Осенний марафон
В ДК ПО «Туламашзавод» пройдет чемпионат Тульской области по сценическим видам хореографии. Юные участники представят зажигательные номера в нескольких танцевальных направлениях:
- Классический танец
- Деми классика
- Джаз
- Модерн
- Народный танец
- Стилизованный танец
- Эстрадный танец
- Premier (новички 1-2 г.)
- Elite (танцоры, занимающиеся в школе 3-4 года)
- Street show
Организаторами чемпионата выступили:
- Общероссийская танцевальная организация (ОРТО);
- Федерация эстрадного и современного танца Тульской области;
- Спортивная федерация черлидинга Тульской области;
Чемпионат пройдет при поддержке салона сценической фурнитуры «Маска».
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
2 ноября 2019, суббота
09:00
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1400 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
29 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽