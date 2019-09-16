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Дети понедельника

Дети понедельника

В Тульском драматическом театре состоится премьера спектакля от московского режиссера Александра Каневского. Сюжет спектакля основан на пьесе Ивана Алифанова. Это уморительная комедия положений и характеров с итальянским колоритом. Здесь присутствует весь арсенал комедии положений: подмена героев, переодевание, потеря памяти, явления сумасшедших и маньяков…

Стоимость: 300−700 р., дневной льготный — 250 р.

Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
3 ноября 2019, воскресенье
18:30
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3 ноября 2019, воскресенье
18:30
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4 ноября 2019, понедельник
12:00
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Касса
Leo Abrahams
Купить билет
14 ноября, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 800 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
Театр кошек Юрия Куклачева
Купить билет
17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Трофим
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5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Тараканы!
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23 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Основы дизайна интерьера: термопечать на ткани
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9 ноября, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
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