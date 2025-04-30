Погода в Туле 1 мая: сильные дожди и ветер

Днем 1 мая в Туле ожидается дождь. По данным сайта Гидрометцентра России, может выпасть 5,6 мм осадков.
Ветер южной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха днем — от +9 до +14°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Атмосферное давление пониженное.
Днем 1 мая в Туле ожидается дождь. По данным сайта Гидрометцентра России, может выпасть 5,6 мм осадков.
Ветер южной четверти 7-12 м/с. Температура воздуха днем — от +9 до +14°С. Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
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