демонстрации, д. 134
4 ноября
18.00 Моноспектакль Народного артиста РФ Александра Филиппенко «У автора в плену» 12+
Стоимость: Вход по пригласительным, которые уже сейчас можно получить в кассах.