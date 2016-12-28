Семейка Аддамс
Страна:
США, 1991
Режиссер:
Барри Зонненфельд
Актеры:
Анжелика Хьюстон, Рауль Хулиа, Кристофер Ллойд, Кристина Риччи, Дэн Хедайя, Элизабет Уилсон, Джудит Мэлина, Карел Стрейкен, Дэна Айви, Пол Бенедикт
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
99 мин
Бюджет:
$30 000 000
Сбор в мире:
$191 502 426
Рейтинг Кинопоиска:
7,61
Культовый фильм Барри Зонненфельда, остроумное комедийное фэнтези для семейного просмотра. История одного инфернального и предельно странного семейства, чьи и без того эксцентричные будни становятся еще более безумными после прибытия афериста Фостера. Он выдает себя за пропавшего двадцать пять лет назад родственника домочадцев, желая завладеть их сомнительным богатством.
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
17 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽