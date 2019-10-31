Трехдневный поход по красивым местам Тульской области

Для любителей активного отдыха Областная федерация спортивного туризма организовывает трехдневный поход 2−4 ноября по маршруту: Кондуки — Ракитино _ Муравлянка — Монастырщино.

От Тулы и предместий расходящимися кругами участники изучают свой край, в котором мы живем. Заводим в карьеры и поля бесплатно!

Выезд из Тулы 2 ноября в 7.00 от Большого универмага (ул. Советская, 4). Возвращение в Тулу 4 ноября, ориентировочно в 19−20 часов.