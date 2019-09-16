Дети понедельника

В Тульском драматическом театре состоится премьера спектакля от московского режиссера Александра Каневского. Сюжет спектакля основан на пьесе Ивана Алифанова. Это уморительная комедия положений и характеров с итальянским колоритом. Здесь присутствует весь арсенал комедии положений: подмена героев, переодевание, потеря памяти, явления сумасшедших и маньяков…

Стоимость: 300−700 р., дневной льготный — 250 р.