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Погода в Туле 1 мая: сильные дожди и ветер
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 1 мая: сильные дожди и ветер

Атмосферное давление пониженное.

Днем 1 мая в Туле ожидается дождь. По данным сайта Гидрометцентра России, может выпасть 5,6 мм осадков.

Ветер южной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха днем — от +9 до +14°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст. 

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