Семейка Аддамс

Страна: США, 1991

Режиссер: Барри Зонненфельд

Актеры: Анжелика Хьюстон, Рауль Хулиа, Кристофер Ллойд, Кристина Риччи, Дэн Хедайя, Элизабет Уилсон, Джудит Мэлина, Карел Стрейкен, Дэна Айви, Пол Бенедикт

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 99 мин

Бюджет: $30 000 000

Сбор в мире: $191 502 426

Рейтинг Кинопоиска: 7,61

Культовый фильм Барри Зонненфельда, остроумное комедийное фэнтези для семейного просмотра. История одного инфернального и предельно странного семейства, чьи и без того эксцентричные будни становятся еще более безумными после прибытия афериста Фостера. Он выдает себя за пропавшего двадцать пять лет назад родственника домочадцев, желая завладеть их сомнительным богатством.