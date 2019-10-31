Трехдневный поход по красивым местам Тульской области
Для любителей активного отдыха Областная федерация спортивного туризма организовывает трехдневный поход 2−4 ноября по маршруту: Кондуки — Ракитино _ Муравлянка — Монастырщино.
От Тулы и предместий расходящимися кругами участники изучают свой край, в котором мы живем. Заводим в карьеры и поля бесплатно!
Выезд из Тулы 2 ноября в 7.00 от Большого универмага (ул. Советская, 4). Возвращение в Тулу 4 ноября, ориентировочно в 19−20 часов.
Действует предварительная запись в сообществе ВК.
Где и когда?
Тула, Советская ул., д.4
2 ноября 2019, суббота
07:00
24 ноября, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1400 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
29 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽