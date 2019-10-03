Осенний марафон

В ДК ПО «Туламашзавод» пройдет чемпионат Тульской области по сценическим видам хореографии. Юные участники представят зажигательные номера в нескольких танцевальных направлениях:

Классический танец

Деми классика

Джаз

Модерн

Народный танец

Стилизованный танец

Эстрадный танец

Premier (новички 1-2 г.)

Elite (танцоры, занимающиеся в школе 3-4 года)

Street show

Организаторами чемпионата выступили:

Общероссийская танцевальная организация (ОРТО);

Федерация эстрадного и современного танца Тульской области;

Спортивная федерация черлидинга Тульской области;

Чемпионат пройдет при поддержке салона сценической фурнитуры «Маска».