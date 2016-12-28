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Семейка Аддамс

Семейка Аддамс

Страна:
США, 1991
 
Режиссер:
Барри Зонненфельд
  
Актеры:
Анжелика Хьюстон, Рауль Хулиа, Кристофер Ллойд, Кристина Риччи, Дэн Хедайя, Элизабет Уилсон, Джудит Мэлина, Карел Стрейкен, Дэна Айви, Пол Бенедикт
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
99 мин
  
Бюджет:
$30 000 000
  
Сбор в мире:
$191 502 426
 
Рейтинг Кинопоиска:
7,61
          
 

Культовый фильм Барри Зонненфельда, остроумное комедийное фэнтези для семейного просмотра. История одного инфернального и предельно странного семейства, чьи и без того эксцентричные будни становятся еще более безумными после прибытия афериста Фостера. Он выдает себя за пропавшего двадцать пять лет назад родственника домочадцев, желая завладеть их сомнительным богатством.

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