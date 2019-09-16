Дети понедельника
В Тульском драматическом театре состоится премьера спектакля от московского режиссера Александра Каневского. Сюжет спектакля основан на пьесе Ивана Алифанова. Это уморительная комедия положений и характеров с итальянским колоритом. Здесь присутствует весь арсенал комедии положений: подмена героев, переодевание, потеря памяти, явления сумасшедших и маньяков…
Стоимость: 300−700 р., дневной льготный — 250 р.
Где и когда?
Тула, роспект Ленина, 34а
3 ноября 2019, воскресенье
18:30
3 ноября 2019, воскресенье
18:30
4 ноября 2019, понедельник
12:00
14 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1400 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
9 ноября, суббота 15:00
₽ Билеты: 300 ₽